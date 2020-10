Polizei Eschwege

Exhibitionist – Sexuelle Belästigung

(ots) – Am Mittwochabend 07.10.2020 erhielt die Eschweger Polizei die Mitteilung, dass eine Frau aus der Gemeinde Berkatal beim Spazierengehen in der Gemarkung von Frankershausen/Richtung Fischteiche an einem parkenden Auto vorbeiging. In diesem saß ein Mann, der bei Erblicken der Frau sein Fenster herunter drehte und die Geschädigte mit den Worten ansprach, “ob sie nicht zu ihm kommen wolle, er hole sich gerade einen runter”. Die Angesprochene entfernte sich daraufhin und informierte die Polizei.

Bei dem Pkw soll es sich um ein dunkelgrünes älteres Modell (ähnlich einem Polo) handeln. Der Mann soll ca. 40 (oder älter) sein und Glatze haben.

Der Vorfall ereignete sich gegen 18:17 Uhr. Hinweise bitte an die Eschweger Polizei unter 05651/9250.

Verkehrsunfälle

(ots) – Auf der Fahrt von Reichensachsen in Richtung Eschwege (B 452) ereignete sich heute Morgen, um 07:00 Uhr, ein Wildunfall. Zum Unfallzeitpunkt überquerten zwei Rehe die Fahrbahn, wobei eines der Tiere von dem Auto eines 65-Jährigen aus der Gemeinde Wehretal erfasst und tödlich verletzt wurde. Der Sachschaden am Pkw wird mit ca. 1.500 EUR angegeben.

(ots) – Um 01:00 Uhr kam es vergangene Nacht zu einem Wildunfall mit einem Waschbären, der die B 249 zwischen Grebendorf und Schwebda überquerte. Nach dem Zusammenstoß lief der Waschbär zunächst weiter, verendete dann aber in einem angrenzenden Gebüsch. Sachschaden: ca. 1.000 EUR.

(ots) – Auf der Abfahrt der B 27 in Richtung Eschwege (Weidenhäuser Kreuz) kam gestern Nachmittag, um 16:40 Uhr, eine 39-Jährige aus Mühlhausen mit ihrem Pkw von der Straße ab und beschädigte mit dem Auto einen Leitpfosten und ein Verkehrsschild, das vollkommen zerstört wurde. Dadurch war auch der Pkw nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Sachschaden ca. 5.000 EUR.

(ots) – Ebenfalls von der Fahrbahn kam eine 24-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf mit ihrem Pkw ab, als sie auf der L 3239 von Weidenbach in Richtung Dudenrode unterwegs war. Im abschüssigen Bereich verlor sie ausgangs einer Kurve die Kontrolle über das Auto und kam dadurch nach rechts in den Straßengraben zum Stehen. Dabei wurde noch ein Verkehrszeichen beschädigt. Sachschaden: ca. 3.000 EUR.

(ots) – Beim Rückwärtsfahren im Mühlweg in Waldkappel kollidierte gestern Vormittag, um 11:56 Uhr, ein Lkw mit einem Metallzaun und einem Carport-Dach, wodurch ein Sachschaden von ca. 1.000 EUR entstand. Anschließend fuhr der Lkw davon, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern.

Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl eines Portmonees

Um 18:15 Uhr wurde einer 61-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf beim Einkauf im Aldi-Markt in der Werrastraße in Bad Sooden-Allendorf ihr Portmonee gestohlen. Dieses hatte sie in einem Stoffbeutel aufbewahrt, der am Einkaufswagen hing und offenbar in einem unbeobachteten Moment durch Unbekannte gestohlen wurde. Schaden: 250 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Verkehrsunfälle

(ots) – Um 09:20 Uhr ereignete sich gestern Morgen auf der B 27 in der Gemarkung von Wichmannshausen ein Auffahrunfall. An einer Ampel musste ein 41-Jähriger aus Kassel mit seinem Pkw abbremsen, was der nachfolgende 34-jährige Pkw-Fahrer aus Essen zu spät registrierte und auffuhr. Der Sachschaden wird mit ca. 6.000 EUR angegeben.

(ots) – Ein Auffahrunfall ereignete sich gestern Nachmittag auf der B 400 im Bereich “Blinde Mühle”. Zur Unfallzeit fuhr ein Lkw von Wommen in Richtung Ulfen und musste im Kreuzungsbereich der “Blinden Mühle” anhalten. Ein nachfolgender 50-Jähriger aus Duisburg bemerkte dies zu spät und fuhr auf den wartenden Lkw auf. Der Lkw-Fahrer bemerkte den leichten Anstoß nicht und setzte seine Fahrt in Richtung Ulfen fort. Dem Pkw-Fahrer gelang es nicht, den Lkw-Fahrer auf den Unfall aufmerksam zu machen.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfälle

Zwischen Bornhagen und Witzenhausen (K 67) kollidierte vergangene Nacht, um 04:47 Uhr, ein 22-jähriger Pkw-Fahrer mit einem Dachs, der die Kreisstraße unmittelbar vor dem dortigen Eisenbahntunnel überquerte. Der Dachs lief offenbar davon, der Sachschaden am Pkw wird mit ca. 2500 EUR angegeben.

Bereits gestern früh kam es um kurz vor 06:00 Uhr auf der B 80 zwischen Witzenhausen und Hann. Münden zu einem Unfall mit einem Waschbären, der in Höhe des Abzweiges nach Hedemünden von dem Pkw eines 30-Jährigen aus Witzenhausen erfasst wurde. Der Waschbär lief davon; Sachschaden: ca. 1000 EUR.

Bodenverunreinigung

Angezeigt wurde durch die Stadt Witzenhausen eine Bodenverunreinigung, die am 01.10.20 in der Straße “Zu den Weinbergen” in Witzenhausen festgestellt wurde. Unbekannte hatten die dortige Halfpipe großflächig mit Motoröl beschmutzt, sodass die Stoffe bei Niederschlag in den Boden gelangen könnten. Der Schaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93930.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Um 01:15 Uhr fiel der Polizeistreife letzte Nacht ein Pkw auf, der in der Straße “Am Sande” in Witzenhausen ohne eingeschaltetem Abblendlicht unterwegs war.

Bei der anschließenden Kontrolle des 21-jährigen Fahrers aus Frankfurt / Main stellten die Beamten fest, dass er unter Alkoholeinfluss fuhr. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von ca. zwei Promille, worauf eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt wurde.

