Annweiler: Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels bietet kostenfreies Filmangebot für Seniorinnen und Senioren am 28. Oktober 2020

Annweiler – Im Rahmen des 11. Europäischen Filmfestivals der Generationen sind die Seniorinnen und Senioren der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels ganz herzlich zu einer kostenfreien Filmvorführung im Hohenstaufensaal in Annweiler am Trifels eingeladen.

Am Mittwoch, 28. Oktober 2020, um 16.00 Uhr wird der Film „Monsieur Pierre geht online“ unter den geltenden Corona-Bestimmungen aufgeführt. Je nach Anzahl der Teilnehmer wird der Film im Kino Digital oder im großen Saal gezeigt. Einlass ist bereits ab 15.00 Uhr. Im Anschluss an die Filmvorführung besteht Gelegenheit zusammen mit Bürgermeister Christian Burkhart und dem Seniorenbeauftragten Günter Magin ins Gespräch zu kommen.

Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich und muss bis spätestens Mittwoch, den 21. Oktober 2020 beim Seniorenbeauftragten Günter Magin unter den folgenden Kontaktdaten erfolgen: seniorenbeauftragter@annweiler.rlp.de oder unter: 06346 / 9898955.

Sollte auf Grund geänderter Corona-Bestimmungen die Aufführung nicht möglich sein, wird dies rechtzeitig bekannt gegeben.

Weitere Informationen über das 11. Filmfestival der Generationen sind im Internet unter www.festival-generationen.de veröffentlicht.

Allgemeine Informationen zum Thema Seniorenarbeit finden Sie unter www.vg-annweiler.de/buergerservice/aus-dem-rathaus/seniorenbeauftragter.