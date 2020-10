Neustadt: „Mondscheintarif“ im Oktober 2020

Neustadt an der Weinstraße – Cora Hübsch, Anfang 30, mal wieder Single, wartet auf den Anruf der neuen Flamme. Das Telefon ist in diesem Stück der Hauptdarsteller, um den sich alles rankt, dreht und entwickelt.

Je länger das Telefon schweigt, desto mehr hat Cora Hübsch zu erzählen – ihre eigene Geschichte und die der eventuellen neuen Liebe, Taktiken und Strategien im Umgang mit dem Herrn, der scheinbar nicht ganz solo ist. Die beste Freundin Johanna ist eine zuverlässige Begleiterin in dieser Schlacht um das perfekte Aussehen, das richtige Outfit und das korrekte Vorgehen zwischen Rarmachen und zum Schreien komischen sowie äußerst peinlichen Situationen.

Die Rolle der Cora in diesem Solostück scheint Dominique Fürst auf den Leib geschrieben, sie wurde inszeniert von Johanna Regenauer, eine Produktion des Theaters in der Kurve.

„Mondscheintarif“ – Schauspiel von Ildikó von Kürthy

Termine: Freitag, 16. und Samstag, 17. Oktober um 20 Uhr

Sonntag, 18. Oktober um 17 Uhr

Freitag, 30. Oktober 2020 um 20 Uhr

Eintritt: 18,- Euro

Vorverkauf Buchhandlung Quodlibet in Neustadt, Telefon 06321/88930, kontakt@quodlibet.de

Der Vorverkauf für die Veranstaltungen in den Räumlichkeiten der Kurve läuft komplett über die Theater in der Kurve-Vorverkaufsstelle, die Buchhandlung Quodlibet.

Wenn Sie noch Karten von ausgefallenen Vorstellungen haben, können Sie diese dort eintauschen oder Ihre Reservierungen dafür vereinbaren.

Anhand des Sitzplanes erhalten Sie dort eine Platzreservierung.

(Kellereistraße 10 in 67433 Neustadt, Telefon: 06321/88930, kontakt@quodlibet.de