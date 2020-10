Kaiserslautern – Das ist ein weiteres klares Signal der Unterstützung für die Einzelhändler der Stadt: Der Verkaufsoffene Sonntag am 29. November im Rahmen des Weihnachtsmarktes wird stattfinden.

Von 13 bis 18 Uhr haben alle Geschäfte im Stadtgebiet die Möglichkeit, am Sonntagnachmittag ihre Pforten zu öffnen.

„Wir freuen uns, unseren Einzelhändlern und uns allen mit dem Weihnachtsmarkt und dem zugehörigen Einkaufssonntag ein kleines Stück Normalität in diesen ungewöhnlichen Zeiten bieten zu können. Mein Dank gilt den beiden Werbegemeinschaften, ‚Kaiser in Lautern‘ und S&E, die den Verkaufsoffenen Sonntag stets mit großem Engagement organisieren und gestalten“,

so Bürgermeisterin Beate Kimmel. Die Marktdezernentin wirbt dafür, das vielfältige Shopping-Angebot der Barbarossa-Stadt anzunehmen.

„Es muss nicht immer online sein. Kaiserslautern ist eine tolle Einkaufsstadt, die gerade in der Weihnachtszeit in und außerhalb der Innenstadt viel zu bieten hat. Damit das auch so bleibt, sollten wir alle nach Möglichkeit unseren Einzelhandel unterstützen.“