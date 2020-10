Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 08.10.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Grünstadt: Telefonbetrüger: Gewinnversprechen – versuchter Enkeltrick

Dirmstein – Großkarlbach – Grünstadt – 06. und 07.10.2020 (ots) – Eine 68-Jährige aus Dirmstein erhielt auch einen Anruf, wonach sie 28.000 EUR in einer Lotterie gewonnen habe – aufgrund eines Zahlendrehers seien es sogar 82.000 EUR. Die Geschädigte wurde aufgefordert sog. Guthabenkarten an einer Tankstelle für 700 EUR zu kaufen. In einem weiteren Telefonat übermittelte sie die zugehörigen Codes an den Täter. Erst als sie weitere 2000 EUR aufbringen sollte, wurde sie stutzig. Eine 88-Jährige aus Großkarlbach erhielt den Anruf einer angeblichen Enkelin. Diese benötige „ganz schnell“ 38.000 EUR für den Kauf einer Eigentumswohnung. Einem 76-Jährigen aus Grünstadt wurde ein Gewinn in Höhe von 49.500 EUR versprochen, da er in einem Preisausschreiben gewonnen habe, zuvor solle er allerdings 1000 EUR Gebühren zahlen. Weder in Grünstadt noch in Großkarlbach kam es zu einem Schaden, da die Geschädigten entsprechend vorsichtig waren.

Deidesheim: Unfallflucht nachträglich aufgeklärt

Deidesheim (ots) – Nachdem der Fahrer eines weißen Kastenwagens am späten Nachmittag des 3. Oktobers 2020 in Deidesheim einen Ford Mustang stark beschädigte und die Unfallstelle verließ, veröffentlichte die Polizei Haßloch eine Pressemeldung, wonach ein weißer Ford Turneo älteren Baujahres gesucht werde. Durch die Presse informiert, verständigte ein Unternehmen aus der VG Deidesheim, am Mittwoch (7. Oktober 2020) die Polizei Haßloch über einen unklaren Schaden an einem der Geschäftsfahrzeuge, einem weißen Ford Turneo. Die Spurenlage war eindeutig. So konnten u.a. Lackspuren des beschädigten Mustangs, dessen Schaden eine Werkstatt zwischenzeitlich auf 12.000, –EUR bezifferte, gesichert werden. Der Fahrer, ein 60 Jahre alter Mitarbeiter, steht ebenfalls fest. Er muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

Haßloch: 1,47 Promille am Mittag

Haßloch (ots) – Mittags schon 1,47 Promille hatte am Mittwoch gegen 13 Uhr der Fahrer eines Fiat Ducato in Haßloch. Die Beamten staunten nicht schlecht über diesen beachtlichen Atemalkoholwert des 35-Jährigen um diese Uhrzeit. Dem Mann, aus dem Landkreis Bad Dürkheim, wurde eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein ist er erstmal los. Die Polizei Haßloch leitete ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.