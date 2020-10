Karlsruhe: Crazy Palace goes Palazzo Mannheim

Karlsruhe – Die Hygienemaßnahmen bieten in Mannheim im größten Spiegelpalast der Welt, vom 19. November bis 10. Januar 2021, größtmöglichen Schutz, reichen im Palazzo Mannheim von einem enorm leistungsfähigen Luftaustauschsystem über einen kontaktlosen Check-In bis hin zu kontaktlosen Bestell- und Bezahlvorgängen.

„Wir haben die Sicherheit unserer Gäste in diesen Zeiten ganz besonders im Blick“, so Axel Bathiany von Crazy Palace – müssen in diesem Jahr aber leider in Karlsruhe pausieren, denn die Umsetzung der geltenden Vorgaben lässt sich in diesem Jahr nicht unter den Rahmenbedingungen auf dem Messplatz umsetzen. „Wir haben dazu auch mehrere Standorte in der Region auf Umsetzbarkeit, Machbarkeit und Durchführung untersucht – allerdings konnte für unsere anspruchsvolle Show kein passgenauer Standort gefunden werden.“

Crazy Palace ist und bleibt Lebensfreude – in dieser Spielzeit „beim“ Palazzo Mannheim

Deshalb haben sich die Produzenten der Crazy Palace Dinnershow in Karlsruhe aufgrund der aktuellen Situation entschlossen, Freunden und Gästen von Crazy Palace die Partner-Produktion Palazzo – auf dem Europaplatz in Mannheim – zu empfehlen.

Die Besucherzahl ist zwar auch dort entsprechend dem genehmigten Hygienekonzept reduziert, aber dadurch haben die Plätze im größten Spiegelpalast der Welt den vorgegebenen Mindestabstand und auch die Laufwege können entsprechend großräumig festgelegt werden. Dazu werden Eingangsbereiche, Garderoben und sanitären Anlagen vergrößert – so, dass die vorgeschriebenen Abstandsregelungen im gesamten Spiegelpalast eingehalten werden können. „In dieser Spielzeit müssen wir in Karlsruhe leider pausieren. Jedoch bieten wir mit unserer Partnershow im Palazzo in Mannheim eine erstklassige Alternative für unsere vielen Besucher, die einen tollen Abend verbringen möchten“, betonen die Crazy Palace-Verantwortlichen: „Dass wir nicht einfach absagen, sondern Gästen eine Alternative anbieten können, sehen wir auch als Zeichen für die Eventbranche, für Künstler und Gastronomie. Aber in Karlsruhe ist es unter den gegebenen Umständen in dieser Spielzeit leider nicht abbildbar.“

Der größte Spiegelpalast der Welt ist in Mannheim

Für die spektakuläre Dinnershow im Palazzo Mannheim lassen sich die Vorgaben in Sachen Hygienekonzept bestens umsetzen. Gäste erwartet wieder eine sensationelle Show mit Spitzenkünstlern, Weltklasse-Artisten, herzerfrischende Comedy und ein eindrucksvolles, extravagantes Programm mit Vier-Gänge-Menü von Deutschlands Kochlegende Harald Wohlfahrt. „Wir freuen uns sehr darauf, Crazy Palace-Gäste in dieser Saison bei uns im größten Spiegelpalast der Welt in Mannheim bei der Palazzo-Show begrüßen zu dürfen“, so Crazy Palace- und Palazzo Mannheim-Produzent Rolf Balschbach.

Planungen für 2021/22 laufen auch schon

Übrigens steht der Termin für die Crazy Palace-Spielzeit 2021/22 auch schon fest – natürlich wieder in Karlsruhe: 25. November 2021 bis in den Januar 2022. „Wir sind zuversichtlich, dass im kommenden Jahr wieder eine gewisse Normalität eingekehrt ist – dann können wir Crazy Palace auch wieder in Karlsruhe durchführen“, so Balschbach: „Denn schließlich ist der Gast das Wichtigste!“