Mannheim: Detroit beendet Leihe von Moritz Seider

Mannheim – Aufgrund der Ungewissheit, wann und ob die Saison in der PENNY DEL startet, haben die Detroit Red Wings die Leihe von Moritz Seider vorzeitig beendet. Seider, der 2019 an sechster Stelle gedraftet wurde, sollte ursprünglich bis zum Start des Trainingscamps in Detroit für die Adler auflaufen.

„Wir hätten Moritz gerne noch einmal im Trikot der Adler spielen sehen. Doch die erneute Verschiebung des Saisonstarts und die fehlende Perspektive haben zu einem Umdenken bei Detroit geführt. Wir bedauern diese Entscheidung sehr, können sie aber absolut nachvollziehen“, sagt Adler-Sportmanager Jan-Axel Alavaara.