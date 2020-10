Niederkirchen: SG 99 Andernach – 1. FFC 08 Niederkirchen am 11. Oktober 2020

Niederkirchen – Nach der Heimspielpleite am vergangenen Sonntag, reist der 1. FFC Niederkirchen am 2. Spieltag nach Andernach, um die Begegnung gegen den altbekannten Gegner SG Andernach auszutragen. Die Partie und somit der 2. Spieltag in der 2. Frauen-Bundesliga wird am 11.10.2020 wird um 14:00 Uhr auf dem Rasenplatz in Andernach angepfiffen.

Die Enttäuschung über die 1:3-Niederlage gegen die Würzburger Kickers am 1. Spieltag vor heimischem Publikum sitzt tief. „Letztendlich war das eine vermeidbare Niederlage“ – so Koutroubis im Interview. „Die Gegentore resultierten aus individuellen Fehlern und wir konnten uns nicht genug Torchancen herausspielen, um das zu kompensieren“. Im Verlauf der Partie konnte Natalie Stulin eine der wenigen Möglichkeiten nicht verwerten und ein Treffer von Silvana Arcangioli wurde aufgrund einer strittigen Abseitsposition nicht gewertet. „Wir müssen schnell die individuellen Fehler abstellen und aggressiver auftreten – was wir jetzt brauchen ist eine Art Siegermentalität, die derzeit noch nicht in der Mannschaft angekommen ist“ – so das Trainerteam des 1. FFC Niederkirchen.

Der kommende Gegner, die SG Andernach, konnte am vergangenen Spieltag ebenso wenige Punkte mit nach Hause nehmen und verlor in Ingolstadt mit 1:2. „Andernach ist ein uns sehr bekannter Gegner“ – so Koutroubis über den nächsten Gegner des FFC. „Die Partien der letzten Jahre waren allesamt Duelle auf Augenhöhe, in denen meist nur ein Tor Differenz über Sieg oder Niederlage entschied“. An dieser Stelle gilt es zu betonen, dass die Gastgeber am Sonntag einen kleinen Vorteil auf ihrer Seite haben: die Mannschaft um Trainerteam Hawel / Stein spielte schon in der vergangenen Saison in der 2. Frauen-Bundesliga und ist somit an das schnellere Spieltempo schon gewohnt. Seit der letzten Saison hat sich das Team aus dem Landkreis Mayen-Koblenz mit einigen Top-Spielerinnen aus Wetzlar verstärkt.

Im Gespräch um den Ausblick auf die Partie unterstreicht Koutroubis die Brisanz dieser Begegnung: „Es wird für beide Mannschaften ein richtungsweisendes Spiel sein, denn in unserer beider Situation ist es jetzt wichtig die ersten Punkte zu sammeln“. Der 1. FFC Niederkirchen wird alles daran setzen am Sonntag anders aufzutreten als gegen Würzburg und hat sich taktisch etwas verändert. „Wir müssen schleunigst versuchen cleverer zu spielen, um mögliche Standards zu vermeiden – und auch in der Offensive müssen wir eine Schippe draufpacken, um unsere Chancen zu etwas Zählbarem zu machen“ – so der Cheftrainer der Niederkirchnerinnen. Koutroubis kann bis auf die Langzeitverletzte Stella Licht auf einen vollen Kader zurückgreifen, nachdem Laura Schmahl nach langer Verletzung wieder genesen ist und gegen Würzburg ihr Pflichtspieldebüt gab. „Jetzt zu Beginn der Saison müssen wir als Mannschaft noch enger zusammenrücken, der Zusammenhalt innerhalb des Teams steht an oberster Stelle, damit wir es schaffen unsere Leistung abzurufen und zu punkten“ – appellierte Koutroubis.