Aufmerksame Passantin verhindert Fahrraddiebstahl

Rülzheim (ots) – Eine aufmerksame Anwohnerin meldete der Polizei am Dienstagmorgen, dass soeben ein etwa 45-jähriger Mann an der S Bahn Haltestelle der Alla-Hopp-Anlage in Rülzheim ein schwarzes Mountainbike stehlen wollte. Als die Zeugin sich dem Mann näherte, ergriff dieser schlagartig die Flucht. Das Fahrradschloss hatte er bereits aufgebrochen. Durch ihr couragiertes Auftreten konnte der Diebstahl letztlich verhindert werden.

Schulwegkontrolle an Grundschule

Schwegenheim (ots) – Am Dienstag 06.10.2020, führten Beamte der Polizeiinspektion Germersheim zwischen 07:40 und 08:15 Uhr eine Schulwegkontrolle vor der Schwegenheimer Grundschule durch. Dabei ergaben sich zwei Verstöße wegen nicht ordnungsgemäß gesicherten Kindern. Dennoch kann seitens der Polizei insgesamt ein positives Fazit gezogen werden.

Geschwindigkeitsüberwachung

Bellheim (ots) – Am Dienstagmorgen 06.10.2020 wurden aufgrund mehrerer Bürgerbegehren im Zeitraum von 07-08 Uhr Lasermessungen in der Hammerstraße in Bellheim durchgeführt. Dabei ergaben sich bei erlaubten 30 km/h insgesamt 4 Geschwindigkeitsüberschreitungen. Der “Spitzenreiter” war mit 50 km/h unterwegs.