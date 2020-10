Achtung ! Polizei warnt vor Geldwechsel-Trick

Ludwigshafen (ots) – Auf dem Parkplatz des Pfalzbaus wurde am Dienstag 06.10.2020 um 10:30 Uhr, ein 72-Jähriger von einem unbekannten Mann angesprochen, ob er ihm einen Euro “klein” machen könne. Der hilfsbereite Mann holte sein Portemonnaie heraus und suchte darin nach Kleingeld, wobei der Täter auch in den Geldbeutel fasste. Einige Minuten später bemerkte der 72-Jährige, dass ihm Geldscheine im Wert von 500 Euro fehlten.

Der Täter kann lediglich als 30 Jahre alt mit dunklen Haaren beschrieben werden.

Wer hat den Täter beobachtet und kann Hinweise zu ihm geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Beim Geldwechseltrick bitten Fremde das Opfer, eine Münze zu wechseln. Wenn das Opfer die Geldbörse zieht und das Münzfach öffnet, wird es vom Taschendieb abgelenkt. Während dieser beispielsweise seine Münze in die Börse wirft, nimmt er Banknoten heraus.

So schützen Sie sich vor dem Geldwechseltrick und Taschendieben:

Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Hinweise, Tipps und Hilfe finden Sie auch unter www.polizei-beratung.de.

Mit nicht zugelassenem E-Scooter unterwegs

Ludwigshafen (ots) – Eine 42-Jährige fiel in der Bismarckstraße am Dienstag 06.10.2020 10:35 Uhr, einer Polizeistreife auf, da sie mit einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war.

Die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Einbruchsversuch und Einbruch

Ludwigshafen (ots) – In einen Imbisswagen in der Bgm.-Trupp-Straße versuchten unbekannte Täter in der Nacht von Montag 05.10.2020 auf Dienstag 06.10.2020 einzubrechen.

Unbekannte Täter brachen im Zeitraum 01.10.-6.10.2020 in ein hölzernes Verkaufshäuschen im Ostring (Nähe Einmündung Samariterstraße) ein.

Da sich keine Wertsachen im Inneren befanden, konnten die Täter nur ein Radio stehlen.

Wer hat in diesem Zusammenhang etwas beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Trunkenheitsfahrten

Ludwigshafen (ots) – Bei der Kontrolle eines Transporters in der Valentin-Bauer-Straße am Dienstag, 06.10.2020, um 12:15 Uhr, stellten Polizeibeamte beim 54-jährigen Fahrer Alkohol fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Es kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr auf ihn zu.

Am Mittwoch 07.10.2020 um 1:20 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Brunckstraße einen 39-Jährigen Autofahrer. Der Mann stand unter dem Einfluss von Cannabis, was ein Schnelltest bestätigte. Ihm wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen.

Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.