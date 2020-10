Autofahrer bei Unfall leicht verletzt

Eppstein (ots) – Am Dienstagnachmittag gegen 15:00 Uhr kam es auf der Landstraße zwischen Ludwigshafen-Oggersheim und Maxdorf zu einem Verkehrsunfall. Ein 68-jähriger Fahrer eines Transporters soll an der Einmündung nach Eppstein die Vorfahrt eines auf der Landstraße fahrenden Autofahrers missachtet haben.

Der Autofahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Er wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Darüber hinaus entstand durch den Unfall ein Schaden in Höhe von ca. 8.000 Euro.

Sachbeschädigung an Pkw

Frankenthal (ots) – Die Geschädigte stellt ihren Pkw Kia Stonic am Montag 05.10.2020 in der Zeit von 10-10:45 Uhr, in der Welschgasse/Höhe des Gerichtsgebäude ab. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug kommt, muss sie feststellen, dass bislang unbekannte Täter dieses an der Heckstoßstange beschädigt haben. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.