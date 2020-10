Einbruch in Verbandsgemeindeverwaltung Annweiler

Annweiler (ots) – In der Nacht zu Mittwoch 07.10.2020, drangen bislang Unbekannte in die Verbandsgemeindeverwaltung Annweiler ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so ins Innere des Gebäudes, wo sie nach Wertsachen suchten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde nichts entwendet.

Bereits in der Nacht vom 21.07.2020 auf den 22.07.2020 kam es zu einem Einbruch in das Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Annweiler. Inwieweit zwischen beiden Taten Zusammenhang besteht, ist u.a. Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Landau unter kilandau@polizei.rlp.de oder 06341/287-3333 entgegen.

33 Verstöße gegen das LKW-Nachtfahrverbot

Annweiler (ots) – Umfangreiche Kontrollen des LKW-Verkehrs, mit besonderem Schwerpunkt hinsichtlich der Überwachung des bestehenden Nachtfahrverbots für LKW über 7,5 t auf der B10 wurden Montag- und Dienstagnacht durch die Polizei Landau durchgeführt.

Aufgrund der Tunnelsperrung erfolgte eine Umleitung des Verkehrs durch Annweiler, wo in der Zeit zwischen 22.00 Uhr und 03.00 Uhr eine Kontrollstelle eingerichtet wurde. Insgesamt wurden 83 LKW einer Kontrolle unterzogen, davon verstießen 33 LKW-Fahrer gegen das Nachtfahrverbot. Auf Sie kommt nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.

Weiterhin wurden Verstöße gegen die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten, sowie ein Verstoß gegen die Ladungssicherung festgestellt.