Darmstadt

Straßenbahn beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Unbekannte beschädigten am Dienstagabend (06.10.) gegen 20.30 Uhr eine in Richtung Darmstadt-Arheiligen vorbeifahrende Straßenbahn.

Nach derzeitigem Kenntnisstand warfen die Täter zwischen den Haltestellen “Mittelschneise” und “Frankenstein” einen Stein auf das Schienenfahrzeug und durchschlugen damit eine Glasscheibe. Der Schaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Nach Angaben des Fahrers soll der Stein aus Richtung des dortigen Wohngebiets gekommen sein.

Die Polizei sucht Zeugen! Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Pfungstadt unter der Telefonnummer 06157/9509-0.

Polizei sucht nach einem Unfall schwarzen Kleinwagen und Zeugen

Darmstadt (ots) – Am Montag 05.10.2020 gegen 14.45 Uhr, kam es in Kranichstein auf dem Parkplatz des dortigen Einkaufszentrums zu einem Unfall.

Hierbei stieß der Fahrer eines grauen Mercedes beim Rangieren in eine Parklücke mit einem daneben geparkten schwarzen Kleinwagen zusammen. Während der Mercedesfahrer einen Passanten bat, die Polizei zu verständigen, kehrte der Fahrer des schwarzen Kleinwagens zurück und fuhr unbemerkt, ohne Kenntnis über den Unfall und ohne den Schaden an seinem Auto erkannt zu haben davon.

Die Polizei sucht nun den Fahrer des schwarzen Kleinwagens. Unfallzeugen oder Personen, die Hinweise auf dieses Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich direkt an das 1. Polizeirevier in Darmstadt, Telefon 06151/969-3610, zu wenden.

Farbschmiererei an Sporthalle – Polizei nimmt 14-Jährigen vorläufig fest

Babenhausen (ots) – Nach gemeldeten Farbschmierereien an einer Sporthalle in der Bürgermeister-Willand-Straße, konnte die Polizei am Dienstagabend 6.10.2020 im Zuge der Fahndung einen 14-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen.

Zeugen alarmierten gegen 19.15 Uhr die Polizei und teilten den Sachverhalt mit. An der dortigen Turnhalle sollen mehrere Jugendliche eine Wand mit Farbe beschmiert haben. Sofort begab sich eine Streife der Polizei in Dieburg zum Einsatzort und stellte dort mehrere Personen, offenbar Jugendliche, fest. Bei Erblicken der Streife flüchteten diese in unterschiedliche Richtungen. Im Rahmen der Fahndung konnte ein 14-jähriger Tatverdächtiger von den Ordnungshütern gestoppt und festgenommen werden. Dieser wurde im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seiner Eltern übergeben. Die Ermittlungen dauern derzeit an. Ersten Schätzungen zufolge, beläuft sich der Schaden an der Halle auf rund 1.000 Euro.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, mit der Ermittlungsgruppe der Polizei in Dieburg unter der Telefonnummer 06071/96560 Kontakt aufzunehmen.

Zeugen nach Einbruch gesucht

Bickenbach (ots) – Nachdem ein Einfamilienhaus in der Hügelstraße in das Visier von Kriminellen rückte, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Einbruch wurde am Dienstagabend (6.10.) der Polizei gemeldet und kann bis zum Dienstag, den 22. September, zurückliegen.

Ersten Erkenntnissen zufolge, gelangten die Unbekannten unter Gewalteinwirkung ins Innere des Hauses. Dort durchwühlten sie mehrere Räume und hielten Ausschau nach möglicher Beute. Neben einer Lesebrille entwendeten sie unter anderem mehrere Hundert Euro an Bargeld. Im Anschluss suchten sie das Weite.

Zeugen oder Nachbarn, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Verletzter E-Bike-Fahrer flüchtet nach Unfall

Nauheim (ots) – Am Dienstag 06.10.20 gegen 20:28 wurden Rettungsleitstelle und Polizei ein Unfall in Nauheim in der Bahnhofstraße Ecke Mühlstraße gemeldet. Ein 49jähriger Pkw-Fahrer beabsichtigte über den Friedrich-Ebert-Platz zu Wenden. Zeugenangaben zufolge stieß während des Wendemanövers ein E-Bike gegen die linke vordere Fahrzeugseite des Pkw. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 EURO am Pkw. Der Fahrer des E-Bike, wurde auf den Pkw aufgeladen und stieß mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe des Pkw. Er erlitt hierbei laut Zeugen schwere Gesichtsverletzungen, rappelte sich jedoch auf Ansprache auf und flüchtete auf seinem E-Bike in die Mühlstraße. Sein Unfallgegner versuchte ihm noch zu folgen, verlor ihn jedoch kurz darauf aus den Augen.

Zeugen gaben gegenüber der Polizei an, beim Radfahrer Alkoholgeruch wahrgenommen zu haben. Bei der vergeblichen Absuche des Ortsbereichs nach dem E-Bike-Fahrer wurden auch ein Polizeihubschrauber und Kräfte der Rettungshundestaffel der Freiwilligen Feuerwehr eingesetzt.

Darmstadt-Dieburg

Schwerer Unfall sorgt für erhebliche Behinderungen im Berufsverkehr

Roßdorf/B38 (ots) – Am Mittwoch 07.10.2020 kam es gegen 07 Uhr auf der Bundesstraße 38 zwischen Zeilhard und Roßdorf zu einem Verkehrsunfall mit fünf Fahrzeugen und mehreren Verletzten.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 20-jähriger Nieder-Ramstädter mit seinem Sprinter die Bundesstraße 38 von Zeilhard in Richtung Roßdorf. Kurz vor der Kreuzung zur Dieburger Straße (Landesstraße 3115) fuhr er auf die an der roten Ampel wartenden Fahrzeuge auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW einer 59-Jährigen aus Roßdorf durch den Gegenverkehr in die Böschung geschleudert. Im Anschluss fuhr der Sprinter auf den nächsten wartenden PKW einer 58-jährigen Reinheimerin auf, schob diesen auf den PKW eines 39-Jährigen aus Groß-Zimmern und auf den PKW eines 44-Jährigen aus Otzberg.

Für die Versorgung der Verletzten waren vier Rettungswagen und ein Notarzt eingesetzt, sowie die Feuerwehr Roßdorf. Vier Unfallbeteilige wurden leicht verletzt in die umliegenden Krankenhäuser transportiert. Der Sachschaden beträgt mindestens 75.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße 38 zwischen der Einmündung Erbacher Straße und der Kreuzung Dieburger Straße (Landesstraße 3115) für etwa 2 Stunden teilweise voll gesperrt werden. Die Dieburger Straße war ebenfalls zeitweise voll gesperrt.

Rüttelplatte gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Schaafheim (ots) – Unbekannte entwendeten in der Zeit zwischen Donnerstag- und Freitagnachmittag (01.-02.10.) “Im Rittersloch” eine Rüttelplatte von einer Baustelle. Die fast 70 Kilogramm schwere Baumaschine vom Hersteller “Weber” wurde unverschlossen vor einem Stromkasten abgestellt, nachdem die Arbeiten mit ihr beendet waren.

Als die Handwerker die Maschine im Wert von 3000 Euro am nächsten Tag aufladen wollten, stellten sie fest, dass sie sich nicht mehr an Ort und Stelle befand. Die Polizei sucht Zeugen! Sachdienliche Hinweise bitte direkt an die Polizei in Dieburg unter der Telefonnummer 06071/9656-0.

Groß-Gerau

Gewässerverunreinigung auf dem Main durch Luftaufklärung entdeckt

Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Ein Gewässerüberwachungsflug der Hessischen Wasserschutzpolizei konnte eine Verunreinigung durch Öl auf dem Main feststellen. Kurze Zeit später konnte die Bootsstreife der Wasserschutzpolizeistation Wiesbaden die Umweltstraftat aufklären und die Beschuldigten vernehmen. Die beweiskräftigen Luftaufnahmen wurden von der Besatzung des Flächenflugzeuges der Hessischen Fliegerstaffel zur Verfügung gestellt.

Eine Yacht musste vom Main auf das Gelände eines Bootscenters gezogen werden. Das entsprechende Fahrzeug und die Antriebe der Yacht verloren dabei Betriebsmittel, die in den Main gelangten.

Dem Betreiber wurde untersagt weitere Boote mit diesem undichten Fahrzeug herauszuholen bzw. das defekte Boot wieder einzusetzen.

Odenwaldkreis

Schrottlaster über 80 Prozent überladen – 13,5 anstatt 7,49 Tonnen

Michelstadt (ots) – Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen stoppten am Dienstagnachmittag (06.10.) im Hammerweg einen augenscheinlich “hoffnungslos” mit Schrott überladenen Lastwagen. Der 20-jährige Fahrer beförderte Metall- und Elektroschrott. Er führte weder die für Schrottsammler erforderliche Reisegewerbekarte mit sich und das Fahrzeug wurde zudem auch nicht als Abfalltransport mit einem “A” gekennzeichnet. Das Kontrollgerät, in dem kein Schaublatt eingelegt war, wurde im Jahr 2012 zuletzt geprüft, obwohl dies eigentlich alle zwei Jahre nötig ist und eine zwingend erforderliche Qualifikation für Berufskraftfahrer konnte er den Ordnungshütern ebenfalls nicht vorweisen.

Zum Abschluss der Kontrolle wurde der Lastwagen gewogen.

Er wies ein Gewicht von rund 13,5 Tonnen auf. Zulässig wären maximal 7,49 Tonnen gewesen.

Dies entspricht einer Überladung von über 80 Prozent.

Die Polizei untersagte an Ort und Stelle die Weiterfahrt. Auf den 20-Jährigen kommen nun zahlreiche Anzeigen wegen der Ordnungswidrigkeiten sowie ein empfindliches Bußgeld zu.

34-Jähriger von Spezialeinsatzkräften überwältigt

Oberzent (ots) – Nach einem mehrstündigen Einsatz hat die Polizei mit Unterstützung von Spezialeinsatzkräften am Dienstagabend 06.10.2020 gegen 23.00 Uhr, einen 34-jährigen Mann aus Schöllenbach in dessen Haus unverletzt überwältigt und vorläufig festgenommen.

Der Mann hatte am Nachmittag gegenüber Angehörigen seinen Freitod angekündigt. Er war über Stunden nicht dazu zu bewegen, freiwillig seine Wohnung zu verlassen. Der 34-Jährige wurde anschließend in Gewahrsam genommen. Über eine entsprechende weitere Unterbringung des Mannes soll am Mittwoch 07.10.2020 eine richterliche Entscheidung herbeigeführt werden.

Eingesetzt waren neben Beamten der Polizeidirektion Odenwald zudem weitere Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Südhessen, Spezialeinsatzkräfte, Rettungsdienst und Feuerwehr.

Von Unfallstelle geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Michelstadt (ots) – In der Zeit vom 06.10.2020, 18:00 Uhr bis 07.10.2020, 09:00 Uhr, kam es in der Walther-Rathenau-Allee in Michelstadt zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier wurde ein geparkter schwarzer Opel angefahren. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher von der Örtlichkeit ohne den Unfall bei der Polizei zu melden.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht.

Wer hat etwas gesehen oder kann etwas zum Sachverhalt beitragen?

Etwaige Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Erbach in Verbindung zu setzen.

