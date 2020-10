Mannheim-Neckarstadt: Unbekannte entwenden hochwertige Werkzeuge aus Baustellencontainer – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt: – Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von

Montag 17 Uhr bis Dienstag 7 Uhr mehrere hochwertige Werkzeuge und Arbeitsgeräte

im Gesamtwert von ca. 5000 Euro von einer Baustelle im Pfeifferswörth. Mit einem

unbekannten Gegenstand hebelten die unbekannten Einbrecher das Seitenfenster

eines Bürocontainers auf und entwendeten Schlüssel für weitere Container, unter

anderem für den Magazincontainer, wo die Arbeitsgeräte aufbewahrt werden. Die

Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche

Hinweise geben können, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.:

0621/3301-0, in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Waldhof: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Mannheim-Waldhof – Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend im Stadtteil

Waldhof wurde eine 60-jährige Radfahrerin leicht verletzt. Die Frau war kurz vor

23 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg entlang der Waldstraße von der

Walter-Pahl-Brücke in Richtung Hanauer Straße unterwegs. Zeitgleich parkte ein

68-jähriger Mercedes-Fahrer, der sein Fahrzeug vor einem Geschäft in der

Waldstraße abgestellt hatte, rückwärts aus. Dabei übersah er die 60-Jährige und

stieß mit ihr zusammen. Die Frau stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen

an Schulter, Arm, Hüfte und Knöchel zu. Nach medizinischer Versorgung vor Ort

durch Rettungskräfte, wollte sich die 60-Jährige selbständig zum Arzt begeben.