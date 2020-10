Walldorf/A 5: Verkehrsunfall im Baustellenbereich – ein Fahrstreifen wieder frei befahrbar – Folgemeldung

Walldrf/A 5 (ots) – Nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 14.40 Uhr mit

mehreren beteiligten Fahrzeugen zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und der

Anschlussstelle Kronau in Fahrtrichtung Karlsruhe konnte der linke Fahrstreifen

gegen 16.20 Uhr frei gegeben werden, der rechte Fahrstreifen ist nach wie vor

blockiert. Es hat sich ein acht Kilometer langer Rückstau gebildet. Über das

Ausmaß des Unfalls liegen weiterhin keine Erkenntnisse vor, Polizei und

Rettungsdienste sind an der Unfallstelle.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Sachbeschädigung an Außenspiegeln – Zeugen gesucht

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag

beschädigte ein bislang unbekannter Täter zwei in der Scheffelstraße abgestellte

Fahrzeuge. An beiden Pkw wies der jeweils zur Fahrbahn gerichtete Außenspiegel

Sachschäden auf, der sich zusammengefasst auf eine Höhe von etwa 500 Euro

summiert.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Hockenheim unter der Telefonnummer 06205/28600 zu melden.

Walldorf/A 5: Vollsperrung der A 5 zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und der Anschlussstelle Kronau nach Verkehrsunfall im Baustellenbereich – Pressemitteilung Nr. 1

Walldorf/A 5 (ots) – Nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 14.40 Uhr mit

mehreren beteiligten Fahrzeugen ist die A 5 zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf

und der Anschlussstelle Kronau in Fahrtrichtung Karlsruhe derzeit voll gesperrt.

Über das Ausmaß des Unfalls liegen derzeit keine Erkenntnisse vor, Polizei und

Rettungsdienste sind auf der Anfahrt zur Unfallstelle.

Eppelheim/ Rhein-Neckar-Kreis: 13-jähriger Radfahrer gestürzt und verletzt

Eppelheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochmorgen gegen 7.50 Uhr wurde ein

13-jähriger Junge in der Hauptstraße an der Einmündung Jakob-Neu-Straße bei

einem Fahrradunfall leicht verletzt. Aus noch unbekannter Ursache war der Junge

auf dem regennassen Radweg mit seinem Fahrrad gestürzt. Noch am Unfallort wurden

Schürfwunden durch Rettungskräfte medizinisch erstversorgt. Der Junge klagte

über Schmerzen und wurde zur weiteren Untersuchung in eine Klinik eingeliefert.

Seine Eltern wurden verständigt und begaben sich direkt zur Klinik.

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagnachmittag gegen 15.40 Uhr

kontrollierten Beamte des Polizeireviers Neckargemünd in der Industriestraße

einen 35-jährigen Fahrer eines Mazdas, der unter dem Einfluss berauschender

Mittel stand und ohne Fahrerlaubnis am öffentlichen Straßenverkehr teilgenommen

hatte. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten Anzeichen für einen Drogenkonsum

wahr. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Auf dem Revier wurde eine Blutprobe

erhoben. Überprüfungen ergaben, dass dem Mann die Fahrerlaubnis wegen mangelnder

Eignung bereits entzogen worden war. Der Führerschein wurde einbehalten. Der

35-Jährige muss Strafanzeige wegen der Teilnahme am Straßenverkehr unter

Drogeneinfluss und Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Parkplatzunfall – Verursacher flüchtet – Zeugen gesucht

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis – Am Dienstag, zwischen 7:45 Uhr und 8 Uhr,

verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Verkehrsunfall auf dem

Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Nußlocher Straße in Walldorf. Hierbei

fuhr er vermutlich rückwärts aus seiner Parkbucht heraus und streifte dabei den

BMW der Geschädigten. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Ort

des Geschehens, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und/oder sachdienliche Hinweise geben

können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer

06222/57090 zu melden.

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis – Sachschaden in Höhe von 5000 Euro ist die

Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen im Kreuzungsbereich der

Büchertstraße/Allmendstraße ereignete. Gegen 9:30 Uhr befuhr der 54-jährige

Unfallverursacher mit seinem Chrysler die Allmendstraße und wollte nach links in

die Büchertstraße abbiegen. Hierbei übersah er den von rechts kommenden Opel der

Geschädigten, wodurch es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß kam. Alle

Beteiligten blieben unverletzt.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall – Rollerfahrerin schwer verletzt

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis – Am Dienstag kam es gegen 7:45 Uhr zu einem

Verkehrsunfall zwischen einem Roller und einem Pkw, bei der sich die 19-jährige

Rollerfahrerin schwer verletzte. Ein ebenfalls 19-Jähriger befuhr mit seinem VW

die Nördliche Bergstraße und bog anschließend nach links in die

Albert-Schweitzer-Straße ab. Beim Abbiegevorgang übersah er den bevorrechtigten,

entgegenkommenden Roller und stieß mit diesem zusammen. Durch den Sturz zog sich

die Fahrerin eine Beinfraktur zu, welche von den Rettungskräften vor Ort

umgehend behandelt wurde. Der entstandene Sachschaden summiert sich auf etwa

3500 Euro.

Hilsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Von der Fahrbahn abgekommen und in den Graben gefahren – Pressemeldung Nr. 2

Hilsbach/Rhein-Neckar-Kreis – Wie bereits berichtet, ereignete sich am

Mittwochmorgen ein Verkehrsunfall auf der L550 bei Hilsbach. Eine 20-jährige

Frau war kurz vor Zehn Uhr auf der L 550 von Adelshofen in Richtung Hilsbach

unterwegs. Aufgrund der nicht den Witterungsbedingungen angepassten

Geschwindigkeit verlor sie die Kontrolle über ihren BMW und kam von der Fahrbahn

an. Sie kollidierte mit den Leitplanken und schleuderte in den Straßengraben, wo

sie schließlich zum Stehen kam. Dabei zog sich die Frau leichte Verletzungen zu

und wurde nach Erstversorgung durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus

eingeliefert werden. An ihrem BMW entstand Totalschaden und der musste

abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens in derzeit nicht bekannt. Während

der Unfallaufnahme war die Fahrbahn während der Unfallaufnahme und

Bergungsarbeiten bis ca. 8.20 Uhr teilweise gesperrt. In dieser Zeit wurden

verkehrslenkende Maßnahmen durch Polizeikräfte durchgeführt. Es ergaben sich

keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Opel überschlägt sich – Fahrer bleibt unverletzt

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis – Glück im Unglück hatte ein 51-jähriger

Autofahrer bei einem Unfall am Dienstag gegen 14 Uhr auf der L 600 zwischen

Lingental und Leimen. Der Opel-Fahrer war talwärts in Richtung Leimen unterwegs,

als er auf feuchter Fahrbahn in Höhe des Dachsbuckels in einer Linkskurve von

der Straße in den Grünstreifen abkam. Dabei überschlug sich das Auto und blieb

auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Auto befreien und

blieb unverletzt. Am Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden, das Auto wurde

abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten wurde der Verkehr

zeitweise durch die Polizei geregelt.

Schwetzingen/BAB 6: Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und einer leichtverletzten Person

Schwetzingen/BAB 6 – Ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

und einer leicht verletzten Person ereignete sich am Dienstagmorgen auf der A 6

bei Schwetzingen.

Ein 47-jähriger Mann war kurz vor acht Uhr mit seinem Audi Kombi auf linken

Fahrspur der A 6 in Richtung Mannheim unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen

Schwetzingen/Hockenheim und Mannheim/Schwetzingen musste er verkehrsbedingt bis

zum Stillstand abbremsen. Auch ein nachfolgender 23-jähriger BMW-Fahrer konnte

sein Fahrzeug noch rechtzeitig zum Stillstand bringen. Ein dahinter fahrender

28-Jähriger konnte seinen Audi A6 nicht mehr anhalten. Er fuhr dem BMW auf und

schob diesen auf den Audi. Unmittelbar danach fuhr eine 34-jährige VW-Fahrerin

auf den Audi A6 auf. Sie hatte zuvor noch erfolglos versucht, abzubremsen und

auszuweichen. Die Fahrerin des VW erlitt bei dem Zusammenstoß leichte

Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der VW

und der Audi A6 waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es

war Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstanden.

Während der Unfallaufnahme und Abschleppmaßnahmen war die beiden Fahrstreifen in

Richtung Mannheim gesperrt. Der Verkehr wurde über den Standstreifen an der

Unfallstelle vorbeigeleitet.

Leimen-St.Ilgen/Rhein-Neckar-Kreis: Edelstahlrohr von Firmengelände entwendet – Polizei sucht Zeugen

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis – In der Nacht von Montag auf Dienstag

entwendeten unbekannte Täter vom Lagerplatz eines Firmengeländes in der

Gustav-Throm-Straße ein 2,5 Meter langes und etwa 300 kg schweres Edelstahlrohr

im Wert von etwa 2.000 Euro. Für den Abtransport müssen die Täter ein größeres

Fahrzeug benutzt haben. Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Personen

oder ein Fahrzeug bemerkt haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06224/17490

beim Polizeiposten Leimen oder außerhalb dessen Öffnungszeiten unter Telefon

06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Hilsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Von der Fahrbahn abgekommen und in den Graben gefahren – Pressemeldung Nr. 1

Hilsbach/Rhein-Neckar-Kreis – Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten

Person ereignete sich am Mittwochmorgen auf der L 550 zwischen Hilsbach und

Adelshofen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand war kurz nach zehn Uhr eine

20-jährige Frau auf der L 550 von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben

liegengeblieben. Dabei erlitt sie offenbar Verletzungen, die eine Behandlung im

Krankenhaus erfordern. Informationen zu Art und Schwere der Verletzungen liegen

nicht vor. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme vorübergehend gesperrt,

ist mittlerweile wieder geräumt.