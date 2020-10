Bei Handy- und Gurtkontrolle mehrere Verstöße festgestellt

Am 07.10.20 zwischen 13:15 und 14:30 Uhr führte die Polizei Bad Kreuznach eine Kontrollstelle am Mitfahrerparkplatz neben der B41 an der Anschlussstelle Bretzenheim durch. Schwerpunkt der Kontrolle waren Handy- und Gurtverstöße. Insgesamt konnten durch die Beamtinnen sechs Handy- und sechs Gurtverstöße festgestellt werden. Die Fahrzeugführerinnen welche ein Handy benutzten erwartet ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einen Punkt in Flensburg.

Zeugen gesucht Versuchter Einbruchsversuch in Aussiedlerhof

Bereits am Freitag, den 02.10.2020 kam es gegen 03.30 Uhr zu einem versuchten Einbruchsversuch auf einem Aussiedlerhof in der Nähe von Frei-Laubersheim. Ein Bewohner des Hofes, welcher von der B 420 aus zu erreichen ist, meldete, dass jemand versucht hätte, bei ihm einzubrechen. Als der Mitteiler Geräusche gehört hatte, machte er das Licht an und schaute nach. Personen konnte er nicht mehr wahrnehmen. Wie sich herausstellte, hatte der bislang unbekannte Täter das Küchenfenster eingeschlagen, konnte dann aber unerkannt flüchten. Eine sofort durchgeführte Fahndung verlief ergebnislos. Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der B 420 Höhe Frei-Laubersheim oder in der unmittelbaren Umgebung gemacht? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Bad Kreuznach an die Rufnummer 0671 8811-100

Warnung – Serie von betrügerischen Anrufen dauert an.

Die Serie von betrügerischen Anrufen in Bad Kreuznach, auf welche gestern in einer Pressemitteilung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117703/4726745) hingewiesen wurde, dauert an. Es gehen nach wie vor eine Vielzahl von Mitteilungen bei der Kriminalpolizei Bad Kreuznach ein, in welchen vor allem ältere Menschen von betrügerischen Anrufen von „Falschen Polizeibeamten“ berichten. Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise: Beenden Sie das Gespräch sofort, überweisen Sie keine Gelder oder übergeben diese oder Wertsachen an fremde Personen. Kontaktieren Sie die Polizei oder ihre Angehörigen über die Ihnen bekannten Telefonnummern.

Sachbeschädigung

Zwischen dem 06.10.20, 17:00 h und dem 06.10.20, 22:40 h wurde eine Glasscheibe an der Bushaltestelle in der Königkreuzstraße eingeschlagen. Der genaue Tathergang ist unklar. Die Täter sind unbekannt.