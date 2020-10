Worms – Radfahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit PKW

Worms (ots) – Am Dienstag, 06.10.2020, befährt gegen 19:00 Uhr ein bisher

unbekannter Radfahrer den Radweg der Dr.-Carl-Sonnenschein-Straße in Richtung

Von-Steuben-Straße. Im Bereich des Kreisels an der Herrnsheimer Hauptstraße

kommt es aus bisher unbekannten Gründen zu einer Kollision mit dem PKW einer

58-jährigen Wormserin. Der Radfahrer entfernt sich nach dem Zusammenstoß

unerlaubt vom Unfallort. An dem PKW der Geschädigten entsteht Sachschaden in

noch unbekannter Höhe.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.