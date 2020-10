29 neue Polizistinnen und Polizisten im Polizeipräsidium Westpfalz

Kaiserslautern (ots) – In zwei Etappen begrüßte Polizeipräsident Michael Denne

29 junge Polizistinnen und Polizisten, die seit dem 1. Oktober 2019 im

Polizeipräsidium Westpfalz eingestellt sind.

Während der Begrüßung in kleiner Runde stellte sich der Behördenleiter sowie

weitere Führungskräfte des Präsidiums den neuen Kolleginnen und Kollegen vor. 17

der „frischgebackenen“ Einsatzkräfte absolvierten die letzten drei Jahre das

duale Studium an der Hochschule der Polizei. Was die ehemaligen Studierenden in

der Praxis und während verschiedener Praktika lernen konnten, können sie nun

tagtäglich im Dienst umsetzen.

Die weiteren neuen Kollegen verrichteten ihren Dienst bereits bei anderen

Polizeibehörden in Rheinland-Pfalz und wechselten zum Polizeipräsidium

Westpfalz.

Das gesamte Polizeipräsidium wünscht den neuen Kolleginnen und Kollegen eine

schöne Zeit in der Westpfalz! |elz

Aufmerksamer Zeuge meldet Unfallflucht

Kaiserslautern (ots) – Ein aufmerksamer Zeuge hat am Montagmittag in der

Triftstraße eine Unfallflucht beobachtet und der Polizei gemeldet.

Der 25-Jährige hatte gesehen, wie der Fahrer eines Peugeot auf seinem Weg in

Richtung Auf dem Bännjerrück dicht an den am linken Fahrbahnrand geparkten

Fahrzeugen vorbeifuhr. Beim Vorbeifahren brach der Wagen dann aus und

kollidierte mit einem geparkten Seat. Der Peugeot-Fahrer stieg aus und

begutachtete den Schaden. Als er von dem Zeugen angesprochen wurde, entfernte er

sich, ohne zu reagieren, zu Fuß von dem Unfallort. Das Fahrzeug ließ er vor Ort

stehen inklusive der Fahrzeugschlüssel und seiner Geldbörse. Anhand der

Kennzeichen, des Geldbeutels und Dank der Beschreibung des Zeugen, konnte die

Polizei den Fahrer ausfindig machen.

Beide Fahrzeuge waren aufgrund des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten

abgeschleppt werden. Es stand ein Sachschaden im oberen vierstelligen Bereich.

|elz

Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Kaiserslautern (ots) – Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit kam

ein Autofahrer am Dienstagabend auf der Berliner Straße von der Fahrbahn ab.

Er kollidierte mit einer Straßenlaterne. Im Anschluss drehte er sich mehrfach

und kam auf der rechten Fahrspur zum Stehen.

Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die Straßenlaterne

wurde komplett umgefahren und ragte auf die Fahrbahn. Ein Mitarbeiter der

Stadtwerke konnte sie sichern. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste

abgeschleppt werden. |elz

Kosten für angebliches Gewinnspiel

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Betrugs.

Ein vermeintliche Zentrale aus Kiel forderte von einem 40-Jährigen für ein

angeblich nicht gekündigtes Gewinnspiel 603 Euro. Der Mann sollte für die übrige

Vertragslaufzeit von neun Monate einen monatlichen Beitrag von 67 Euro bezahlen.

Als er von der Anruferin weitere Details zu dem Gewinnspiel wissen wollte, legte

die Frau auf. Die Polizei geht von Betrug aus und hat ein Ermittlungsverfahren

eingeleitet. Der 40-Jährige hatte an keinem Gewinnspiel teilgenommen. |erf

Falscher Polizist scheitert an Gegenfrage

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein falscher Polizist hat am

Dienstagabend bei einem 67-Jährigen angerufen. Der Betrüger wollte dem Mann

weismachen, dass in der Nachbarschaft Einbrecher festgenommen wurden. Bei den

Tätern habe man eine Liste gefunden, auf der auch der Name der Familie des

67-Jährigen stehe. Die Einbrecher seien auf Goldmünzen aus. Geschickt versuchte

der falsche Polizist den 67-Jährigen nach seinen Vermögensverhältnissen,

Lebensumständen und Gewohnheiten auszufragen. Der Angerufene witterte Betrug. Er

gab nichts von sich preis, stattdessen stellte er dem Unbekannten eine

Gegenfrage. Der Betrüger hatte keine Antwort parat. Er kannte sie offensichtlich

nicht und legte abrupt auf. Die Polizei ermittelt wegen des Betrugs. |erf

Anrempeltrick: Geldbeutel gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Vermeintlich aus Versehen ist am Montag ein 81-Jähriger

in einer Bank am Stiftsplatz von einem Unbekannten angerempelt worden. Der

Senior wollte gerade Kontoauszüge abholen, als er von hinten angeschubst wurde.

Der unbekannte Schubser entschuldigte sich freundlich und verschwand. Kurze Zeit

später bemerkte der 81-Jährige, dass er Opfer eines Taschendiebs geworden ist.

Sein Geldbeutel war weg. Der Dieb hatte sich mit der Beute aus dem Staub

gemacht. Wegen des Taschendiebstahls hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren

eingeleitet. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen

haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der

Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Anzahlung für Smartphone ergaunert

Kaiserslautern (ots) – Ein 18-Jähriger wird verdächtigt, ein Smartphone zum

Verkauf angeboten und die Anzahlung für das Handy eingestrichen zu haben. Der

Restbetrag sollte bei der Übergabe des Geräts bezahlt werden, doch dazu kam es

nicht.

Der Verdächtige inserierte auf einer Verkaufsplattform in den Sozialen Medien

ein iPhone. Er verlangte mehrere hundert Euro für das Gerät. Ein Käufer

interessierte sich und zahlten 100 Euro an. Der Restbetrag sollte später

beglichen werden. Doch der 18-Jährige ließ das Geschäft platzen. Eine Übergabe

fand nicht statt, stattdessen behielt der Mann das angezahlte Geld. Auch nach

mehrmaliger Aufforderung zahlte er den Betrag nicht zurück. Jetzt ermittelt die

Polizei wegen des Verdachts des Betrugs. |erf

Känguru-Baby Mila: Ermittlungen abgeschlossen

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei schließt die Ermittlungsakte zu dem

vermissten Känguru-Baby Mila. Das seit 19. August 2020 aus dem Kaiserslauterer

Zoo vermisste Tier ist bis heute nicht gefunden. Die Beamten ermittelten wegen

des Verdachts des Diebstahls. Mehr als ein Dutzend Hinweise gingen bei der

Polizei ein. Alle wurden überprüft, doch eine heiße Spur fand sich nicht

darunter.

Am 20. August 2020 wurde bei der Polizei in Kaiserslautern Anzeige erstattet.

Der Kaiserslauterer Zoo vermisste seit dem Vortag ein weißes Känguru-Baby.

Zoobesucher hatten das etwa 30 Zentimeter große Känguru-Baby mit seiner Mutter

in einer Herde weiterer Kängurus am Vormittag noch gesehen. Am Abend stellte

eine Tierpflegerin fest, dass Mila verschwunden war. Der Wert des Tiers wird auf

mindestens 1.000 Euro geschätzt. Noch am Abend des Verschwindens und in den

nächsten Wochen suchten Mitarbeiter des Zoos, Einsatzkräfte der Polizei und

Freiwillige nach dem Känguru-Baby.

Aus dem gesamten Bundesgebiet und dem benachbarten Ausland gingen Hinweise auf

Zirkusbetriebe und Zoos bei der Polizei ein. Zeugen hatten dort weiße Kängurus

gesichtet, doch Mila war nicht dabei. Das weiße Känguru in einem

niederländischen Zoo entpuppte sich als Lama. Der Tierkadaver auf einem Acker

bei Alzey war ein toter Hase. Eine Frau aus Niedersachsen hatte eigens eine

Hellseherin mit der Suche nach dem Känguru-Baby beauftragt. Auch diese Spur:

kalt.

Kurz nach dem Verschwinden von Mila ging der Hinweis von einer Fahrradfahrerin

ein: Sie habe das Tier zwischen Kaiserslautern-Einsiedlerhof und Kindsbach

gesehen. Alle Suchmaßnahmen verliefen erfolglos.

Welches Schicksal das Känguru-Baby erfahren hat, konnte nicht geklärt werden.

Konkrete Hinweise auf einen Diebstahl konnten nicht erlangt werden, ebenso wenig

wie darauf, dass Mila einem Wildtier zum Opfer gefallen sein könnte. Alles ist

möglich.

Die Polizei hat nunmehr die Ermittlungen abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft

Kaiserslautern hat das Verfahren wegen des Verdachts des Diebstahls eingestellt.

Sollten sich neue Hinweise auf den Verbleib des Känguru-Babys ergeben, werden

die Ermittlungen wiederaufgenommen. |erf

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern: Zug fährt über umgestürzten Baum

Kaiserslautern (ots) – Am 6. Oktober 2020 um ca. 05.27 Uhr kollidierte die RB 65

(Zugnummer 12700) auf der Strecke zwischen Alsenz und Rockenhausen mit einem

umgestürzten Baum.

Der vermutlich durch das nächtliche Wetter umgestürzte morsche Baum, war auf dem

Gleis liegen geblieben.

Trotz einer durch den Zugführer eingeleiteten Notbremsung konnte der Zug eine

Kollision nicht verhindern und überrollte den Stamm und die Äste des Baumes.

Zu dieser Zeit befanden sich sechs Reisende im Zug, von denen niemand bei der

Schnellbremsung verletzt wurde.

Nach Prüfung des Zuges auf Beschädigungen, erteilte der hinzugezogene

Notfallmanager der Deutschen Bahn um ca. 06.37 Uhr die Genehmigung zur

Weiterfahrt des Zuges.

Es entstand ein geringer Sachschaden im Bereich der Schürze unterhalb der Front

des Zuges. Die Strecke zwischen Bad Kreuznach und Kaiserslautern war in beide

Richtungen für circa eine Stunde gesperrt.