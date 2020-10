Verkehrsunfallmitteilung

Fulda

Fulda – Am Dienstag, dem 06.10.2020 ereignete sich gegen 08.00 Uhr im Kreuzungsbereich der Lindenstraße und der Sturmiusstraße ein Unfall, bei welchem beide Fahrzeugführer leicht verletzt wurden und an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden von gut 4000.-EUR entstand. Ein 22-jähriger Mini-Fahrer aus Mühlheim an der Ruhr, der die Sturmiusstraße befuhr, missachtete an der Kreuzung die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt eines 29jährigen Fuldaers, der die Lindenstraße befuhr, so dass es im Kreuzungsbereich zum Unfall kam.

Fulda – Am Mittwoch, dem 07.10.2020 befuhren kurz vor 06.00 Uhr ein 40-jähriger Opelfahrer aus Fulda und eine 23-jährige Petersbergerin mit ihrem Smart die B27 von Fulda kommend in Richtung Eichenzell. Als der Opelfahrer bremsen musste bemerkte die Petersbergerin dies zu spät und fuhr auf den vor befindlichen Pkw auf. Bei dem Aufprall verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam noch rechts von der Straße ab. Bei dem Unfall wurden beide Beteiligten verletzt und in das Klinikum Fulda eingeliefert. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf 6000.-EUR.

Auffahrunfall

Hersfeld/Rotenburg

Lauterbach – Am 05. Oktober, gegen 17:00 Uhr, befuhr eine 45-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem BMW Mini die Straße „Cent“ und wollte am Friedrich-Ebert-Platz in den dortigen Kreisverkehr einfahren. Verkehrsbedingt musste sie jedoch ihren Mini bis zum Stillstand abbremsen. Eine nachfolgende 61-jährige Pkw-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr mit ihrem Toyota Aygo leicht auf. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführerinnen unverletzt. Es entstand Sachschaden von 1.000 EUR.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Hersfeld – Am Dienstag, 15 Uhr, parkte ein 21-jähriger Mann aus Bad Hersfeld seinen blauen Skoda Rapid in der Jenaer Straße in Höhe der Hausnummer 8. Als der Mann am Mittwoch, um 05:30 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkt er, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Skoda Rapid zusammengestoßen war und sich anschließend vom Unfallort entfernte ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachgekommen zu sein. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Hersfeld – Am Dienstag, gegen 15:20 Uhr, fuhr ein 30-jähriger Mann aus Oberaula mit seinem Lkw vom Firmengelände der Firma Libri in der Europaallee. Zur selben Zeit befuhr eine 37-jährige Frau aus Fulda die Europaallee mit einem Citroen C1 in Richtung des Mitarbeiterparkplatzes, wollte nach links abbiegen und missachtete dabei den von rechts kommenden Lkw des Mannes aus Oberaula. Es kam zur Kollision. Anschließend verließ die Unfallverursacherin den Unfallort ohne ihren Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Gesamthöhe von circa 4.500 Euro.

Auffahrunfall mit Personenschaden

Ludwigsau – Am Dienstagvormittag befuhren eine 60-jährige Frau aus Rotenburg an der Fulda mit ihrem Opel Astra und ein 86-jähriger Mann aus Bebra mit einem Ford Mondeo die Hersfelder Straße. In Höhe der Hausnummer 26 musste die Frau aus verkehrsbedingten Gründen bremsen. Dies bemerkte der hinter der Frau fahrende 86-jährige Mann zu spät und fuhr mit seinem Mondeo auf den Astra der Rotenburgerin auf. Dabei wurde sie leicht verletzt und in der Folge mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 3.500 Euro.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Kirchheim – Ein 39-jähriger Mann aus Polen hatte seinen Lkw auf dem Gelände der Shell-Tankstelle in der Hauptstraße geparkt. Am Dienstag (06.10.), um 06:30 Uhr, bemerkte er, dass ein unbekannter Fahrzeugführer seinen Lkw beim Vorbeifahren gestreift und diesen an der linken Fahrzeugfront beschädigt hatte. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Alleinunfall mit Personenschaden

Hersfeld/Rotenburg

Bad Hersfeld – Am Montag, gegen 08:50 Uhr, befuhr eine 27-jährige Frau aus Bad Hersfeld mit ihrem grauen Honda Civic die Bundesstraße 62 von Niederaula in Fahrtrichtung Bad Hersfeld. In Höhe einer langgezogenen Rechtskurve, kam das Fahrzeug vermutlich ins Schleudern und nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort drehte es sich und kollidierte mit dem Fahrzeugheck mit einem neben dem Fahrbahnrand stehenden Baum. Hierbei entstand am Pkw Totalschaden. Die 27-jährige Fahrerin sowie ihre beiden Kinder, 5 Jahre und 1 Jahr alt, wurden bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw wurde abgeschleppt. Die auslaufenden Betriebsstoffe wurden durch die Freiwillige Feuerwehr Asbach gebunden und entsorgt. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 4.000 Euro.

Pedelec aus Garage gestohlen

Alheim / Heinebach – In der Nacht von Montag (05.10.) auf Dienstag (06.10.) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Garage in der Straße „Hofgarten“. Aus dieser stahlen die Täter ein Pedelec der Marke „Haibike – Sduro FullSeven 6.0 500 W. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen von Quad gestohlen

Ebersburg/Ried – Zwischen dem 28. September und dem 05. Oktober stahlen Unbekannte in der Kilianstraße das hintere Kennzeichen FD-FG 3 eines Quads. Das Fahrzeug stand im Hof eines Wohnhauses. Es entstand 30 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Seniorenzentrum

Fulda – Am Montagnachmittag (05.10.) versuchten Unbekannte in ein Seniorenzentrum in der Boyneburgstraße einzubrechen. Die Hebelversuche der Täter blieben ohne Erfolg, verursachten jedoch 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sattelzug crasht auf der A4 in Schutzplanke – Kraftstoff auf Fahrbahn – Fahrbahnsperrung

Wildeck

Am Dienstag, 06.10.2020, kam es gegen 22:55 Uhr, auf der A4, Kirchheim-Dresden, Gemarkung Wildeck, Kreis Hersfeld-Rotenburg, zu einem Verkehrsunfall.

Ein 54-jähriger Sattelzugfahrer aus Karlsruhe befuhr den rechten von zwei Fahrstreifen der A4 in östlicher Fahrtrichtung. In einem Gefällestück zwischen den Anschlussstellen Friedewald und Wildeck-Hönebach kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn ins Schlingern und touchierte zunächst die rechte Außenschutzplanke. Durch starkes Gegenlenken kam der Sattelzug nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Der Fahrer brachte den Sattelzug nach circa 100 m auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen.

Ein nachfolgender (Klein-) Lkw-Fahrer aus Polen, der den linken Fahrstreifen befuhr, bremste stark ab und kam auf der rutschigen Fahrbahn ins Schleudern. Im weiteren Verlauf prallte der 45-jährige Fahrer nach links in die Schutzplanke, schleuderte anschließend wieder nach rechts und stieß dort gegen den Sattelzug eines 28-jährigen Fahrers aus dem Landkreis Meißen (Freistaat Sachsen).

Die Fahrer der Lkw blieben durch das Unfallgeschehen unverletzt.

Durch den Anprall des 54-jährigen Sattelzugfahrers an der Mittelschutzplanke wurde der Kraftstofftank der Sattelzugmaschine beschädigt und eine größere Menge Kraftstoff lief auf die Fahrbahn. Durch die nasse Fahrbahn verteilte sich der Kraftstoff über beide Fahrstreifen auf etwa 300 Metern und bildete hierdurch einen rutschigen Film auf der gesamten Fahrbahn.

Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Dresden musste wegen Bergungs- und aufwendigen Reinigungsarbeiten der Feuerwehr Bad Hersfeld und der Autobahnmeisterei Hönebach für etwa 5 Stunden (teilweise) komplett gesperrt werden.

Eine Rundfunkkwarnmeldung mit einer Umleitungsempfehlung wurde veranlasst. Der nachfolgende Verkehr staute auf etwa 7 Kilometer.

Der entstandene Sachschaden wird auf 30.000,- Euro geschätzt.

Alleinunfall durch Abkommen von Fahrbahn – 24-jähriger Golf-Fahrer verletzt

Schwarzbach

Am Dienstag, dem 06.10.2020, befuhr ein 24-jähriger Fzg.-Führer aus der Gemeinde Dipperz mit seinem Pkw VW Golf II gg. 21:30 Uhr die L3174 von Schwarzbach kommend in Fahrtrichtung Hofbieber.

Kurz vor der Einmündung zur K27 nach Wittges geriet der junge Mann ausgangs einer Rechtskurve auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier fuhr der Pkw eine Böschung hinauf, überschlug sich und kam letztlich in entgegengesetzter Fahrtrichtung zum Liegen.

Der Fzg.-Führer konnte sich von allein aus dem völlig demolierten Fzg. befreien, erlitt aber durch im Fzg.-Innern umherfliegende Gegenstände eine Kopfplatzwunde. Ersthelfer versorgten ihn bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, die diesen zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus verbrachten.

Am Pkw VW Golf II entstand Totalschaden in Höhe von 1000,-EUR.

Die FFW Hofbieber war mit 18 Einsatzkräften vor Ort, die die Unfallstelle bis 22:30 Uhr absperrten und die Fahrbahn nach Abschleppung des nicht mehr farbereiten Fahrzeuges reinigten. Der Verkehr wurde solange über Wittges umgeleitet.

Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge – 3 Personen verletzt

Fulda

Am Dienstag, dem 06.10.2020, gegen 13.20 Uhr kam es auf der Landesstraße 3176 zwischen Unterbernhards und Eckweisbach zu einem Verkehrsunfall. Der 22-jährige Fahrer eines Audi TT, aus Schwabach war zusammen mit seiner 20-jährigen Beifahrerin aus Richtung Unterbernhards in Richtung Hilders unterwegs. Im Verlauf einer Rechtskurve kam der Audifahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn nach links von seiner Fahrbahn ab, geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw. In diesem war ein 82-jähriger Mann aus Hilders in Richtung Unterbernhards unterwegs. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Der Fahrer des Opel war zunächst in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr mittels Rettungsschere aus seinem Pkw befreit werden.

Auch die Türen des Audi waren durch den Unfall so deformiert, dass die Feuerwehr sie aufbrechen musste. Der Fahrer des Audi TT, sowie der Fahrer des Opel wurden bei dem Pkw schwer verletzt. Die Beifahrerin des Audi erlitt nur leichte Verletzungen. Die Gesamtsachschadenshöhe beträgt ca. 35000,-EUR.

Vor Ort war die Fahrbahn für 2 Stunden voll gesperrt. Die Feuerwehren Hilders, Liebhards, Unterbernhards und Rupsroth waren mit insgesamt 25 Einsatzkräften vor Ort. Die Straßenmeisterei Gersfeld war ebenfalls vor Ort eingesetzt.

Von Fahrbahn abgekommen

Schotten – Am 05. Oktober, gegen 21 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Ford Focus die Kreisstraße von der Bundesstraße herkommend in Richtung Burkhards. Im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve verlor der 20-Jährige auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw durchfuhr den dortigen Straßengraben und die angrenzende Böschung und stieß anschließend gegen einen Baum, welcher zerstört wurde. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen. Bei dem Unfall blieb der 20-jährige Fahrer unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von 4.000 EUR.

Gegen Schutzplanke gestoßen

Wartenberg – Am 05.Oktober, gegen 23:15 Uhr, befuhr eine 26-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem 3er BMW die Bundesstraße von Lauterbach nach Angersbach. Plötzlich lief ein Tier über die Fahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, versuchte die Pkw-Fahrerin auszuweichen. Dabei verlor sie jedoch die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der BMW drehte sich auf der Fahrbahn und prallte gegen die dort befindliche Schutzplanke. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.