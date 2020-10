Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Bereich Offenbach

Fahrradfahrer geflüchtet – Offenbach

(mm) Ein Fahrradfahrer ist am Dienstagabend nach einem Unfall, an dem er in der Kaiserstraße in Höhe der Hausnummer 44 beteiligt war, ohne sich um den Schaden zu kümmern, geflüchtet. Die Polizei bittet nun Zeugen, die gegen 18 Uhr beobachtet haben, wie der Mountainbike-Fahrer gegen einen verkehrsbedingt anhaltenden Audi A6 fuhr und diesen am vorderen linken Kotflügel und der Motorhaube beschädigte, sich auf dem 2. Revier unter der Telefonnummer 069 8098-5200 zu melden. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Main-Kinzig-Kreis

Tödlicher Unfall auf der Landstraße 3008 – Gem. Schöneck

Die Unfallzeit war um ca. 20:05 Uhr am Dienstagabend.

Bei einem Unfall auf der Landstraße 3008 in Höhe des Schönecker Ortsteils Oberdorfelden ist am Dienstagabend ein 47-jähriger, männlicher Fußgänger tödlich verletzt worden. Er lief auf der rechten Seite der Fahrbahn in Richtung Kilianstädten. Eine 37-jährige VW-Passat-Fahrerin aus Schöneck befuhr mit ihrem Pkw die L 3008 in die gleiche Richtung. An der Unfallörtlichkeit kollidierten der Pkw und der Fußgänger, der durch den Aufprall zunächst auf das Auto aufschlug, anschließend in den Seitengraben geschleudert wurde und dort verstarb. Die Landstraße war anschließend bis 23:40 Uhr aufgrund von Bergungsarbeiten und der Beauftragung eines Unfallsachverständigen zur Klärung des Unfallhergangs gesperrt. Zeugen, die sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Maintal unter der Rufnummer 06181-43020 zu melden.

Diebe wollten Fahrzeuge stehlen – Langenselbold

(aa) Diebe zogen in der Nacht zum Dienstag durch Langenselbold und versuchten viermal, ein Fahrzeug zu stehlen. Zudem nahmen sie aus den geparkten Autos unter anderem ein mobiles Navi und eine Tasche mit. In der Jahnstraße zertrümmerten die Täter an einem Opel eine Scheibe und versuchten, den blauen Corsa kurzzuschließen. In der Straße „Schießhütte“ schnitten die Unbekannten an einem blauen Citroen das Stoffdach auf, schlossen den Wagen kurz, fuhren etwa 200 Meter weg und ließen das Auto zurück. In der Bahnstraße knackten sie einen Volkswagen, schafften es jedoch nicht, den grauen Golf zu starten. Gegen 2.40 Uhr nahmen zwei etwa 18 bis 25 Jahre alte Männer aus einem Hof „Auf der Sieb“ einen Motorroller mit, den sie allerdings auf einem Parkplatz „Am Pappelried“ ebenfalls zurückließen. Einer trug eine schwarze Hose und einen schwarzen Kapuzenpullover sowie weiße Schuhe. Der Komplize war mit Jeans, schwarzer Kappe und schwarzen Handschuhen bekleidet. Ob die Rollerdiebe auch für die versuchten Autodiebstähle verantwortlich sind, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Die Kripo Hanau bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Wer hatte eigentlich Grün? – Maintal

(mm) An der Kreuzung Bischofsheimer Straße/Landesstraße 3209 sind am Dienstag, gegen 8.10 Uhr, zwei Personenwagen zusammengestoßen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von zirka 8.000 Euro. Die beiden Fahrer gaben an, jeweils Grün gehabt zu haben, obwohl sie aus unterschiedlichen Richtungen angefahren kamen. Der Fahrer eines Toyota Yaris war auf der Bischofsheimer Straße in Richtung Maintal unterwegs und der Fahrer eines BMW 320 war auf der L 3209 in Richtung Frankfurt gefahren. Um die Frage zu klären, wer eigentlich Vorfahrt hatte, bittet die Polizei nun Unfallzeugen, sich auf der Wache unter der Rufnummer 06181 4302-0 zu melden.