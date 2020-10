Mannheim: „TRAU“ – Die Hochzeitsmesse vom 17. bis 18. Oktober 2020

Mannheim – Die »TRAU« Die Hochzeitsmesse gehört zu der größten Hochzeitsmesse der Region. Sie gibt Hochzeitsinteressierten die Möglichkeit sich rund um das Thema Hochzeit zu informieren, beraten zu lassen und auch einzukaufen. Die Hochzeitsmesse »TRAU« bietet neben dem Einkaufen auch zahlreiche Plattformen an, bei denen sich das Brautpaar über die neusten Trends der Saison informieren kann.

„Unsere Brautmodenschauen faszinieren unsere Besucher jedes Jahr aufs Neue und gelten immer wieder als Highlight unserer Messe.

Zusätzlich gibt es auf dieser Messe einige Gewinnspiele, bei denen die Besucher tolle Preise für ihren schönsten Tag gewinnen können.“

Die meisten Paare geben sich nach einiger Zeit das Ja-Wort und möchten durch den Bund der Ehe ein Leben lang zusammen sein.

Zu aller Freude, die zu einer Hochzeit dazu gehört, ist diese auch oft mit viel Organisation und Stress verbunden. Jedes Brautpaar hat für die eigene Traumhochzeit individuelle Wünsche.

Meist sind jedoch immer wieder die aktuellsten Tipps und Trends auf den Hochzeiten sichtbar.

Für eine optimale Planung bietet die »TRAU« die perfekte Basis.

Auch in dieser Saison veranstaltet die »TRAU« von Oktober bis Januar fünf Termine, in denen Paare, Freunde und Familienmitglieder alles über die neusten Tipps und Trends der neuen Saison erfahren können.

Die »TRAU« Hochzeitsmessen bieten die perfekte Basis für eine gut organisierte und gelungene Traumhochzeit. Durch die Ausstellervielfalt, welche aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen, bekommen die Besucher viele interessante Eindrücke.

In Mannheim stehen den Besuchern weit über 180 Aussteller aus über 40 Branchen zur Verfügung. Jeder unserer Aussteller ist mit viel Herz in seinem Thema.

Die »TRAU« bietet nicht nur eine vielseitige Auswahl an Braut- und Bräutigammode, sondern auch alles andere, was für eine perfekte Hochzeit benötigt wird.

Nicht nur das Brautkleid spielt am großen Tag eine wichtige Rolle, sondern auch die Musik, das Catering, die Hochzeitslocation als auch die Dekoration.

Neben den organisatorischen Faktoren muss ein individueller Ring ausgewählt werden, der die Verbindung zwischen dem Brautpaar zeigt.

Das Besondere auf der »TRAU« sind jedoch nicht nur die Aussteller, die den Besuchern mit Rat und Tat zur Seite stehen, sondern auch die Brautmodenschauen, die jedes Jahr die neusten Trends zeigen. Auf der Bühne bieten Künstler und Musiker sowie Konditoren und Floristen die Neuigkeiten in ihren Branchen an.

Auf der »TRAU« Seite finden Sie im Internet alle möglichen Informationen, die wichtig sind.

„ Wir sind jedoch nicht nur über www.123trau.de für Sie da, sondern liefern Ihnen auch in den sozialen Medien wie Facebook, Youtube, Instagram und Twitter alles Wissenswerte über unsere Messe. Auch Gewinnspiele werden durchgeführt, die Sie nicht verpassen dürfen.“

„Wir machen unsere Besucher glücklich. Auf der »TRAU erleben unsere Besucher bereits vor ihrem großen Tag ein kleines bisschen Hochzeitsgefühl.“

Schon seit über 20 Jahren bietet die »TRAU« jedes Jahr in allen Städten den bekannten Trauringturm an, bei dem unsere Besucher die einmalige Chance haben 66.666 Euro zu gewinnen.

Mit ein bisschen Glück können unserer Besucher daher ihr Hochzeitsbudget etwas aufstocken.

Aber nicht nur der Trauringturm sorgt für pure Glücksgefühle, sondern auch zahlreiche Gewinnspiele, die auf unserer Bühne aus allen Branchen verlost werden. Unsere Gäste können daher beispielsweise einen Gewinngutschein eines tollen Brautmodengeschäftes im Wert von 100 Euro oder auch ein Gutschein für einen individuellen Blumenstrauß gewinnen.

Weitere Überraschungen und Preise sind in Planung. Mehr Infos zu den Gewinnspielen finden Sie auch auf unserer Internetseite www.123trau.de.

