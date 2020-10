Ludwigshafen: Stadtnotizen 06.10.2020

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Sanierung und Ausbau von Schulen und Kitas: Neue Planungsstrategie und mehr Transparenz

Um Schulen und Kitas künftig schneller und bedarfsorientierter sanieren und ausbauen zu können, wird die Stadt Ludwigshafen ihre strategische Bedarfsplanung neu aufstellen. Den Grundstein dafür hat eine aus allen betroffenen Dezernaten (Finanzen, Schulen, Jugend und Familie sowie Bauen) eingerichtete Arbeitsgruppe gelegt. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck hatte darum gebeten, Strukturen und Hemmnisse bei der Sanierungsplanung und –umsetzung innerhalb der Stadtverwaltung kritisch zu hinterfragen und lösungsorientierte Alternativen aufzuzeigen.

Unter der Überschrift „Bauen für Bildung“ soll es daher künftig einen integrierten Bauinvestitionsfahrplan geben, der die fachlichen, demografischen, ökonomischen, ökologischen und sozialen Planungskriterien ebenso berücksichtigt wie die technischen. Anders als bisher wird es eine zentrale Planungs- und Koordinierungsstelle geben, die einem dezernatsübergreifenden Lenkungskreis zuarbeitet. Ziel ist es, Verwaltungshandeln stetig zu verbessern und künftig noch effizienter, transparenter und nachvollziehbarer zu gestalten. Dafür wurden bisherige Verfahren (selbst-)kritisch analysiert. Neue Strukturen wie eine unmittelbar beim Baudezernenten angesiedelte zentrale Planungs- und Koordinierungsstelle mit Bauinvestitionscontrolling, ein interdisziplinär arbeitender Steuerungskreis und ein transparentes Berichtswesen sind im Ergebnis aufeinander abgestimmte Instrumente, um beim Ausbau und der Sanierung wichtiger Bildungseinrichtungen wie Kitas und Schulen künftig schneller voranzukommen.

Die Stadtverwaltung steht dabei am Anfang eines Prozesses. Am 5. Oktober haben OB Steinruck und die Leiterin des Bereichs Organisation und Verwaltungsentwicklung, Anne Niedecken, die Überlegungen im Stadtrat vorgestellt.

„Diese integrierte Planungsstrategie, die bereits in anderen Kommunen erfolgreich praktiziert wird, ist ein konstruktiver und lösungsorientierter Vorschlag, um im Interesse der Kinder und Eltern, der Kitas und der Schulen Verbesserungen auf den Weg zu bringen. Sie ist kein Allheimmittel, und es wird auch künftig immer wieder zu Schwierigkeiten und möglichen Engpässen kommen, da die Bedarfsplanung aufgrund der demografischen, sozialen, pädagogischen und baulich-infrastrukturellen Kriterien sehr komplex ist“, so die OB. Andererseits seien finanzielle und personelle Ressourcen begrenzt, wenngleich die Stadtverwaltung ihre Kapazitäten an diesen Stellen ausbauen möchte.

„Im strukturierten Zusammenspiel von Planung, Bauen, Fachverwaltungen, politischen Entscheidern und Anspruchsgruppen können Hemmnisse besser beseitigt und lösungsorientierte Ansatz verfolgt werden. Die Verwaltung wird ihr Handeln und Kommunizieren stetig überprüfen, um weiter zu lernen und um sich weiterer zu verbessern. Insofern ist hier ein Prozess eingeleitet worden, der von vielen Schultern getragen wird. Diesen abzustimmen und weiter zu konkretisieren, ist die nun anstehende Aufgabe“, erklärte Steinruck. Die Verwaltung habe sich dafür entschieden, ihre Planungen sehr früh öffentlich und transparent zu machen. Sie sei sich darüber bewusst, dass zum heutigen Zeitpunkt noch nicht zu allen Fragen befriedigende und konkrete Antworten gegeben werden könnten. Aber das frühe Öffentlichmachen auch interner Reformen und Überlegungen sei ein Beitrag zu mehr Transparenz.

Onleihe und Pressreader. Eine Einführung

In einer kurzen Einführung werden am Dienstag, 13. Oktober 2020, 15.30 bis 17.30 Uhr, im Ideenw3rk der Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44-48, die Onleihe und der Pressreader vorgestellt, mit denen die digitalen Angebote der Stadtbibliothek genutzt werden können. Den Lesern stehen E-Books, digitale Hörbücher, Zeitschriften und Zeitungen ebenso zur Verfügung wie Datenbanken. Alle diese Medien können von zu Hause aus genutzt werden. Wenn es dabei zu Fragen oder Problemen kommt, können diese in der sich anschließenden Sprechstunde, geklärt werden. E-Book-Reader, iPads und Smartphones stehen zum Testen zur Verfügung, gern kann aber auch das eigene Gerät mitgebracht werden. Der Eintritt ist frei; Information und Anmeldung unter Telefon 0621 504-2608 und auf www.ideenw3rk.de.

Bei allen Veranstaltungen hält sich die Stadtbibliothek Ludwigshafen an die aktuell geltenden Vorgaben im Hinblick auf die Corona-Pandemie. So ist beispielsweise die Teilnehmerzahl pro Kurs beschränkt. Die Kontaktdaten werden erfasst. Eine Teilnahme ist nur nach Anmeldebestätigung möglich. Besucher müssen eine Maske dabeihaben. Es ist außerdem möglich, dass abhängig von der Entwicklung der Pandemie Veranstaltungen kurzfristig abgesagt oder verschoben werden können. Tagesaktuelle Informationen gibt es auf der Webseite www.ideenw3rk.de, auf Facebook unter www.facebook.com/ideenw3rkludwigshafen und auf www.ludwigshafen.de/lebenswert/stadtbibliothek.

Radarkontrollen für die Woche vom 12. Oktober bis 18. Oktober 2020

Die Stadt Ludwigshafen nimmt in folgenden Stadtteilen Radarkontrollen vor.

Montag, 12. Oktober: Nord, Friesenheim und Pfingstweide; Dienstag, 13. Oktober: Maudach, Mitte und Mundenheim; Mittwoch, 14. Oktober: West, Gartenstadt und Rheingönheim; Donnerstag, 15. Oktober: Ruchheim, Oggersheim und Nord; Freitag, 16. Oktober: Oppau, Süd und Edigheim; Samstag, 17. Oktober: Friesenheim und Oggersheim.

Kurzfristige Änderungen behält sich der Bereich Straßenverkehr vor. Kontrollen können auch kurzfristig an anderen Stellen stattfinden.

Spanischkurse in LU kompakt

LU kompakt, Zentrum für aktive Senioren in der Benckiserstraße 66, bietet ab Mitte Oktober 2020 wieder Kurse und Exkursionen an. Ein Spanischkurs für Anfänger mit Ana Maria Flockerzi startet am Donnerstag, 15. Oktober 2020, um 9 Uhr. Der Kurs beinhaltet zehn Termine und kostet 25 Euro. Spanisch für Fortgeschrittene bietet Ana Maria Flockerzi ebenso ab 15. Oktober an, und zwar um 10.45 Uhr. Auch dieser Kurs umfasst zehn Kurstage und kostet 25 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich in LU kompakt, unter Telefon 0621 96364251 (montags bis mittwochs von 10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr sowie donnerstags von 10 bis 12 Uhr).

Online-Seminar der VHS: Erfolgreich und gesund im Home-Office

Was sind die besonderen Herausforderungen im Home-Office? Die Teilnehmer des Online-Seminars „Erfolgreich und gesund im Home-Office“ der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen, das am Dienstag, 27. Oktober 2020, um 17 Uhr beginnt, lernen wie sie sich im Home-Office organisieren können. Im Seminar werden die rechtlichen Rahmenbedingungen ebenso besprochen wie die Themen Ergonomie und Kommunikation sowie allgemeine Fragen der Arbeitsorganisation. Die Teilnehmer lernen Techniken des Selbst- und Zeitmanagements kennen, damit sie ihren Arbeitsalltag optimieren können. Im Einzelcoaching werden individuelle Aspekte und Herausforderungen besprochen. Die Kursgebühr beträgt 60 Euro. Anmeldungen nimmt die VHS unter Telefon 0621 504-2238 entgegen oder online unter www.vhs-lu.de.

Die „WaldNacht“ im Wildpark steht an

Die besondere nächtliche Stimmung im Wildpark Rheingönheim können Kinder ab sechs Jahren gemeinsam mit ihren Eltern am Samstag, 10. Oktober 2020, von 18.30 bis 21.30 Uhr erfahren. Nachts verändert sich die Wahrnehmungsfähigkeit, Augen brauchen eine gewisse Zeit, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Andere Sinne wie zum Beispiel das Gehör werden dadurch extrem geschärft. Bei der Nachtführung mit Helga Duczek von He.du. Natur-Erlebnis-Pädagogik stehen für die Teilnehmer

verschiedene Spiele und Sinneserfahrungen inmitten der Tiere im Wildpark auf dem Programm. Die Teilnehmer sollten hierfür nach Möglichkeit warme Kleidung und Getränke sowie pro Person einen Apfel und ein Taschenmesser mitbringen.

Um eine telefonische Anmeldung vorab an der Kasse des Wildparks unter der Nummer 0621 504-3370 wird gebeten.

Erwachsene zahlen sechs Euro, Kinder vier und Familien 15 Euro.