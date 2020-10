Autobahn wegen Tierfutter gesperrt (siehe Foto)

Edenkoben/Landau/A65 (ots) – Dienstagfrüh 06.10.2020 wurde der Polizei eine Fahrbahnverschmutzung auf der A 65 mitgeteilt. Die Beamten stellten fest, dass es sich bei der Verschmutzung offenbar um verlorenes Tierfutter handelte. In Verbindung mit dem vorherrschenden Regen quoll das Material auf, was zu rutschigen Fahrbahnverhältnissen führte.

Für die erforderlichen Reinigungsarbeiten durch die Autobahnmeisterei musste die A 65 ab der Anschlussstelle Landau-Zentrum voll gesperrt werden.

Die Verschmutzung zog sich bis zur Anschlussstelle Edenkoben.

Zum Berichtszeitpunkt (11:45 Uhr) ist die A 65 einspurig befahrbar. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben unter 06323/955-0 entgegen.

Geschwindigkeit nicht angepasst führt zu Unfall

Edenkoben (ots) – Ein 85-jähriger Autofahrer aus Hochdorf-Assenheim wollte Montag 05.10.2020 gegen 18:35 Uhr an der Anschlussstelle Edenkoben auf die BAB 65 in Richtung Ludwigshafen auffahren. Weil er die Geschwindigkeit nicht an die infolge Regen nasse Fahrbahn anpasste, geriet er ins Schleudern, fuhr über beide Fahrstreifen der Autobahn hinweg und kollidierte mit der Mittelleitplanke.

Auf dem linken Fahrstreifen blieb das Fahrzeug schließlich stehen.

Das nicht mehr fahrbereite Auto musste abgeschleppt werden.

Bei dem Unfall wurde der Senior leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf 7.500 EUR geschätzt.

Sporthalle aufgebrochen

Edenkoben (ots) – Unbekannte hebelten im Zeitraum von 03.10.-05.10.2020 eine Tür zur Sporthalle der Grundschule Edesheim auf. Im Inneren gelangten Unbekannte in den Regieraum. Dort wurde ein verschließbarer Schrank angegangen, wurde jedoch nicht geöffnet.

Möglicherweise wurde die Ausführung der Tat gestört. Bei der Tatausführung entstand nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 EUR.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben unter 06323/955-0 entgegen.