Landau: Die Polizei-News

Fahrräder sichergestellt – Eigentümer gesucht

Landau (ots) – 6 neuwertige Fahrräder im Wert von zirka 2.000 EUR wurden von Polizeibeamten am Donnerstagabend 17.09.2020 in Landau sichergestellt. Ein aufmerksamer Zeuge hatte einen 31-Jährigen dabei beobachtet, wie er die Fahrräder in einen Transporter lud und verständigte daraufhin die Polizei. Die Beamten stoppten das Fahrzeug noch im Stadtgebiet. Der Fahrer des Sprinters gab an, die Fahrräder bei einem 36-Jährigen in Landau gekauft zu haben.

Da der Kaufpreis jedoch weit unter dem tatsächlichen Wert der Fahrräder lag und kein Eigentumsnachweis vorgezeigt werden konnte, wurde aufgrund des Verdachts der Hehlerei sowie des Fahrraddiebstahls ein Strafverfahren eingeleitet und die Fahrräder durch die Polizei Landau sichergestellt. Bislang konnte eines der Fahrräder einem Fahrraddiebstahl zugeordnet und somit der rechtmäßige Besitzer ermittelt werden.

Die Herkunft der weiteren Fahrräder ist bislang ungeklärt. Die Polizei sucht nun anhand der beigefügten Bilder die Eigentümer der Fahrräder.

Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Landau (ots) – Zwei verletzte Personen, sowie ca. 18.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Dienstagvormittag 06.10.2020 auf der B38 zwischen Landau und Impflingen. Bisherigen Ermittlungen zufolge befand sich ein 62-jähriger Autofahrer auf der B 38 in Fahrtrichtung Landau im Stau, als er versuchte sein Fahrzeug auf der B 38 zu wenden.

Hierbei übersah er eine 55-jährige, entgegenkommende Autofahrerin und es kam zum Frontalzusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Beide Unfallbeteiligten wurden durch den Unfall verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Geschwindigkeitskontrollen

Landau (ots) – Bei Geschwindigkeitskontrollen in der Godramsteiner Hauptstraße waren am Montag 05.10.2020 in der Zeit zwischen 8.00 und 9.15 Uhr 27 von 75 gemessenen Fahrzeugen mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Bei erlaubten 30 km/h wurde der Schnellste mit 51 km/h gemessen.