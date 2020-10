Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 06.10.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfallflucht – Fahrzeug beschädigt

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 04.10.2020 09:00 Uhr bis 05.10.2020, 13:00 Uhr wurde ein in der Zeppelinstraße in Bad Dürkheim abgestellter Opel Corsa beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Aus- bzw. Einparken den Opel und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden an Kotflügel und Radkasten in Höhe von 1000 Euro. Es liegen keinerlei Täterhinweise vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Kabelverteilerschrank beschädigt

Bad Dürkheim (ots) – Am 05.10.2020 wurde durch einen Stromversorger mitgeteilt, dass ein Kabelverteilerschrank in der Burgunderstraße in Friedelsheim beschädigt wurde. Ein Mitarbeiter der Firma hatte während Wartungsarbeiten bereits am 29.09.2020 den Schaden festgestellt. Vermutlich verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren den Schaden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 2000 Euro. Es liegen keinerlei Täterhinweise vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Motorhaube zerkratzt

Bad Dürkheim (ots) – Bereits im Zeitraum von 01.10.2020 20:00 Uhr bis 02.10.2020, 17:00 Uhr wurde ein im Lindenring in Bad Dürkheim abgestellter Opel Corsa beschädigt. Bislang unbekannte Täter zerkratzten mit einem nicht bekannten Gegenstand die Motorhaube des Fahrzeuges. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Es liegen keinerlei Täterhinweise vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Fahrzeug unter Drogeneinwirkung geführt

Bad Dürkheim (ots) – Am 05.10.2020 gegen 19:00 Uhr konnte in der Weinstraße in Bad Dürkheim der Fahrer eines Fiat einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Während der Kontrolle konnten die Polizeibeamten drogentypische Ausfallerscheinungen feststellen. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv. Bei der darauffolgenden Durchsuchung der Person und des Fahrzeugs konnten Betäubungsmittel und ein Schlagring aufgefunden und sichergestellt werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein präventiv sichergestellt. Gegen den Fahrer wird nun wegen Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt.

Grünstadt: Ladendiebin verletzt Verkäuferin

Grünstadt, Bahnhofstraße – 05.10.2020, 16:30 Uhr (ots) – In einem Grünstadter Modehaus kam es gestern zu einem rabiaten Diebstahl. Die 25-jährige Beraterin bemerkte eine 3-köpfige Jugendgruppe, die sich verdächtig verhielt. Eine junge Frau aus dieser Gruppe soll demnach in der Umkleidekabine die Etiketten an Kleidungsstücken entfernt und die Ware unter einer Wolldecke versteckt haben. Als die junge Frau angesprochen wurde, stritt sie die Tat ab und wollte zum Ausgang gehen. Die Zeugin hielt die Ladendiebin am Arm fest, um das Eintreffen der Polizei abzuwarten. Die junge Frau riss sich daraufhin los und verletzte die 25-Jährige wobei diese Verletzungen (Kratzer) am Unterarm erlitt. Der Stehlgut-Schaden beträgt 55 EUR. Es existieren Video-Aufzeichnungen. Die Polizei ermittelt wegen Räuberischen Diebstahls.

Gerolsheim: Versuchter Wohnungseinbruch – Vierbeiner vertreibt Einbrecher

Gerolsheim, Fasanenstraße – 05.10.2020, 07:45 – 13:45 Uhr (ots) – In Die Geschädigte verließ gestern gegen 07:45 Uhr ihr Anwesen. Bei der Rückkehr des Sohnes um 13:45 Uhr bemerkte dieser die offen stehende Terrassentür. An der Kellertür konnten frische Hebelspuren festgestellt werden. Eine Nachbarin gab an, dass der Hund gegen 10:30 Uhr „getobt“ habe. Offensichtlich hatte dieser die Einbrecher vom weiteren Vorgehen abgehalten – es wurde nichts entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Möglicherweise hat jemand gegen 10:30 Uhr oder kurz danach verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Gerolsheim gemacht. Hinweise bitte an die Polizei Grünstadt: 06359 93120.

Haßloch: Geschwindigkeit kontrolliert und Drogen gefunden

Haßloch (ots) – Um Autofahrer hinsichtlich der Geschwindigkeit nahe der Schule die in der Böhler Straße in Haßloch zu sensibilisieren, richtete die Polizei am Montagmittag (6. Oktober 2020, 12 Uhr) eine Kontrollstelle ein. Weil er keinen Abstand zu seinem Vordermann hielt, stoppten die die Beamten den Fahrer einer Mercedes A-Klasse. Im Verlauf der Kontrolle entstand der Verdacht, dass der 24-Jährige aus Mannheim unter Einfluss von Betäubungsmittel steht. Dieser erhärtete sich, als die Polizisten 5g Marihuana im Auto fanden. Der Mann wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Den Führerschein konnte die Polizei nicht kassieren, der wurde ihm bereits wegen einer gleichen Tat entzogen. Es wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmittel und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.