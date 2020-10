Motorradfahrer verletzt sich bei Zusammenstoß

Rheinzabern (ots) – Am 05.10.2ß20 befuhr um 07:30 Uhr eine 16-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrads den Kreisverkehr bei der IGS Rheinzabern. In diesem Bereich wollte eine PKW Fahrerin nach einem Haltevorgang wieder in die Fahrbahn einfahren und übersah die ausfahrende Kraftradfahrerin.

Durch den Zusammenstoß verletzte sich die 16-Jährige leicht und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Unfallschaden von ca. 3.500 EUR.

Auffälliger Geruch aus dem Fahrzeug

Wörth (ots) – Immer der Nase nach konnten die Polizeibeamten am Montatag 05.10.20 um 23:05 Uhr bei einer Verkehrskontrolle gehen, denn der Cannabisgeruch aus dem kontrollierten PKW war so stark, dass er nicht zu überriechen war. Auf der Rückbank konnten die Beamten eine Tüte mit abgeernteten Cannabispflanzen und mehrere Plastiktütchen mit Inhalt feststellen.

Gegen die beiden 20- und 21-jährigen Fahrzeuginsassen wurde nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erfasst.