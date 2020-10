Versuchte schwere, räuberische Erpressung

Speyer (ots) – Folgemeldung – Die beiden vorläufig festgenommenen Männer wurden am Montag 05.10.2020 dem Haftrichter in Frankenthal vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehl. Die Männer wurden anschließend in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht.

Eine 25-Jähriger Römerberger und sein 28-Jähriger Bruder wurden am Sonntag 04.10.2020 gegen 19 Uhr in der Wormser Landstraße vor einem Imbiss Opfer einer versuchten schweren räuberischen Erpressung. Die beiden Täter, ein 21-Jähriger und ein 24-Jähriger, beiden in Speyer wohnhaft, forderten diese dort zur Herausgabe von Geld auf.

Als dem Ansinnen nicht nachkamen, zerbrachen die beiden Täter die von ihnen mitgeführten Glasflaschen und schlugen mit dem scharfkantigen Flaschen in Richtung der Geschädigten, ohne diese jedoch zu treffen. Zudem kam es zu verbalen Bedrohungen. Den Geschädigten gelang letztlich die Flucht.

Die beiden stark alkoholisierten Tatverdächtigen konnten von der Polizei auf einem umliegenden Tankstellengelände angetroffen und widerstandslos festgenommen werden. Dabei wurde bekannt, dass der 24-jährige Tatverdächtige kurz zuvor versuchte in der Tankstelle Getränke zu stehlen, was jedoch unterbunden werden konnte. Beide Beschuldigte kamen in polizeilichen Gewahrsam und sollen am Montag bei Gericht vorgeführt werden.

Versuchter Betrug am Telefon

Speyer (ots) – Ein 88-jähriger Speyerer wurde am 01.10.2020 gegen 15 Uhr Opfer eines versuchten Betruges am Telefon. Als er an diesem Tag über seinen privaten Computer im Internet surfte, erfolgte plötzlich die Sperrung seines Bildschirms. Der PC war ab dann nicht mehr zu bedienen. Laut einer auf dem Bildschirm erschienene Nachricht sollte für das Entsperren des PC eine angezeigte Telefonnummer kontaktiert und ein Sicherheitsbeitrag überwiesen werden.

Der 88-Jährige wählte darauf die angezeigte Nummer und gab im Verlauf des Gesprächs Daten seiner Kreditkarte preis. Eine Überweisung durch den Angerufenen erfolgte nicht. Zu einem Vermögensschaden ist es nicht gekommen, da der Angerufene nach dem Telefonat misstrauisch wurde und seine Kreditkarte sperren ließ.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, entsprechende Warnmeldungen am PC oder Telefon mit Vorsicht zu genießen. Ziehen Sie im Zweifelsfall eine Fachfirma zu Rate bzw. kontaktieren Sie die Polizei. Geben Sie in solchen Fällen niemals Konto-/Kreditkartendaten gegenüber Unbekannten preis.

30-Jährigen beim Ladendiebstahl ertappt

Speyer (ots) – Ein 30-Jähriger Mann aus Germersheim hielt sich am Montag 05.10.2020 kurz nach 17 Uhr in einem Elektromarkt in der Wormser Landstraße auf. Er entnahm dort aus einem Regal zwei Mobiltelefone im Gesamtwert von ca. 230 EUR Handys und steckte sich diese unter seinen Mantel.

Als er den Kassenbereich ohne zu bezahlen passierte, wurde er von einem Mitarbeiter des Marktes angesprochen. Dieser hatten ihn zuvor bei der Tat beobachtet. Der Beschuldigte händigte daraufhin das Diebesgut an diesen aus. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl.