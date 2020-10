Mann stellt Juniordieb

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Ein 51-Jähriger sorgte am Montag 05.10.2020 dafür, dass eine 8-Jährige ihr Smartphone wiederbekam. Gegen 16.20 Uhr wurde der Mann durch Rufe einer 8-Jährigen aufmerksam, die im Bereich der Hartmannstraße einem 13-Jährigen hinterherrief, der zuvor ihr Smartphone aus der Hand gerissen hatte.

Der Mann nahm sofort die Verfolgung auf und stellte den jungen Dieb in einem Hinterhof. Auf frischer Tat ertappt, übergab der 13-Jährige das Smartphone dem 51-Jährigen. Der Juniordieb wurde im Anschluss von der Polizei zu seinen Eltern gebracht.

Streit nach Handykauf eskaliert

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Ein 47-jähriger Ludwigshafener wollte am Montagnachmittag 05.10.2020 in einem Geschäft im Rathauscenter ein Gerät reklamieren. Dadurch entwickelte sich ein Streitgespräch mit dem Verkäufer.

Der 47-Jährige schlug dem Verkäufer im Verlauf des Streites mit dem Handy in Gesicht. Der Verkäufer wurde dadurch leicht verletzt. Gegen den 47-Jährigen wird nun wegen Gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Suche nach verletztem Kind

Ludwigshafen-Süd (ots) – Am Freitagmittag 02.10.2020 gegen 13:10 Uhr wurde ein Kind in der Friedrich-Heene-Straße von einem Auto angefahren. Eine 20-jährige Autofahrerin hatte dieses an der Ecke Wittelsbachstraße übersehen, so dass es zu Zusammenstoß kam. Das Kind fuhr zum Unfallzeitpunkt mit einem Cityroller. Nach dem Unfall fuhr das Kind in Richtung Parkinsel weg.

Es soll sich um einen 8-10-jährigen Jungen gehandelt haben. Der Junge soll Schmerzen am Bein gehabt haben. Die Polizei bittet die Eltern des Kindes sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Firma

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Unbekannte brachen in dem Zeitraum 02.10.-05.10.2020 in eine Firma in der Karl-Kreuter-Straße ein und entwendeten Werkzeuge im Gesamtwert von 2500 Euro u.a. Bohrmaschinen und eine Kaffeemaschine und entkamen unerkannt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Bank vereitelt Betrug

Ludwigshafen (ots) – 50.000 Euro wollten ein Seniorenehepaar (70 und 71 Jahre) aus Hochdorf-Assenheim am Montag 05.10.2020 in einer Bank in Ludwigshafen abheben. Als man in der Bank nach dem Grund fragte, gab beide zu verstehen, dass eine Staatsanwaltschaft sie angerufen habe und eine Sicherheitsleistung für einen angeblichen Verwandten im Ausland benötigen würden.

Die Mitarbeiter der Bank reagierten daraufhin vorbildlich und verständigten die Polizei und bewahrten das Ehepaar vor einem finanziellen Schaden.

Anruf durch falsche Polizeibeamte

Ludwigshafen (ots) – Eine 61-jährige Ludwigshafenerin erhielt am Montagnachmittag einen verdächtigen Anruf. Der Anrufer gab vor von der Polizei zu sein und schilderte der 61-Jährigen ihr Sohn habe einen Unfall verursacht und würde nun vor dem Haftrichter stehen. Nachdem die 61-Jährige sich durch gezielte Nachfragen versichern wollte mit der Polizei zu sprechen, legte der Anrufer auf. Derzeit wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem Anruf um einen Betrugsversuch durch die Masche ‘Falscher Polizeibeamter’ handelte.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf Nummer 110 an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer selbst.

Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können.

Unfallflucht dank eines Zeugen geklärt

Ludwigshafen-Mundenheim/-Süd (ots) – Am Montagmorgen 05.10.2020 gegen 09:15 Uhr verursachte ein 53-jähriger Lkw-Fahrer einen Unfall in der Erich-Reimann-Straße. Der 53-Jährige Ludwigshafener streifte beim Vorbeifahren einen geparkten Transporter. Der Lkw-Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 100 Euro zu kümmern.

Ein aufmerksamer Zeuge konnte das Geschehen beobachten und meldete den Vorfall. Dank des aufmerksamen Zeugen bleibt der Transporterbesitzer nicht auf seinem Schaden sitzen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, merken Sie sich das Kennzeichen, wenn möglich die Fahrerbeschreibung und melden Sie den Vorfall bei Ihrer Polizei.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Montag 05.10.2020 gegen 13:30 Uhr wurde ein grauer Ford Focus in der Wredestraße durch einen Unfall beschädigt. Das Auto war in der Nähe zur Bismarckstraße geparkt, als vermutlich ein hellblaues Fahrzeug dieses beim Vorbeifahren streifte. Der Verursacher müsste auf der Busspur gefahren sein. Der Verursacher fuhr von der Unfallstelle weg, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 2000,- Euro zu kümmern.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise auf den Verursacher geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Lkw aufgebrochen

Ludwigshafen-Mundenheim/-Süd (ots) – In der Zeit vom 02.10.2020, 13:00 Uhr bis zum 05.10.2020, 10:30 Uhr brachen Unbekannte einen Lkw in der Mundenheimer Straße auf. Der Lkw war zu dieser Zeit auf einem Parkplatz am Südweststadion geparkt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts aus dem Lkw gestohlen. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Unfall mit zwei leicht verletzten Personen

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) – Am Montagabend 05.10.2020 gegen 18:30 Uhr kam es auf der Straße Hoher Weg zu einem Verkehrsunfall, bei welchem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Eine 35-jährige Autofahrerin touchierte beim Anfahren aus einer Parkbucht einen Roller.

Dies führte zum Sturz des Rollerfahrers und seines Beifahrers.

Beide wurden leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Durch den Unfall entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro.