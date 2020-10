Groß-Gerau

85-Jährige im Visier von Kriminellen – Duo stiehlt Geld und Bankkarte aus Rollator

Rüsselsheim (ots) – Eine 85 Jahre alte Seniorin geriet am Montagvormittag 05.10.2020 in der Zeit zwischen 11.00 und 11.15 Uhr, in das Visier von zwei Kriminellen. Die Unbekannten beobachteten die Frau vermutlich zuvor, als sie 200 Euro an einem Bankautomaten am Berliner Platz abhob. Anschließend verwickelten die beiden Männer die 85-Jährige in ein Gespräch, wobei ein Mann mit ausländischem Akzent sprach.

Hierbei entwendete das Duo aus dem Rollator der Seniorin unbemerkt das abgehobene Geld sowie deren Bankkarte. Mit der Karte hoben sie dann zudem mehrere tausend Euro ab und suchten das Weite. Eine Fahndung der Polizei nach den Tätern verlief bislang ergebnislos.

Täterbeschreibung:

Einer der Kriminellen ist 50-60 Jahre alt, 1,65-1,70 Meter groß und dick. Der Mann sprach mit ausländischem Akzent. Er war dunkel gekleidet, trug eine schwarze Kappe, eine Mund-Nasen-Maske und führte eine dunkle Umhängetasche mit.

Sein Begleiter ist 30-35 Jahre alt, 1,80-1,85 Meter groß und schlank. Er hat mittellange Haare und trug bei Tatbegehung eine helle Hose, dunkle Jacke und ein kariertes Hemd.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 23) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Unfallflucht auf dem Parkplatz des Globusmarktes

Rüsselsheim-Bauscheim (ots) – Am 02.10.2020 stellte der 40-jährige Geschädigte seinen Mitsubishi gegen 13.00 Uhr auf dem Parkplatz des Globus-Baumarktes in Rüsselsheim-Bauschheim ab.

Als der Fahrer zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass Kofferraumdeckel, sowie Stoßfänger hinten beschädigt waren. Der Verursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizeistation Rüsselsheim unter 06142-696-0 entgegen. Am Mitsubishi entstand ein Schaden von ca. 1.500 EUR.

Während der Fahrt telefoniert – Unter Drogeneinfluss am Steuer

Kelsterbach (ots) – Weil er während der Fahrt telefonierte, stoppten Beamte der Polizeistation Kelsterbach am Montagabend 05.10.2020 gegen 20.40 Uhr, einen 43 Jahre alten Autofahrer in der Rüsselsheimer Straße.

Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der Mann offenbar unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Test reagierte anschließend positiv auf den vorherigen Konsum von Kokain und Cannabis. Der Wagenlenker wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Den 43-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahrens unter Drogeneinfluss.

Bewohnerin ertappt Einbrecher

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Ein Wohnhaus in der Mierendorffstraße geriet in der Nacht zum Dienstag (06.10.), gegen 1.30 Uhr, in das Visier eines Kriminellen. Der Täter verschaffte sich zunächst Zugang auf das Grundstück und betrat eine dortige Gartenhütte. Als er sich anschließend zur Terrassentür des Hauses begab, bemerkte ihn die Bewohnerin. Der Unbekannte flüchtete daraufhin sofort vom Tatort. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung führte bislang nicht zur Ergreifung des Tatverdächtigen.

Täterbeschreibung:

Der Flüchtige ist Mitte 20 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und hat dunkle, kurze Haare sowie einen dunklen, kurzgeschorenen Vollbart. Der Mann trug bei der Tat dunkle Kleidung und hat laut Angaben der Zeugin ein südländisches Erscheinungsbild.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Darmstadt

Körperverletzung am “Lui” – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Einer 17-Jährigen wurden Montagnachmittag 05.10.2020 kurz vor 17 Uhr, am Luisenplatz die falschen Wimpern aus dem Gesicht gerissen. Nach Angaben der Jugendlichen soll die Täterin ihr an der dortigen Bushaltestelle grundlos ins Gesicht gefasst und an den Wimpern gezerrt haben. Ebenso spuckte die circa 20-25-jährige Angreiferin ihr noch ins Gesicht. Die Frau soll ein südländisches Erscheinungsbild gehabt und ihre braunen, schulterlangen Haare offen getragen haben.

Sachdienliche Hinweise bitte direkt an die Ermittlungsgruppe-Darmstadt-City unter der Telefonnummer 06151/969-0.

Einkaufswagen aus Parkhaus geworfen – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Unbekannte warfen am Montagabend 05.10.2020 einen Einkaufswagen aus dem Parkhaus eines Elektronikfachgeschäftes am Ludwigsplatz.

Ein Zeuge stellte kurz vor 21 Uhr fest, dass der Einkaufswagen auf der Straße vor der PKW-Einfahrt des Parkhauses lag. Der Ort und die Beschädigungen des Wagens lassen darauf schließen, dass er aus dem 2. OG des Parkdecks geworfen wurde. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Die Polizei sucht Zeugen! Sachdienliche Hinweise bitte direkt an das 1. Polizeirevier in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-3610.

Diesel-Diebstahl aus Baufahrzeugen – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Die Polizei ermittelt nach einem Dieseldiebstahl am vergangenen Wochenende 02.10.-05.10.2020. Unbekannte hatten es auf einer Baustelle im Eberstädter Weg auf den Kraftstoff aus einem Kipplaster sowie einem Radlader abgesehen.

Bei beiden Fahrzeugen wurde der Tankdeckel zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen aufgebrochen. Im Anschluss entwendeten die Diebe insgesamt 110 Liter Diesel.

Sachdienliche Hinweise bitte direkt an die Ermittlungsgruppe-Darmstadt-City unter der Telefonnummer 06151/969-0.

Darmstadt-Dieburg

Zeugen nach Sperrmüll-Brand gesucht

Dieburg (ots) – Nachdem am Montagabend (5.10.) Sperrmüll im Wolfgangsweg brannte, sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 21.25 Uhr bemerkten Anwohner die brennenden Möbelstücke und meldeten den Sachverhalt der Polizei. Auch die Dieburger Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen im Einsatz, die den Brand schnell unter Kontrolle brachten. Infolge der Hitzeentwicklung wurde auch zum Teil die Rasenfläche beschädigt, worauf der Sperrmüll lag. Der Schaden wird derzeit auf einen niedrigen zweistelligen Betrag geschätzt.

Eine mögliche Brandstiftung kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Kriminalkommissariats 10 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

Apfelhäcksler und Alkohol entwendet – Polizei sucht Zeugen

Groß-Bieberau (ots) – Ein Gartengrundstück “Am Schaubacher Berg” rückte am Montagmittag (5.10.) in das Visier Krimineller. Unter Einwirkung von Gewalt, verschafften sich die Unbekannten zwischen 14.15 und 17 Uhr Zutritt zum Garten. Offenbar hielten sie in einer Scheune und einer Gartenhütte Ausschau nach möglicher Beute. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten sie neben Alkohol, auch Werkzeug und einen Apfelhäcksler. Wie sie ihre Beute abtransportieren konnten, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Ober-Ramstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06154/6330-0 entgegen.

Autoaufbruch scheitert – Polizei sucht Zeugen

Roßdorf-Gundernhausen (ots) – Ein in der Hauptstraße abgestellter Opel rückte im Zeitraum zwischen Freitagmittag (2.10.) und Montagmorgen (5.10.) in das Visier Krimineller. Offenbar versuchten die Unbekannten unter Gewaltanwendung ins Innere des schwarzen Wagens zu gelangen. Dieser Versuch scheiterte, woraufhin sie flüchteten.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, mit den Ermittlern des Kriminalkommissariats 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 Kontakt aufzunehmen.

Auf Katalysatoren abgesehen – Wer kann Hinweise geben?

Pfungstadt (ots) – Auf mehrere Katalysatoren hatten es Kriminelle im Tatzeitraum zwischen Sonntagabend (4.10.) und Montagmorgen (5.10.) in der Theodor-Heuss-Straße abgesehen.

Ersten Erkenntnissen zufolge begaben sich die Unbekannten in eine dortige Tiefgarage und bauten die Katalysatoren aus mindestens zwei Fahrzeugen heraus. Wie sie hierbei vorgingen und die Teile aus einem Mitsubishi und BMW entwendeten, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit den Fällen betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Kreis Bergstraße

Gold im Wert von 5.200 € gestohlen – Diebespaar flüchtet im silberfarbenen VW Touran

Heppenheim (ots) – Mit einem silberfarbenen VW Touran ist ein südländisch aussehendes Diebespaar am Montagmittag 05.10.2020 in Richtung Laudenbach geflüchtet. Zuvor hatten sie zwei 50 Gramm schwere Goldbarren im Wert von 5.200 gestohlen. Das Täterpaar ließ sich um kurz vor 15 Uhr mehrere Goldartikel in einem Goldgeschäft in der Ludwigstraße, zwischen der Parkhofstraße und Friedrichstraße, zeigen.

Im Verkaufsgespräch schafften es die Täter den Verkäufer so abzulenken, dass die 2 Gold-Barren unbemerkt eingesteckt werden konnten. Als der Ladner den Diebstahl bemerkte, war das Paar mit dem VW Touran bereits losgefahren.

Täterbeschreibung:

Das Ablenkungsgespräch hat ein etwa 21-30 jähriger Mann geführt. Der 1,70-1,80 m schlanke Täter trug eine hellblaue Jeans, eine blaue Jacke mit Kapuze, ein dunkles Shirt mit weißer Aufschrift sowie weiße Sneaker.

Seine Komplizin, die das Gold mutmaßlich entwendet hat, ist etwa 50 Jahre alt. Die dickliche Frau ist zwischen 1,50-1,60 m groß. Sie trug ein dunkel kariertes Kopftuch, einen hellgrauen langen Rock sowie eine schwarze Jacke mit weißen und grauen Streifen. Laut dem Verkäufer haben die Personen ein südeuropäisches Aussehen.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) sucht Zeugen, die Hinweise auf das Diebespaar sowie das Fluchtauto, einen silberfarbenen VW Sharan geben können. Das gesuchte Auto stand zur Tatzeit gegenüber dem Goldgeschäft auf dem Parkplatz eines Hotels. Alle Hinweise werden unter der 06252 / 7060 entgegengenommen.

Navi-Gerät aus VW Sharan gestohlen

Lampertheim (ots) – Aus einem silberfarbenen VW Sharan wurde zwischen Freitagnachmittag 02.10.2020 und Montagnachmittag 05.10.2020 das festeingebaute Navigationssystem der Marke Blaupunkt gestohlen. Der Wagen stand zur Tatzeit auf einem Parkplatz in der Mühlenstraße. Wie die Täter unberechtigt ins Auto gelangen konnten, muss noch ermittelt werden.

Die Schadenshöhe beträgt etwa 2.500 Euro. Wer Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim zu melden.

Telefonisch sind die Beamten unter der Rufnummer 06252 / 7060 zu erreichen.

