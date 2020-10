Bad Schönborn – Dieb hat es auf Bargeld abgesehen

Karlsruhe (ots) – Ein unbekannter Täter brach in der Nacht von Montag auf

Dienstag gewaltsam in einen Hundeverein in Mingolsheim ein und entwendete eine

kleine Menge an Bargeld.

Der Dieb hebelte zwischen 20:00 Uhr und 05:40 Uhr die Tür des Vereinsheims

mithilfe eines unbekannten Werkzeugs auf. Er entnahm ca. 30 Euro Bargeld aus

einer unverschlossenen Schublade hinter dem Tresen und verließ anschließend das

Gebäude. Der an der Eingangstür entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca.

1000 Euro.

Karlsruhe – 21-Jähriger versuchte gestohlenes Fotoobjektiv zu verkaufen

Karlsruhe (ots) – Bei dem Versuch ein gestohlenes, hochwertiges Fotoobjektiv zu

verkaufen wurde ein 21-Jähriger am Montagnachmittag vorläufig festgenommen. Der

Geschädigte eines Einbruchs, bei dem das hochwertige Objektiv gestohlen worden

war, meldete sich bei der Polizei. Er teilt mit, dass das Objektiv auf einer

Verkaufsplattform im Internet angeboten werde. Daraufhin vereinbarte er einen

Übergabetermin am Montagnachmittag in Karlsruhe. Der Verkäufer wurde bei der

Übergabe von Polizeibeamten observiert und nach Aushändigung des Objektivs an

den Geschädigten vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen werden beim

Polizeirevier Karlsruhe-Durlach geführt.

Karlsruhe – Beim Einscheren Lkw übersehen

Karlsruhe (ots) – Eine Schwerverletzte sowie ein Sachschaden von 15.000 Euro

sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend auf der

Bundesautobahn 5, Fahrtrichtung Süden, ereignete.

Gegen 19:15 Uhr fuhr die 72 Jahre alte Unfallverursacherin auf dem

Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Karlsruhe-Mitte mit ihrem Polo. Im

weiteren Verlauf wechselte sie mit ihrem Fahrzeug auf die Hauptfahrbahn und

übersieht dabei den neben ihr fahrenden Lkw. Durch die Kollision kommt der

Kleinwagen ins Schleudern und prallt erneut mit einem auf dem linken

Fahrstreifen fahrenden Mercedes zusammen. Hierauf wird der Polo in die

Betonmittelleitplanke abgewiesen und kommt auf dem linken Fahrstreifen zum

Stehen.

Durch den Unfall wird die 72-Jährige schwer verletzt. Alarmierte Rettungskräfte

brachten die Frau in eine Klinik. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und

musste abgeschleppt werden.

Karlsruhe – 70-Jähriger wurde Opfer eines Raubes

Karlsruhe (ots) – Opfer eines Raubes wurde Montagnacht ein 70-Jähriger in

Karlsruhe. Der Mann war nach 23.30 Uhr auf dem Verbindungsweg von der Ettlinger

Straße zum Parkplatz beim Landratsamt unterwegs. Plötzlich sprang ihn ein

Unbekannter von hinten an, umklammerte ihn und stieß ihn zu Boden. Anschließend

nahm er den Geldbeutel des 70-Jährigen, mit Bargeld und persönlichen Papieren,

aus der Gesäßtasche und flüchtete. Durch den Sturz zog sich der Geschädigte

leichte Verletzungen zu.

Der Täter wird als 20 bis 25 Jahre alt, etwas korpulent und ca. 170 cm groß

beschrieben. Er trug eine schwarze Hose und eine schwarze Kapuzenjacke.

Zeugen des Vorfalls, oder Personen die Hinweise auf den Täter geben können,

werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721/666-5555

in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Einbrecher dringen in zahlreiche Gartenhäuser ein und stehlen Alkohol

Karlsruhe (ots) – Alkoholische Getränke haben Unbekannte in der Nacht zum Montag

in einer Kleingartenanlage in der Stuttgarter Straße entwendet. Dabei öffneten

sie gewaltsam mindestens zehn Gartenhäuser und konsumierten die aufgefunden

Flaschen.

Zwischen 18:00 Uhr und 10:00 Uhr verschafften sich die Gauner über einen

Gartenzaun Zutritt auf das Grundstück. Dort hebelten sie mit brachialer Gewalt

die Eingangstür der Laube auf und konsumierten aus dieser zwei Kästen Bier. In

der Folge stiegen sie über weiter Begrenzungszäune und gelangten so in neun

weiter Gartenhütten. Auch hier nahmen die Eindringlinge zum größten Teil

alkoholische Getränke an sich. Mit ihrer Beute konnten die Diebe bislang

unerkannt flüchten, weshalb das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt auf der

Suche nach Zeugen ist. Diese werden gebeten sich mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-Südweststadt unter der Telefonnummer 0721 6663411 in Verbindung zu

setzen.

Der Sachschaden, sowie der entstandene Diebstahlschaden ist bislang noch

unbekannt.

Karlsruhe -Radfahrerin und Fußgänger nach Kollision leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Eine 56-jährige Radfahrerin befuhr am Montag, gegen 11:00 Uhr,

in Karlsruhe, den Gehweg in Richtung Herrenstraße. Als sie einen 83-jährigen

Fußgänger touchierte, stürzte der Rentner sowie die Unfallverursacherin zu

Boden. Hierbei wurde der Mann verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus

verbracht. Die Radlerin zog sich einige Schürfwunden zu.

Karlsruhe – Einbruch in Firmengebäude

Karlsruhe (ots) – Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Montagfrüh

gelangten noch unbekannte Täter in das Gebäude eines Telefonanbieters in der

Waldbronn – E-Bikes entwendet und wieder aufgefunden

Karlsruhe (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag, zwischen 22 Uhr und 0 Uhr

30, wurden in der Hellenstraße in Waldbronn-Busenbach zwei unverschlossene

E-Bikes aus einem Wintergarten entwendet.

Glücklicherweise entdeckte ein Anwohner in der unweit gelegenen Murgstraße am

Montagmorgen vor seinem Haus zwei E-Bikes, die dort offensichtlich niemandem

gehörten. Die daraufhin verständigten Polizeibeamten stellten fest, dass es sich

um die in der Nacht entwendeten Fahrräder aus der Hellenstraße handelte.

Beide Räder konnten unbeschädigt dem Geschädigten ausgehändigt werden.

Wer in der Nacht von Sonntag auf Montag sachdienliche Beobachtungen gemacht hat,

kann sich unter der Telefonnummer 07243/32000 an die Polizei in Ettlingen

wenden.

Durch ein unverschlossenes Fenster an der Rückseite des Gebäudes gelangten die

Täter ins Innere und durchsuchten dort zwei Zimmer, wobei auch drei

verschlossene Schränke sowie ein Spind aufgebrochen und durchwühlt wurden. Das

dabei vor Ort aufgefundene und verwendete Werkzeug ließen die Täter zurück.

Nach ersten Erhebungen beträgt der Diebstahlsschaden lediglich 20 Euro.

Karlsruhe – Einbruch in Jugendhaus West

Karlsruhe-Daxlanden (ots) – In dem Zeitraum von Freitagnacht bis Montagmorgen

drangen bislang noch unbekannte Täter durch ein Fenster in das Jugendhaus in der

Lindenallee Karlsruhe-Daxlanden ein und bedienten sich dort an den Getränken und

Süßigkeiten.

Die Täter gelangten durch Aufhebeln eines Fensters in den Aufenthaltsraum und

öffneten von hier aus gewaltsam die Tür zum Getränke- und Süßigkeitenlager. Dort

bedienten sich die Diebe an den Vorräten und entwendeten zwei Getränkekisten und

Süßigkeiten im Gesamtwert von circa 90 Euro. Durch das Aufhebeln entstand

zusätzlich ein Einbruchsschaden in Höhe von geschätzten 500 Euro.

Karlsruhe – Einbruch in Privatwohnung

Karlsruhe-Nordweststadt (ots) – Unbekannte brachen am Montag zwischen 16.35 Uhr

und 18.35 Uhr in eine Wohnung in der Wormser Straße ein.

Wie genau die Täter durch die Hauseingangstür und anschließend in die Wohnung

gelangt sind, war nicht abschließend zu klären. Im Inneren der Wohnung

durchwühlten sie den gesamten Wohn- und Schlafbereich. Entwendet wurde laut

ersten Angaben Schuhe im Wert von 260 Euro.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht hat, wird

gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721/ 666 5555

in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Fahndungserfolg der Karlsruher Kriminalpolizei nach Tötung von 24-jährigem Mann in der Nordstadt – zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und

Polizeipräsidum Karlsruhe:

Bei den Ermittlungen nach der Tötung eines 24-jährigen Mannes am 7. Juli in der

Karlsruher Nordstadt stehen ein 19 Jahre alter Tatverdächtiger und ein

22-Jähriger im Fokus der Sonderkommission „Gasse“.

Der 19-Jährige wurde bereits am Montag, dem 13. Juli festgenommen und kam nach

einem Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe im Zuge der Vorführung beim

Haftrichter in Untersuchungshaft. Er steht unter dem dringendem Verdacht, das

24-jährige Opfer gemeinsam mit dem 22 Jahre alten, mutmaßlichen Tatgenossen

unter massiver Gewaltanwendung getötet zu haben. Der 22-Jährige war seither

untergetaucht und konnte schließlich am Freitag in Neapel festgenommen werden.

Auf die Spur der beiden Männer kamen die Ermittler aufgrund einer Vorbeziehung

zu dem Opfer, untermauert durch Zeugenhinweise und weiterer Indizien, die

hinsichtlich einer möglichen Täterschaft gewonnen werden konnten. Beide Männer

stammen aus Georgien und sind bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung

getreten, unter anderem auch wegen Drogendelikten.

Aus ermittlungstaktischen Gründen kann die bereits zeitnah nach der Tat erfolgte

erste Festnahme erst jetzt bekannt gegeben werden, da zunächst nach dem zweiten

Tatverdächtigen international gefahndet wurde. Die Bekanntgabe der Festnahme

seines mutmaßlichen Tatgenossen hätte den Fahndungserfolg gefährden können.

Dem 22-Jährigen war nach der Tat zunächst die Flucht nach Frankreich und einige

Tage später dann nach Italien gelungen. In die folgenden, sehr umfangreichen und

aufwändigen Fahndungsmaßnahmen waren auch die französische Gendarmerie, die

Police Nationale und eine Spezialeinheit der italienischen Carabinieri mit

eingebunden.

Schließlich konnte der gesuchte zweite Verdächtige in enger Zusammenarbeit mit

den italienischen Behörden am 2. Oktober, gegen 14.20 Uhr, in Neapel

festgenommen werden. Seine Auslieferung an die deutsche Gerichtsbarkeit wurde

durch die Staatsanwaltschaft Karlsruhe bereits beantragt.

Als Motiv für die Tat werden Unstimmigkeiten im Zusammenhang mit

Drogengeschäften angenommen. Derzeit führen die Sachbearbeiter des Dezernats zur

Bearbeitung von Kapitaldelikten und die Staatsanwaltschaft Karlsruhe dahingehend

noch weitere Nachermittlungen. Die mit den bisherigen polizeilichen

Ermittlungsmaßnahmen einberufene Sonderkommission „Gasse“ konnte nach nahezu

drei Monaten wieder aufgelöst werden.

Bad Schönborn – 9-jähriges Mädchen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Am Montagabend ereignete sich in Östringen ein schwerer Unfall

zwischen einem Ford und einer 9-jährigen Inline-Skaterin.

Der Pkw fuhr, gegen 17:45 Uhr in Östringen auf der Forsthausstraße in westlicher

Richtung. Die 9-Jährige bemerkte das Auto beim Überqueren der Fahrbahn nicht und

kollidierte mit dem Fahrzeug. Durch den Aufprall zog sie sich schwere

Verletzungen zu und wurde vom Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.

Am Pkw entstand nur ein geringer Sachschaden.

