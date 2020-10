Widerstand gegen Polizeibeamte in Mannheim und Karlsruhe

Mannheim/Karlsruhe (ots) – Am Montag (05.10.2020) ist es im Bereich der

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe zu zwei Widerständen gegen Polizeibeamte

gekommen.

Gegen 06:50 Uhr wurde eine Streife im Mannheimer Hauptbahnhof angesprochen, da

eine männliche Person in einem Ladengeschäft einen Diebstahl begangen haben

soll. Der 23-jähige Deutsche befand sich noch im Geschäft und wurde von der

Streife kontrolliert. Unvermittelt schlug er dabei um sich und musste

infolgedessen fixiert werden. Im Zuge der Abwehrmaßnahmen verletzte sich ein

Beamter am Knie, blieb jedoch dienstfähig. Der 23-Jährige verblieb für weitere

Maßnahmen im Gewahrsam der Bundespolizei. Ein Alkoholtest war negativ, der Mann

gab jedoch an, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Eine anschließende

Blutentnahme wurde durch den Polizeiarzt durchgeführt. Nach Abschluss der

Maßnahmen konnte der Mann die Dienststelle verlassen.

Gegen 13:25 Uhr erhielt die Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof den

Hinweis, dass sich im ICE 105 eine verwirrte Person aufhalten soll. Als der

30-jährige Slowake die Streife erkannte, flüchtete er und überquerte hierbei die

nicht gesperrten Gleise im Hauptbahnhof. Der Mann wurde gestellt und die Beamten

fixierten ihn aufgrund seiner anhaltenden Fluchtversuche und Gegenwehr. Verletzt

wurde hierbei niemand. Auf der Dienststelle stimmte der augenscheinlich unter

dem Einfluss von Drogen stehende Mann einer Blutentnahme zu. Der verständigte

Polizeiarzt überwies den Mann anschließend in eine psychiatrische Einrichtung.

In beiden Fällen kam die Bodycam zum Einsatz und zeichnete die Geschehnisse auf.

Diese können nun in den Verfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte

als Beweismittel herangezogen werden.

Mannheim-Herzogenried: Brand mit schwerverletzter Person

Mannheim-Herzogenried (ots) – Bei einem Brand am Dienstagmorgen im Stadtteil

Herzogenried wurde eine weibliche Person schwer verletzt. Kurz vor zehn Uhr

wurden Polizei und Feuerwehr wegen eines Brands in einem Reihenendhaus in der

Gerhart-Hauptmann-Straße alarmiert. Nach derzeitigem Erkenntnisstand brach das

Feuer in der Küche aus und es entwickelte sich rasch starker Raum in den Räumen.

Ein in der Wohnung befindlicher Hund hinderte Rettungskräfte zunächst, die

Wohnräume zu betreten, konnte jedoch durch Polizeihundeführer eingefangen

werden. Eine 57-jährige Bewohnerin, die sich in den Räumen aufhielt, wurde durch

die Feuerwehr über eine Drehleiter aus dem Haus gerettet. Sie wurde mit einer

akuten Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Nach derzeitigem Sachstand wird der entstandene Schaden auf rund 20.000 Euro

geschätzt.

Das Fachdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim bei der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen zur

Brandursache übernommen.

Mannheim-Oststadt: Unbekannter reißt Frau beim Telefonieren Mobiltelefon aus der Hand – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Oststadt (ots) – Eine unbekannte männliche Person riss am Montag gegen

12:45 Uhr einer 23-Jährigen das Mobiltelefon aus der Hand während sie gerade

telefonierte und rannte damit davon. Ein Zeuge, der den Vorfall am

Friedrichsplatz beobachtete, nahm die Verfolgung des Flüchtenden auf, der

daraufhin das Telefon zu Boden fallen ließ. Das Telefon gab der Zeuge der jungen

Frau zurück. Die 23-Jährige berichtete ihrem Freund von dem Erlebten, der

daraufhin schnell die Polizei verständigte. Eine sofort eingeleitete Fahndung

nach dem unbekannten Räuber blieb jedoch ohne Erfolg. Seine äußere Erscheinung

wurde folgendermaßen beschrieben: Anfang 20 Jahre, ca. 170 cm groß, schlanke

Gestalt, südosteuropäischer Phänotyp, dunkler Teint und kurze schwarze Haare,

bekleidet mit einer hellblauen Jeans, einer blauen Jacke und einer blauen Kappe.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet insbesondere den

namentlich nicht bekannten Zeugen, der der jungen Frau zu Hilfe kam, sich mit

dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Telefonnummer 0621/174-3310, in Verbindung

zu setzen.

Mannheim/Waldhof: Fahrradunfall – Elfjährige leicht verletzt

Mannheim/Waldhof (ots) – Am Montagnachmittag kam es kurz nach 15 Uhr im

Mannheimer Stadtteil Waldhof zu einem Fahrradunfall mit einer Elfjährigen,

welche sich hierdurch leicht verletzte. Das Mädchen fuhr von einer

untergeordneten Querstraße in die Marburger Straße ein und kollidierte im

Einmündungsbereich mit einem Pkw. Die junge Radfahrerin wurde aufgrund leichter

Verletzungen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw und

Fahrrad entstand jeweils geringer Sachschaden.

Mannheim/Neckarstadt-West: Elfjähriger bei Fahrradunfall leicht verletzt

Mannheim/Neckarstadt-West (ots) – Am Montag, gegen 16 Uhr, hat sich ein

Elfjähriger bei einem Fahrradunfall im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-West

leichte Verletzungen zugezogen. Der Junge wollte vom Parkplatz eines

Supermarktes in den fließenden Verkehr des Huthorstwegs einfahren, übersah dabei

eine Autofahrerin und kollidierte mit dieser. An Fahrrad und Pkw entstand

geringer Sachschaden. Der elfjährige Fahrradfahrer wurde von den Rettungskräften

vor Ort vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Mannheim-Innenstadt: Rabiater Ladendieb

Mannheim-Innenstadt (ots) – Ein rabiater Dieb trat am Montagmittag in einem

Lebensmittel-Discounter in den Innenstadt-Quadraten auf. Der Mann entnahm kurz

vor 12 Uhr Ware von geringem Wert aus der Auslage und verließ anschließend die

Verkaufsräume, ohne zu bezahlen. Dabei wurde er von einem Ladendetektiv

beobachtet und nach Verlassen des Geschäfts angesprochen. Daraufhin stieß der

23-jährige wohnsitzlose Mann den Detektiv von sich und wollte flüchten. Er wurde

jedoch vom Ladendetektiv daran gehindert und zu Boden gebracht. Hier trat der

23-Jährige gegen den Detektiv und riss ihm den Mund-Nasen-Schutz herunter.

Anschließend spuckte er ihm ins Gesicht. Mithilfe eines Kunden konnte der

rabiate Dieb schließlich überwältigt und einer Polizeistreife übergeben werden.

Er wurde zur Durchführung weiterer Maßnahmen zum Polizeirevier

Mannheim-Innenstadt gebracht. Da der 23-Jährige angab, Alkohol und Drogen

konsumiert zu haben, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Während der

Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen beleidigte er einen Polizeibeamten

mit unflätigen Worten der Gossensprache.

Gegen den 23-jährigen Mann wird nun wegen räuberischen Diebstahls,

Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

Mannheim-Innenstadt: Papierpresse in Brand geraten – eine Person leicht verletzt

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am Montagmorgen kam es in der Lieferzufahrt eines

Supermarktes in der Mannheimer Innenstadt zu einem Brand. Gegen 6.45 Uhr geriet

die in der Zulieferzufahrt des Lebensmittelmarktes im Quadrat R 1 die

Papierpresse in Brand und es kam zu starker Rauchentwicklung. Der Brand konnten

durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden.

Durch die Rauchentwicklung erlitt ein Mitarbeiter des Marktes eine leichte

Rauchgasvergiftung. Er wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus

eingeliefert.

Durch den Rauch wurden auch offen angebotene Lebensmittel, wie Obst und Gemüse,

in Mitleidenschaft gezogen und mussten aussortiert werden. Der entstandene

Sachschaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt.

Nach erster Inaugenscheinnahme des Brandortes kommt ein technischer Defekt in

der Papierpresse in Betracht.

Während der Löscharbeiten wurde die Marktstraße in Höhe der Quadrate R 1/ S 1

komplett gesperrt. Der Fahrzeugverkehr wurde örtlich umgeleitet.