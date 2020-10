Beschädigter PKW nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Worms (ots) – Am Montag, den 05.10.2020 um 06:55 Uhr, befährt ein Kleinbus die

Schäferstraße von der Gaustraße aus kommend. Hierbei touchiert er beim

Vorbeifahren mit seinem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel eines am

Fahrbahnrand geparkten PKWs. Einige Meter weiter wird der Fahrer des Kleinbusses

von einem Zeugen auf die Kollision angesprochen, fährt jedoch unbeachtet dessen

weiter. Erst drei Stunden nach dem Verkehrsunfall meldet der Fahrer diesen der

Polizei, kann jedoch keinerlei Angaben zu dem beschädigtem PKW machen. Dieser

kann im Nachhinein in der Schäferstraße nicht mehr festgestellt werden. Wer

sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit

der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu

setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden. Die Polizei weist darauf hin, dass unerlaubtes

Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist. Der flüchtige Fahrer muss mit

einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren und Führerscheinentzug

rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner KFZ-Versicherung

verlieren und an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei

rät Ihnen deshalb, jeden Unfall zu melden.