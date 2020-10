Verkehrskontrolle in der Mainzer Straße

Kaiserslautern (ots) – Die Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern hat in der

Nacht zu Dienstag Verkehrskontrollen in der Mainzer Straße durchgeführt.

Insgesamt wurden während der dreistündigen Kontrolle lediglich acht Verstöße

festgestellt. Fünf davon vielen aber auf einen Fahrer zurück.

Die Beamten kontrollierten den 43-Jährigen gegen 01 Uhr. Der Fahrer fiel während

der Kontrolle durch drogentypische Ausfallerscheinungen auf. Es wurde ein

Drogenvortest gemacht, der positiv ausfiel. Eine Blutentnahme auf der

Dienststelle war unausweichlich.

Eine Abfrage in den polizeilichen Systemen ergab zudem, dass die Kennzeichen,

die an dem Auto angebracht waren, nicht zu dem Pkw gehörten – und dass auch

keine Versicherung mehr besteht.

Doch damit nicht genug: Der Fahrer hatte keine Papiere dabei und gab gegenüber

den Polizisten mehrfach falsche Personalien an. Der Mann wurde mit zur

Dienststelle genommen. Nachdem seine Identität ermittelt werden konnten, stellte

sich heraus, dass der 43-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis

ist.

Alles in allem kommen nun Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis,

Kennzeichenmissbrauch, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, gegen das

Kraftfahrzeugsteuergesetz und Fahren unter Drogeneinfluss auf ihn zu.

Die drei anderen Verstöße waren Fahren unter Drogeneinfluss, Fahren ohne

Fahrerlaubnis und eine Ordnungswidrigkeit. Auch auf diese Fahrerblicken auf

Strafverfahren beziehungsweise teuren Buß- beziehungsweise Verwarnungsgeldern

entgegen. |elz

Scheibe mit Stein eingeworfen

Kaiserslautern (ots) – Vermutlich mit einem Stein haben unbekannte Täter in der

Mainzer Straße ein Fenster beschädigt. Am Montagmorgen wurde festgestellt, dass

über Nacht an den Räumlichkeiten eines Vereins eine Scheibe eingeworfen wurde.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Die Tatzeit liegt zwischen Sonntagnachmittag, 15 Uhr, und Montagmorgen, 7.30

Uhr. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Geprüft wird, ob es einen Zusammenhang zu einem gefährlichen Eingriff in den

Bahnverkehr gibt. In derselben Nacht legten Unbekannte in unmittelbarer Nähe zum

Tatort der Sachbeschädigung einen E-Scooter auf die Gleise. Dieser wurde von

einem Zug überfahren und dadurch beschädigt. Der Vorfall wird von der

Bundespolizei bearbeitet. |cri

Frau belästigt und geschlagen – Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am

Montagmorgen im Bereich Mainzer Tor am Kaiserbrunnen ereignete. Eine Frau wurde

hier zwischen 7.45 und 8 Uhr von einem unbekannten Mann sexuell belästigt.

Wie die 40-Jährige später bei der Polizei meldete, saß sie auf einer Bank am

Kaiserbrunnen, als sich der Unbekannte neben sie setzte und seine Hand auf ihren

Oberschenkel legte. Nachdem sie seine Hand weggeschoben hatte, habe der Mann

versucht, ihr zwischen die Beine zu greifen. Als die Frau seine Hand wegschlug,

habe der Unbekannte ihr mit der Hand ins Gesicht geschlagen. Die 40-Jährige

schlug daraufhin in Richtung des Mannes und flüchtete. Sie erlitt durch den

Schlag eine leichte Verletzung.

Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 45 bis 50 Jahre alten Mann handeln, der

ungefähr 1,65 Meter groß ist. Er habe eine muskulöse Figur, einen tätowierten

Oberkörper, eine Glatze und trug einen Dreitagebart. Bekleidet war der

Unbekannte, der sich als „Dieter“ vorstellte, mit blauen Jeans und einer roten

Sweatjacke.

Hinweise nehmen die Polizeiinspektion 1, Telefon 0631 / 369 – 2150, oder die

Kripo, Durchwahl – 2620, jederzeit entgegen. |cri

Diebstahl im Stadtteil Hohenecken

Kaiserslautern (ots) – Einen Diebstahl aus seinem Fahrzeug hat ein Mann aus dem

Stadtteil Hohenecken am Montag bei der Polizei angezeigt. Nach Angaben des

58-Jährigen haben unbekannte Täter aus dem Innenraum seines Pkw die

Zulassungsbescheinigung gestohlen.

Wie die Diebe in den Wagen eindringen konnten, ist bislang unklar. Am Fahrzeug

wurden keine Aufbruchspuren gefunden. Der 58-Jährige ist sich aber sicher, dass

er den Wagen verschlossen hat.

Die Tatzeit liegt zwischen Sonntagabend, 19 Uhr, und Montagmorgen, 6 Uhr. Tatort

war in der Straße „Am Hallergarten“. Zeugen, denen etwas Verdächtiges

aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2620

bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Seniorin macht Betrüger nervös

Kaiserslautern (ots) – Dass man Betrüger mit Gegenfragen aus dem Konzept bringen

kann, hat eine Frau aus dem Stadtgebiet festgestellt. Wie die 78-Jährige am

Montagmorgen der Polizei meldete, hatte sie am Abend zuvor einen merkwürdigen

Anruf erhalten. Der Unbekannte Anrufer behauptete, von der „Kripo“ zu sein, und

erzählte der Seniorin, dass man in Kaiserslautern eine Diebesbande geschnappt

habe. Bei den Tätern sei Bargeld gefunden worden, das der 78-Jährigen gehöre.

Als die Seniorin dem Anrufer mehrere Fragen stellte, wurde dieser unruhig,

empfahl der Frau, die 110 anzurufen, und beendete dann das Gespräch.

Fazit: Nicht auf das Lügenmärchen des Anrufers hereingefallen, Betrüger in die

Flucht geschlagen und anschließend die echte Polizei informiert – alles richtig

gemacht! |cri

Zeugen verhindern Autoaufbruch und stellen Täter

Kaiserslautern (ots) – Aufmerksame Zeugen haben am späten Montagabend einen

Autoaufbrecher auf frischer Tat ertappt. Dadurch verhinderten sie nicht nur den

Aufbruch, sondern konnten den Täter auch stellen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen beobachteten die Zeugen kurz vor 23 Uhr in

der Alex-Müller-Straße einen Mann, der versuchte, mit einem Nothammer die

Scheibe eines geparkten Mercedes-SUV einzuschlagen. Als er merkte, dass er

„Zuschauer“ hat, ergriff der Unbekannte die Flucht. Einer der Zeugen folgte ihm

und konnte ihn stellen. Die zwischenzeitlich verständigte Polizei nahm den Mann

fest. Es handelt sich um einen 20-Jährigen, der bislang nicht polizeilich

aufgefallen ist. Er bestreitet bislang die Vorwürfe und macht keine weiteren

Angaben. Die Ermittlungen dauern an. |cri

E-Scooter ohne Kennzeichen – Fahrer unter Drogeneinfluss

Kaiserslautern (ots) – Weil an seinem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen

angebracht war, hat eine Polizeistreife Montagabend einen Rollerfahrer gestoppt.

Wie sich herausstellte, war der 45-Jährige mit seinem eigenen E-Scooter

unterwegs; eine Versicherung hatte er für das Gefährt nicht abgeschlossen.

Während der Kontrolle kam der Verdacht auf, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss

steht. Darauf angesprochen, gab der 45-Jährige zu, Cannabis konsumiert zu haben.

Der Mann wurde daraufhin für einen Bluttest auf die Dienststelle gebracht.

Ihm wurde die Weiterfahrt mit dem Roller untersagt. Der 45-Jährige trat den Weg

nach Hause zu Fuß an. |elz

Nachtrag zur Pressemitteilung „Was ist Samstagnacht in der Altstadt passiert?“

Kaiserslautern (ots) – Die Fahrerin des Fiats konnte ermittelt werden. Sie

brachte am Montagabend Licht ins Dunkle.

Nach ihren Angaben feierte der Verletzte zusammen mit Freunden in der Wohnung

der Zeugin und ihres Lebensgefährten. Am frühen Morgen wollte der 35-Jährige

nach Hause gehen. Kurze Zeit später fanden sie ihn am Ende der witterungsbedingt

nassen Metalltreppe, welche von der Wohnung zur Straße führt. Er schien stark

verletzt. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten fuhr sie ihn daraufhin ins

Krankenhaus. Aufgrund der hohen Alkoholkonzentration im Blut konnte sich der

Verletzte augenscheinlich an nichts mehr erinnern.

Das Polizeipräsidium Westpfalz bedankt sich für die mediale Verbreitung! |elz

Kontrollstellen im Stadtgebiet

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Montagabend zwischen 18 Uhr und

Mitternacht an zwei verschiedenen Örtlichkeiten im Stadtgebiet

Verkehrskontrollen durchgeführt.

In der Merkurstraße und dem Parkplatz Gelterswoog an der B270 wurden anlässlich

der dunklen Jahreszeit Kontrollstellen eingerichtet. Besondere Beachtung galt

hier den Fahrzeugführern. Neben der Fahrzeugkontrolle wurde intensiv geprüft, ob

die Fahrer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss standen, was bei drei Fahrern der

Fall war.

Unter anderem bei der Kontrolle eines 37-jährigen Toyota-Fahrers. Als er

gestoppt und überprüft wurde, fiel sein drogentypisches Verhalten auf. Ein

Urintest war dem Mann nicht möglich. Er wurde deshalb zur Entnahme einer

Blutprobe auf die Dienststelle gebracht. Wenn das Ergebnis den Verdacht

bestätigt, kommt auf ihn mindestens eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen

Fahrens unter Drogeneinfluss zu, eventuell auch eine Strafanzeige wegen

Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Sein Führerschein und sein

Fahrzeugschlüssel wurden präventiv sichergestellt, um eine Weiterfahrt zu

verhindern.

Außerdem nahmen die Beamten mehrere Strafanzeigen auf, unter anderem wegen des

Fahrens eines Fahrzeuges ohne Versicherungsschutz, sowie dem Besitz von

Betäubungsmitteln. Insgesamt wurden 33 Mängel bei den kontrollierten Fahrzeugen

und deren Fahrern erkannt, in 24 Fällen mussten diese eine Verwarnung zahlen.

Auf drei weitere Fahrer kommt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige aufgrund des

Nutzens eines Mobiltelefons während der Fahrt zu.

Darüber hinaus wurden die Kontrollstellen zur Ausbildung zukünftiger

Kommissarinnen und Kommissare genutzt, die derzeit ihr circa zweimonatiges

Praktikum in verschiedenen Dienststellen der Polizeidirektion Kaiserslautern

verrichten. Unmittelbar vor den Kontrollen wurden sowohl die Auszubildenden, als

auch bereits erfahrene Polizisten, entsprechend zum Thema Drogen- und

Alkoholkontrollen intern geschult. Die Polizei Kaiserslautern beabsichtigt in

Zukunft vermehrt derartige Verkehrskontrollen durchzuführen. |mhu