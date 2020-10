Verkehrsunfall / Verkehrsunfallflucht

Rotenburg- Am 05.10.20, 22.15 Uhr befuhr ein Rotenburger mit seinem Pkw Opel-Meriva die K 60 aus Richtung Bebra-Lüdersdorf kommend in Richtung Rotenburg. Auf dem sogenannten Dickenrück kam der Fahrer in der scharfen Rechtskurve bei schlechter Sicht sowie nasser Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und streifte mit der Fahrzeugseite die dortige Stahlschutzplanke. Gesamtschaden ca. 3.000,– Euro.

Bebra- Am 05.10.20, 10.45 Uhr rollte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem BMW auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Straße „In der Lache“ leicht rückwärts und stieß hierbei gegen den linken Kotflügel eines geparkten Mitsubishi aus Rotenburg. Schaden ca. 1.000,– Euro. Der Fahrer des BMW entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Zeuge konnte sich das Kennzeichen des Verursachers notieren.

Bebra- Ein Lkw-Fahrer aus Wehretal befuhr am 05.10.20, 07.30 Uhr mit seinem Lkw mit Anhänger die B 27 aus Richtung Bebra-Rautenhausen kommend in Richtung Bebra-Asmushausen. Eine Pkw-Fahrerin aus Nentershausen befuhr mit ihrem Nissan-Micra die B 27 in gleicher Richtung hinter dem Lkw-Fahrer. Im Bereich der Fahrbahnregelung 2+1 wollte die Pkw-Fahrerin den Lkw ordnungsgemäß links überholen. Während des Überholvorgangs bemerkte sie, dass sie es nicht schafft, das Lkw-Gespann innerhalb der Überholspur zu überholen. Als die Pkw-Fahrerin am Ende der Überholspur auf die Sperrfläche geriet, bremste sie und zog leicht nach rechts Hierbei stieß sie mit dem Heck gegen die hintere linke Beleuchtungseinheit des Anhängers. Gesamtschaden ca. 1.000,– Euro. Die Verursacherin entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Anhand des vom Lkw-Fahrer festgestellten Kennzeichens konnte die Verursacherin ermittelt werden.

Reifen mehrerer Transporter zerstochen

Fulda – Ein Unbekannter zerstach am Montagabend (5.10.) gegen 20:45 Uhr drei Reifen eines weißen Paketdienst-Transporters, der in der Heinrichstraße stand. Als Passanten auftauchten, verschwand der Mann. Auch bei mehreren anderen Fahrzeugen des Paketdienstes, die an unterschiedlichen Stellen im Stadtgebiet Fulda und in Petersberg standen, wurden die Reifen zerstochen. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt circa 1.700 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Handtasche gewaltsam entrissen

Fulda – Am frühen Dienstagmorgen (06.10.) gegen 3.45 Uhr wurde in der Sebastianstraße die Handtasche eines Mannes gestohlen. Der Mann wurde zunächst von zwei Unbekannten angesprochen, die ihm dann folgten, ihm die Tasche entrissen und flüchteten. Als der Geschädigte den Tätern folgte, wurde er von einem der beiden mit einem unbekannten Gegenstand bedroht. Beide Täter waren männlich und circa 20 Jahre alt. Einer der beiden trug einen weißen Kapuzenpullover und eine schwarze Lederjacke; der andere eine Jeans und eine Baseballkappe. In der gestohlenen Handtasche befanden sich eine Geldbörse und persönliche Gegenstände.

Wohnungseinbruch

Bad Hersfeld – Unbekannte verschafften sich zwischen Freitagnacht (02.10.) und Montagmorgen (05.10.) gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Sternerstraße. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Suche nach vermisster Seniorin erfolgreich – Ehemann bedankt sich bei Hilderser Polizei

Fulda (ots)

Poppenhausen – Einen glücklichen Ausgang nahm am 16. September eine Vermisstensuche rund um den Weiherberg. Beamte der Polizeistation Hilders fanden eine Seniorin aus Petersberg nach mehreren Stunden wohlbehalten unterhalb der Milseburg.

Ein Ehepaar aus Petersberg nutze das schöne Herbstwetter Mitte September für eine ausgiebige Wanderung in der Rhön. Nach einer langen aber auch anstrengenden Tour erholten und stärkten die Beiden sich auf einer Hütte unterhalb des Weiherbergs. Als die an beginnender Demenz leidende Ehefrau nach einem Toilettengang nicht mehr wiederkam, machte sich der Ehemann Sorgen und begab sich zusammen mit dem Hüttenpersonal auf die Suche nach ihr. Im Umfeld der Hütte war die Frau nicht zu finden. Deshalb suchte der Mann anschließend mit seinem Auto circa zwei Stunden lang die Feldwege am Weiherberg erfolglos ab. In seiner Not wandte er sich an die Polizeistation Hilders. Sofort machten sich mehrere Beamte auf den Weg, um den Petersberger zu unterstützen. Noch vor Einbruch der Dunkelheit fand eine Streife die Frau wohlbehalten auf einer Wiese unterhalb der Milseburg. Die Freude bei allen Beteiligten war groß, als die Beiden sich kurz darauf wieder in die Arme schlossen.

Die Hilderser Beamten freuten sich eine Woche später sehr über einen Brief des 76-jährigen Petersbergers: Darin bedankte er sich unter anderem für das „engagierte Verhalten“ und „den äußerst freundlichen Umgang mit seiner Person“.

Sattelzug auf der A7 verunfallt – Rotwein auf der Fahrbahn – Fahrer unverletzt

Fulda (ots)

Am Dienstagmorgen, 06.10.2020, kam es gegen 08:00 Uhr, auf der A7, Fulda-Kassel, Gemarkung Niederaula, Kreis Hersfeld-Rotenburg, zu einem Verkehrsunfall.

Ein 50-jähriger ukrainischer Sattelzugfahrer aus Polen befuhr die A7 in nördlicher Fahrtrichtung. Nach derzeitigen Ermittlungen kam der Fahrer mit seinem Sattelzug zwischen dem Hattenbacher Dreieck und dem Kirchheimer Dreieck vermutlich aufgrund nicht angepaßter Geschwindkeit auf regennasser Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab. Der Fahrer konnte den Sattelzug nicht mehr rechtszeitig zum Stillstand bringen und stieß gegen die angrenzende Betongleitschutzwand. Durch den Anprall und das ruckartige Gegenlenken des Fahrers riss die Plane des Sattelaufliegers auf und ein Großteil der 25 Tonnen Ladung (versch. Weinsorten in Kisten und auf Paletten verpackt) viel auf die Fahrbahn und zerbrach.

Der Fahrer des Sattelzuges blieb durch das Unfallgeschehen unverletzt.

Weitere Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 75.000,- Euro geschätzt.

Derzeit sind alle Fahrstreifen in Fahrtrichtung Kassel wegen des unfallbeschädigten Sattelzuges und der zerbrochenen (Weinflaschen-) Ladung auf der Fahrbahn gesperrt.

Der nachfolgende Verkehr wird über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Eine Rundfunkwarnmeldung wurde veranlasst.

Derzeit staut sich der Verkehr an der Unfallstelle auf circa 3 Kilometer.

Aufgrund Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen wird es im Laufe des Vormittags zu weiteren Behinderungen in Fahrtrichtung Kassel kommen.

Feierliche Verabschiedung: Rosenberger geht – Weber kommt Polizeiautobahnstation Petersberg hat neuen Leiter

Nach über 40 Jahren Polizeidienst geht Erster Polizeihauptkommissar Dieter Rosenberger in den Ruhestand – Erster Polizeihauptkommissar Ulrich Weber übernimmt und leitet ab 1. Oktober offiziell die Polizeiautobahnstation in Petersberg.

„Ich danke Ihnen für Ihren jahrelangen engagierten Einsatz für die hessische Polizei und wünsche Ihnen einen ruhigen neuen Lebensabschnitt“, so Polizeipräsident Günther Voß am Mittwoch (30.09.) bei der feierlichen Verabschiedung von Dieter Rosenberger in den Ruhestand. Rosenberger leitete zuletzt über zehn Jahre lang die Polizeiautobahnstation in Petersberg. Zufrieden, aber auch ein ganz klein bisschen wehmütig schaut er auf die letzten Berufsjahre zurück: „Ich war immer mit Leib und Seele Polizist und möchte keine der Stationen meines beruflichen Werdegangs missen.“

Nach Stationen im Rhein-Main-Gebiet geht es für Dieter Rosenberger 1996 nach Fulda

Der 1960 in Schlüchtern geborene Dieter Rosenberger trat am 1.10. 1979 der Polizei bei und machte zunächst eine Ausbildung für den mittleren Dienst. In seinen ersten Berufsjahren arbeitete er unter anderem als Streifen- und Einsatzbeamter des Fernmeldezugs in Hanau sowie als Streifenbeamter in Frankfurt, bevor er 1987 das Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst begann. Danach ging es 1990 als Dienstgruppenleiter zur Polizeistation nach Bad Vilbel und über Hanau und Schlüchtern schließlich 1996 zur Polizeistation Fulda, wo er erst als Stellvertretender Dienstgruppenleiter und dann als Dienstgruppenleiter arbeitete. Zwischen 2000 und 2009 machte Rosenberger Station bei der Direktion Verkehrssicherheit und Sonderdienste und leitete den Regionalen Verkehrsdienst Fulda. Zusätzlich wurde er 2008 kommissarischer Leiter der Polizeiautobahnstation Petersberg, deren Leitung er dann ein Jahr später komplett übernahm. Sorge, dass er sich zukünftig langweilt, hat er nicht und freut sich auf Entspannung und gemeinsame Unternehmungen mit seiner Familie.

Neuer Leiter Ulrich Weber

Auch der neue Chef der Polizeiautobahnstation Ulrich Weber wird wohl selten Langeweile haben. Ulrich Weber, geboren 1968 in Schlitz, leitet die Polizeistation bereits seit Juli kommissarisch und war vorher unter anderem jahrelang der Leiter einer operativen Einheit der Direktion Verkehrssicherheit und Sonderdienste des Polizeipräsidiums Osthessen. Weber arbeitet außerdem als ehrenamtlicher Richter und ist seit Jahren Lehrbeauftragter zur Thematik „Drogen im Straßenverkehr“. Zuletzt bildete er bei der Polizei Führungskräfte aus ¬und wird hier auch weiterhin nebenbei Seminare geben: „Darüber freue ich mich sehr. Spannend wird es jetzt für mich im neuen Job, Theorie und Praxis miteinander zu verbinden. Noch nie hatte ich als Führungskraft so viel Personalverantwortung, wie als Leiter der Polizeiautobahnstation Petersberg.“ Polizeipräsident Günther Voß wünscht gutes Gelingen: „Ich bin mir sicher, Sie werden Ihre neuen Aufgaben hervorragend meistern.“