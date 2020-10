Festnahme nach Unfall mit gestohlenem Auto, Wiesbaden, Goerdelerstraße, Montag, 05.10.2020, 16.50 Uhr

(ds)Mit einem gestohlenen Pkw wurden am Montag in der Graf-von-Galen-Straße und

der Goerdeler Straße gleich zwei Unfälle verursacht. Um 16.50 Uhr wurde ein

Verkehrsunfall im Wendehammer der Goerdeler Straße gemeldet. Hier sei ein

Hyundai gegen einen dicken Begrenzungsstein gefahren und mehrere Insassen zu Fuß

geflüchtet. Dabei wurde auch bekannt, dass der beteiligte Pkw zur Fahndung

ausgeschrieben war. Das Fahrzeug wurde in der Nacht zum Samstag in der Kauber

Straße in Wiesbaden gestohlen. Ein Insasse des Pkw konnte noch am Unfallort

angetroffen werden. Eine weitere Person konnte im Zuge der Fahndung aufgegriffen

werden. Bei den festgenommenen Personen handelt es sich um zwei 15-jährige

Jugendliche aus Wiesbaden, die nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an

ihre Erziehungsberechtigten übergeben wurden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass

mit dem Fahrzeug bereits zuvor in der Graf-von-Galen-Straße ein Unfall

verursacht wurde. Hier wurden offenbar im Vorbeifahren die Seitenspiegel von

zwei geparkten Fahrzeugen beschädigt. Die Ermittlungen der Polizei Wiesbaden

müssen jetzt die Fragen zum Diebstahl und zur Fahrereigenschaft zum

Unfallzeitpunkt klären.

Streitigkeiten enden in Auseinandersetzung, Wiesbaden, Helenenstraße, Montag, 05.10.2020, 20.25 Uhr

(ds)Am Montagabend kam es in der Helenenstraße zu einer Auseinandersetzung

zwischen mehreren Personen. Ein 21-jähriger Mann aus Wiesbaden geriet gegen

20.25 Uhr mit einer dreiköpfigen Personengruppe in Streit, der in eine handfeste

Auseinandersetzung mündete. Die drei Personen sollen auf den Mann eingeschlagen

haben und ihn dann am Boden liegend getreten haben. Die drei Täter sollen alle

dunkel gekleidet gewesen sein. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt und nach

ambulanter Behandlung nach Hause entlassen. Das 1. Polizeirevier hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber und Zeugen, sich unter der

Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

Einbruch in Sport- und Freizeithalle, Wiesbaden-Nordenstadt, Ostring, Dienstag, 06.10.2020, gg. 02.00 Uhr

(ds)Am frühen Dienstagmorgen brachen unbekannte Täter in eine Sport- und

Freizeithalle in Wiesbaden-Nordenstadt ein. Die Einbrecher hebelten gegen 02.00

Uhr offenbar eine Seitentür der Halle auf und verschafften sich so Zutritt ins

Gebäude. Im Inneren der Anlage lösten die Täter einen Alarm aus. Die Polizei

rückte daraufhin mit mehreren Streifen zum Objekt aus. Bei der aufwendigen

Durchsuchung der großen Halle konnten keine Personen mehr aufgefunden werden.

Die Täter hatten offenbar nach Alarmauslösung die Flucht ergriffen. Aus der

Videoaufzeichnung ergaben sich Hinweise auf drei Täter. Der erste Täter trug

einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe und

hatte einen grün-blauen Mundschutz aufgesetzt. Der zweite Täter trug einen

schwarzen Kapuzenpullover der Marke „Nike“, und eine schwarze Hose mit weißen

Streifen. Er soll ca. 15 – 20 Jahre alt sein und braune Haare haben. Der dritte

Täter trug ebenso einen schwarzen Kapuzenpullover und eine kurze dunkle Hose. Er

hatte auch einen grün-blauen Mundschutz aufgesetzt. Die Kriminalpolizei bittet

Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

In Firma eingebrochen – hohe Beute, Wiesbaden, Hagenauer Straße, Freitag, 02.10.2020, 15.30 Uhr bis Montag, 05.10.2020, 05.55 Uhr

(ds)Am Wochenende wurde in einem Gewerbeobjekt in der Hagenauer Straße

eingebrochen. Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis zum Montagmorgen

verschafften sich unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters im

Hochparterre Zutritt ins Gebäude. Im Innern des Objekts gelangten die Einbrecher

in einem Nebenraum und durchsuchten diesen nach Bargeld. Mit einer Beute von

mehreren Tausend Euro konnten die Diebe anschließend unerkannt flüchten. Die

Kriminalpolizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer

(0611) 345-0 zu melden.

Nach dem Einkaufen Geldbörse gestohlen, Wiesbaden, Erich-Ollenhauer-Straße, Freitag, 02.10.2020, 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr

(ds)Bereits am Freitagnachmittag kam es auf einen Parkplatz eines Einkaufmarktes

zu einem Diebstahl einer Geldbörse aus einem Fahrzeug. Eine 79-jährige Frau

hatte ihre Einkäufe in ihr Fahrzeug verstaut und wollte dann den Einkaufswagen

wegbringen. Diesen Zeitraum nutzen unbekannte Täter, um ihre Geldbörse aus dem

Fahrzeug zu entwenden. Der Pkw der Geschädigten war nicht verschlossen und das

Portemonnaie lag offen auf dem Beifahrersitz. Es liegen keine Täterhinweise vor

Immer wieder kommt es auf Parkplätzen von Einkaufmärkten zu gleichgelagerten

Diebstählen. Die Polizei rät, keine Wertsachen im Fahrzeug offen liegen zu

lassen und das Fahrzeug immer zu verschließen, auch wenn es nur für einen kurzen

Moment unbeobachtet bleibt.

Sachbeschädigung an einem Bus, Wiesbaden-Dotzheim, Hans-Böckler-Straße, Montag, 05.10.2020, 19.20 Uhr

(ds)Ein Linienbus der ESWE Verkehrsgesellschaft wurde am Montag in der

Hans-Böckler-Straße beschädigt. Am Montagabend bemerkte ein Zeuge gegen 19.20

Uhr einen Schlag im hinteren Bereich des Busses. Bei einer Nachschau wurde eine

Beschädigung in einer der hinteren rechten Scheiben des Linienbusses

festgestellt. Es entstand Sachschaden an der Scheibe von mehreren Hundert Euro.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier unter der

Rufnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

Polizeiautobahnstation Wiesbaden

Langer Stau auf der A3 – Zwei Auffahrunfälle hintereinander Wiesbaden,

Bundesautobahn 3, Höhe Tank- und Rastanlage Medenbach West Dienstag, 06.10.2020,

05.35 Uhr

(ds)Am Dienstagmorgen kam es auf der BAB 3 auf Höhe der TuR Medenbach zu zwei

hintereinanderliegenden Auffahrunfällen. Zunächst war um 05.35 Uhr ein Lkw mit

Anhänger einem vorausfahrenden Linienbus, der verkehrsbedingt abbremste,

aufgefahren. Der Bus war ohne Fahrgäste unterwegs. Bei dem Unfall wurde ein

Mitfahrer des Lkw leicht verletzt. Infolgedessen ereignete sich ca. 100 Meter

dahinter ein weiterer Auffahrunfall mit drei Beteiligten Fahrzeugen. Der

Unfallaufnahme zufolge bremste der Fahrer eines Seat aufgrund des ersten

Unfalles sein Fahrzeug ab. Dies wurde durch den nachfolgenden Verkehr zu spät

bemerkt, so dass ein Sattelzug auf den Pkw auffuhr und ein weiterer Sattelzug

auf diesen auffuhr. Bei diesem Unfall wurden keine Personen verletzt. Insgesamt

entstand bei beiden Unfällen ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 130.000

Euro.

Die Unfälle und die damit verbundenen Bergungs- und Reinigungsarbeiten führten

schließlich dazu, dass alle drei Fahrstreifen in Richtung Frankfurt bis ca.

10:15 Uhr blockiert waren und der Verkehr nur über den Seitenstreifen geleitet

werden konnte. Dadurch staute sich der Verkehr auf bis zu zehn Kilometer Länge

zurück.

Rheingau-Taunus-Kreis

Frontalzusammenstoß bei Idstein

Bad Schwalbach (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, kam es auf der B 275 bei Idstein zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten. Ein 55-jähriger aus Schlangenbad fuhr auf der B 275, von Waldems kommen, in Richtung Taunusstein. In einer langgezogenen Linkskurve geriet er mit seinem Mitsubishi aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal mit dem entgegenkommenden Opel einer 37-jährigen Idsteinerin zusammenstieß. Beide Unfallbeteiligten wurden dabei zum Glück nur leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von ca. 15.000, — EUR.

Die B275 musste für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten zeitweise voll gesperrt werden.

Einbruch in Einfamilienhaus, Niedernhausen, Königshofen, Niederseelbacher Straße, 02.10.2020, 13.50 Uhr bis 06.10.2020, 00.40 Uhr

(pa)In den vergangenen Tagen wurde in Königshofen ein Wohnhaus zum Ziel von Einbrechern. Zwischen Freitagnachmittag und der Nacht zum Dienstag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang in ein Einfamilienhaus in der Niederseelbacher Straße. Die Täter durchwühlten mehrere Zimmer des Hauses nach Wertgegenständen. Zum möglichen Diebesgut liegen bislang noch keine näheren Informationen vor. Der bei dem Einbruch verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro. Die zuständigen Ermittler bei der Polizeidirektion Rheingau-Taunus übernehmen die weitere Bearbeitung und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

Jugendliche nach Gartenhütteneinbrüchen festgenommen, Taunusstein, Wehen, Am Kalkofen, Nachmittag des 05.10.2020,

(pa)Nach mehreren Gartenhütteneinbrüchen am

Dienstagnachmittag in Taunusstein Wehen konnte die Polizei dank einer

aufmerksamen Zeugin zeitnah zwei Tatverdächtige festnehmen. Der Besitzer einer

Gartenparzelle auf dem Kleingartengelände „Am Kalkofen“ stellte gegen 16.00 Uhr

fest, dass jemand in seinen Garten eingedrungen und die Gartenhütte aufgebrochen

hatte. Die verständigten Polizeibeamten konnten vor Ort schließlich feststellen,

dass Unbekannte mehrere Gärten heimgesucht hatten und in die dortigen Holzhütten

eingebrochen waren. Aus den Hütten wurde diverses Werkzeug entwendet. Noch vor

Ort meldete sich eine Zeugin bei den Beamten, die zuvor zwei verdächtige

Jugendliche im Bereich der Anlage hatte beobachten können. Anhand der

Personenbeschreibung wurde eine Fahndung nach den Personen eingeleitet.

Schließlich meldete sich wieder jene Zeugin bei der Polizei, als sie die beiden

Jugendlichen im Bereich der Silberbachhalle wiedererkannt hatte. Die Beamten

nahmen die beiden Tatverdächtigen im Alter von 17 und 14 Jahren daraufhin fest.

Gegen sie wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach

Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie an Erziehungsberechtige

übergeben.

Motorradfahrer stürzt, Bundesstraße 54, zwischen Aarbergen und Bad Schwalbach, 05.10.2020, gg. 18.25 Uhr

(pa)Am Dienstagabend musste ein

17-Jähriger Motorradfahrer nach einem Sturz auf der B54 bei Burg-Hohenstein in

ein Krankenhaus gebracht werden. Der Jugendliche befuhr die Bundesstraße gegen

18.25 Uhr von Aarbergen kommend in Fahrtrichtung Bad Schwalbach, als er in Höhe

Burg-Hohenstein in einer langgezogenen Rechtskurve auf der regennassen Fahrbahn

ins Rutschen geriet und mit seiner 125er Yamaha stürzte. Der 17-Jährige wurde

bei dem Sturz leicht verletzt. Sein Fahrzeug wurde mit einem Schaden von etwa 1500 Euro von der Unfallstelle abgeschleppt.