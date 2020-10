Mann springt auf Gleise und wirft mit Steinen

Schwalmstadt-Treysa (ots) – Die waghalsige und verbotene Aktion eines 36-jährigen Asylbewerbers aus Eritrea im Bahnhof Treysa, endete Montagmittag 05.10.2020 glimpflich. Der Mann sprang im Bahnhof Treysa plötzlich auf die Gleise. Als ein 40-Jähriger aus Schwalmstadt den Eritreer aufforderte, auf den Bahnsteig zurückzukommen, bewarf ihn der 36-Jährige mit Schottersteinen. Verletzt wurde niemand.

Anschließend flüchtete der Eritreer in Richtung Zwalmstraße, konnte aber durch Beamte des Polizeistation Schwalmstadt gefasst werden. Die Bahnstrecke war wegen des Vorfalles kurzzeitig gesperrt und brachte für zwei nachfolgende Züge kurzzeitige Verspätungen.

Beamte der Bundespolizeiinspektion Kassel übernahmen anschließend den Gleisläufer und leiteten gegen ihn u.a. ein Strafverfahren wegen des Verdachts der versuchten, gefährlichen Körperverletzung ein. Alkohol war nicht im Spiel. Nach den polizeilichen Maßnahmen kam der 36-jährige Eritreer wieder frei.

Neukirchen/L 3156: Schwerer Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person

(ots) – Auf der L 3156 kam es am Montagabend 05.10.2020 zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 41-jähriger Mann tödlich verletzt wurde. Ein weiterer unfallbeteiligter 33-jähriger Mann erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen.

Wie die an der Unfallstelle eingesetzten Beamten den Polizeistation Schwalmstadt berichten, befuhr gegen 18.15 Uhr der 41-jährige mit seinem Pkw die L 3156 aus Hauptschwenda kommend in Richtung Neukirchen. Aus bisher nicht geklärter Ursache geriet der 41-jährige in Höhe des Kilometer 2,2 in die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Fahrzeug des 33-jährigen zusammen. Beim Zusammenstoß erlitt der 41-jährige tödliche Verletzungen. Der 33-jährige Fahrer des anderen Fahrzeuges wurde durch Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Zu genauen Klärung des Unfallherganges befand sich ein Gutachter an der Unfallstelle.

Die L 3156 war bis 23.30 Uhr voll gesperrt. Die weiteren Ermittlungen werden durch die zuständige Polizeistation Schwalmstadt geführt.

