Korbach: Die Polizei-News

Mehrere Kennzeichen von parkenden Fahrzeugen entwendet – Polizei sucht Zeugen

Willingen (ots) – In der vom 05.10./06.10.2020 zwischen 21-08 Uhr, wurden auf dem Parkplatz der Minigolfanlage im Stryckweg an drei Fahrzeugen die hinteren amtlichen Kennzeichen entwendet.

An einem grünen VW T4 montierten unbekannte Täter das Kennzeichen NI-EU 272 ab. An einem grauen Ford Focus mit den amtlichen Kennzeichen EIC-WI 866 und an einem Mazda 6 mit den amtlichen Kennzeichen COE-E 51 wurde jeweils das hintere Kennzeichen abgerissen. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Mehrere Pkw auf Parkplatz beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Frankenberg (ots) – Auf einem Gemeinschaftsparkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Wiegand-Gerstenberg-Straße wurden am Sonntagnachmittag 04.10.2020 in der Zeit zwischen 15-16 Uhr, 5 Pkw beschädigt. Unbekannte Täter hatten an zwei Fahrzeugen die Heckscheibenwischer abgebrochen. Die anderen drei Fahrzeuge wurden an verschiedenen Stellen mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Frankenberg Tel.: 06451-7203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen