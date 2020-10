Gestohlenes Rad im Angebot – 15-Jähriger bei Verkaufstreffen festgenommen

Kassel-Kirchditmold und -Wehlheiden (ots) – Nachdem einer 33-jährigen Frau am vergangenen Dienstag 29.09.2020 in Kassel-Kirchditmold ihr Fahrrad gestohlen wurde, entdeckte sie das Rad nur kurze Zeit später im Internet. Auf einem Kleinanzeigenportal wurde das gestohlene Fahrrad zum Verkauf angeboten, woraufhin die Frau sofort die Polizei über ihre Entdeckung informierte.

Den Diebstahl des angeschlossenen Rades vor ihrem Haus hatte sie bereits am Mittwoch 30.09.2020 festgestellt und bei der Polizei eine Anzeige erstattet. Die weiteren Ermittlungen der Beamten der für Straßenkriminalität zuständigen Regionalen Ermittlungsgruppe 4 der Kasseler Polizei sowie ein fingiertes Verkaufsgeschäft unter den Augen der Polizei führten schließlich am Freitagmittag 02.10.2020 zum Erfolg.

Zum einen konnten die Polizisten das gestohlene Fahrrad sicherstellen, zum anderen klickten für den 15-jährigen Verkäufer an Ort und Stelle die Handschellen. Bei einer anschließenden Durchsuchung an der Kasseler Wohnanschrift des Jugendlichen fanden die Ermittler darüber hinaus 3 weitere Fahrräder und stellten sie sicher. Zwei Räder wurden bisherigen Ermittlungen zufolge in der vergangenen Woche an zwei unterschiedlichen Stellen im Kasseler Stadtteil Wehlheiden gestohlen.

Die Ermittlungen hinsichtlich des weiteren aufgefundenen Fahrrads dauern noch an. Gegenüber den Polizeibeamten räumte der Jugendliche die drei Diebstähle ein. Anschließend wurde der 15-Jährige, der sich nun wegen dreifachen Fahrraddiebstahls verantworten muss, seiner Mutter übergeben.

Mit über 3 Promille unterwegs – Polizisten stoppen zwei betrunkene Fahrradfahrer

Kassel-Nord und -Wesertor (ots) – Gleich zwei erheblich unter Alkoholeinfluss stehende Fahrradfahrer zogen Polizeibeamte in der Nacht zum heutigen Dienstag im Kasseler Stadtgebiet aus dem Verkehr, ohne dass jemand zu Schaden kam. Sowohl ein 32-jähriger Radfahrer, den eine Streife des Polizeireviers Nord im Struthbachweg stoppte, als auch ein 25 Jahre alter Mountainbikefahrer, der im Stadtteil Wesertor die Polizei auf den Plan rief, müssen sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Auf den 32-jährigen Fahrradfahrer waren die Polizisten des Reviers Nord gegen 02:50 Uhr im Struthbachweg aufmerksam geworden, da er Schlangenlinien fuhr. Die Streife setzte seiner Fahrt schnell ein Ende und stellte bei der anschließenden Kontrolle deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann aus Kassel fest. Darüber hinaus konnte er kaum das Gleichgewicht halten. Ein Atemalkoholtest hatte 3,6 Promille zum Ergebnis, weshalb der 32-Jährige die Beamten zur Blutentnahme mit auf das Revier begleiten musste.

Nur eine Stunde später wurde eine Streife des Polizeireviers Mitte wegen einer handfesten Auseinandersetzung im Bereich des “Pferdemarkts” gerufen. Wie sich bei Eintreffen der Beamten nur wenige Augenblicke später herausstellte, war der 25-jährige Mountainbikefahrer mit einem 53-jährigen Fußgänger in Streit geraten. Im weiteren Verlauf stieg er vom Rad ab und schlug dem Mann ins Gesicht. Das 53-jährige Opfer erlitt leichte Verletzungen.

Einem Atemalkoholtest zufolge hatte der Fahrradfahrer 3,3 Promille intus, weshalb die Polizisten ihn mit auf die Dienststelle nahmen. Da eine Durchsuchung des Tatverdächtigen noch eine kleine Menge Kokain zutage förderte, muss er sich neben der Trunkenheitsfahrt und der Körperverletzung nun auch wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Nachdem ein Arzt bei dem 25-jährigen aus Kassel eine Blutprobe entnommen hatte, wurde er zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam gebracht.

Verkehrskontrolle – 3 Drei Autofahrer erwartet Fahrverbot

Kassel-Fasanenhof (ots) – Beamte des Polizeireviers Nord führten in der Nacht zum Montag 05.10.2020 in der Zeit zwischen 23:30-01 Uhr Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen auf der Ihringshäuser Straße in Kassel durch. Dazu setzten die Polizisten ein Laserhandmessgerät ein und überprüften in Höhe Kaulbachstraße die Geschwindigkeit der in Richtung Fuldatal fahrenden Verkehrsteilnehmer.

Vier Fahrer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, da sie sich nicht an die erlaubten 50 km/h hielten. Deutlich zu schnell waren zwei Autofahrer, die mit 84 und 87 km/h gemessen wurden. Beide erwartet daher nun neben einem Bußgeld von 160 Euro und zwei Punkten in Flensburg auch ein einmonatiges Fahrverbot.

Gegen 1:00 Uhr war ein 24-Jähriger mit seinem Ford in die Kontrollstelle gefahren. Bei ihm ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von knapp 0,9 Promille und lag damit über den erlaubten 0,5 Promille. Gegen den Mann aus dem Landkreis Kassel leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Es droht nun ein Bußgeld von 500 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

Unbekannte brechen in Getränkehandel ein und stehlen Opel Vivaro – Kripo sucht Zeugen

Kassel-Unterneustadt (ots) – Zwei unbekannte Täter sind in der Nacht zum heutigen Dienstag im Kasseler Stadtteil Unterneustadt in einen Getränkehandel eingebrochen und haben Zigaretten sowie einen Kleintransporter der Firma erbeutet. Die Beamten der Kasseler Kriminalpolizei suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des gestohlenen Fahrzeugs geben können.

Wie die am heutigen Dienstagmorgen zu der Firma in der Hafenstraße gerufenen Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, zeigte sich bei der Auswertung von Aufzeichnungen einer Überwachungskamera, dass der Einbruch in der Zeit zwischen 03:00 Uhr und 03:50 Uhr stattgefunden hatte.

Die Täter, zwei dunkel gekleidete Männer, waren über einen Zaun geklettert und so auf das Gelände des Getränkehandels gelangt. Dort öffneten die Einbrecher gewaltsam die Eingangstür zum Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten. Neben mehreren Zigarettenschachteln entwendeten sie den Schlüssel für den Kleintransporter, mit dem sie anschließend in Richtung Sommerweg vom Hof fuhren. Von den Tätern und dem weißen Opel Vivaro mit dem Kennzeichen KS-GK 122, der mit einer blauen Firmenaufschrift beklebt ist, fehlt bislang jede Spur. Der Zeitwert des Transporters liegt bei etwa 8.000 Euro.

Zeugen, die den Ermittlern des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Hinweise auf die Einbrecher oder den Verbleib des gestohlenen Kleintransporters geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561- 9100 bei der Kasseler Polizei.

Folgemeldung von 16:30 Uhr:

(ots) – Der in der vergangenen Nacht bei dem Einbruch in der Kasseler Unterneustadt gestohlene Opel Vivaro wurde am Dienstagnachmittag 06.10.2020 in Ahnatal aufgefunden. Mitarbeitern des Ahnataler Ordnungsamtes war das geparkte Fahrzeug gegen 15 Uhr im Bereich “Am Bühl” aufgefallen, da der Kleintransporter nicht abgeschlossen war und der Schlüssel im Zündschloss steckte.

Sie verständigten daraufhin die Polizei. Die nach dort entsandte Streife des Reviers Nord stellte dann fest, dass es sich um den in Kassel gestohlenen Transporter handelt. Von den Tätern fehlte jede Spur. Nach der Spurensicherung durch die Polizei kann der Opel Vivaro nun vom Besitzer abgeholt werden.

Die Ermittlungen der Beamten des Kommissariats 21/22 zu dem Einbruch in der Kasseler Hafenstraße dauern weiter an. Wer Beobachtungen im Zusammenhang mit dem abgestellten Opel Vivaro in Ahnatal gemacht hat, meldet sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100.

