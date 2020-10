Heidelberg-Weststadt: Unbekannter entblößt sich am Hauptbahnhof – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Weststadt – Eine unbekannte männliche Person zeigte sich am

Samstagmorgen gegen 6:45 Uhr Passanten am Hauptbahnhof in exhibitionistischer

Weise. An der S-Bahn-Haltestelle soll der Unbekannte drei weiblichen Fahrgästen

mit entblößtem Geschlechtsteil gegenübergetreten sein. Als die sofort

verständigten Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte am Willy-Brandt-Platz

eintrafen, hatte sich der Exhibitionist bereits in Richtung Kurfürsten-Passage

entfernt. Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die

Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen. Er soll ca. 25-35 Jahre alt und

ca. 170-175 cm groß sein. Er hatte kurze braune nach hinten gekämmte Haare und

trug einen sogenannten 3-Tage-Bart um den Kinnbereich sowie eine Brille mit

einem schmalen hellen Rahmen. Bekleidet war der Unbekannte mit einer braunen

Jacke mit Kapuze. Zeugen bzw. weitere Betroffene werden gebeten, sich mit dem

Kriminaldauerdienst, Telefonnummer 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.

Heidelberg-Wieblingen: Verkehrsunfall an Kreuzung – eine Person verletzt

Heidelberg-Wieblingen – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagabend

gegen 21:40 Uhr an der Kreuzung der Straßen „Im Schollengewann“/Dammweg. Eine

39-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr die Straße „Im Schollengewann“ als sie an

der Kreuzung zum Dammweg einen weiteren Mercedes übersah, der die Kreuzung

bereits fast vollständig überquert hatte. Beide Fahrzeuge kollidierten

miteinander, waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt

werden. Die Beifahrerin der Geschädigten wurde leicht verletzt und mit einem

Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Der Gesamtsachschaden beträgt rund 32.000

EUR.

Heidelberg-Altstadt: Vor Eingang abgelegtes Paket löst Polizeieinsatz aus – Keine Gefahr, Einsatz beendet

Heidelberg – Ein vor der Hochschule für jüdische Studien abgelegtes Paket

löste am Montagmorgen einen Polizeieinsatz aus.

Kurz vor 8 Uhr wurden Zeugen auf den Gegenstand nahe des Eingangsbereichs

aufmerksam und informierten die Polizei, die den Bereich um den Fundort

absperrte. Eine Untersuchung des Gegenstands durch die Delaborierer des

Landeskriminalamts ergab, dass sich in dem Paket lediglich Schreibutensilien

befanden. Das Paket wurde sichergestellt. Der Polizeieinsatz war um 11 Uhr

beendet.

Heidelberg-Handschuhsheim: Mann tritt Autospiegel ab – Zeugen gesucht

Heidelberg – Am späten Samstagabend beobachtete ein aufmerksamer Zeuge

einen dunkel gekleideten Mann der kurz vor Mitternacht gegen mehrere geparkte

Autos in der Fritz-Frey-Straße trat. Der bislang unbekannte Täter beschädigte

dabei mindestens fünf Außenspiegel, stieg anschließend in einen Lkw und fuhr

davon. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, zwischen 30 und 40

Jahren alt, ca. 1,80 m groß, dunkel gekleidet, lange schwarze Haare, trug einen

schwarzen Mund-Nasen-Schutz. Zeugen, die Hinweise zur Person geben können,

werden gebeten, sich unter 06221 45690 an die Ermittler des Polizeireviers

Heidelberg-Nord zu wenden.

Heidelberg: Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und PKW

Heidelberg – Am Freitagabend, gegen 20:50 Uhr, kam es im Bereich der

Rohrbacher Straße in Heidelberg zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein

30-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Eine 38-jährige Audi-Fahrerin

wollte in eine Parklücke einfahren und übersah hierbei den ihr entgegenkommenden

Fahrradfahrer. Dieser befuhr zu diesem Zeitpunkt jedoch den Fahrradweg ohne

Licht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 500 EUR, am Fahrrad von ca. 60

EUR. Der Fahrradfahrer wurde vorsorglich zur weiteren Behandlung in ein

Krankenhaus eingeliefert.