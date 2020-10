Alkoholisierter Fahrradfahrer auf der B41

Kirn, B41

Am 04.10.2020 gegen 18.40 Uhr wird der Polizei Kirn von mehreren Verkehrsteilnehmern ein auf der B41 in Höhe Kirn fahrender Fahrradfahrer mitgeteilt, welcher deutliche Schlangenlinien fahren würde.

Der 27jährige moldauische Staatsbürger konnte in Höhe Kirn von der B41 angehalten und kontrolliert werden. Bei ihm konnte deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von weit über zwei Promille.

Daher wurde dem Fahrradfahrer die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Auf den 27jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu. Darüber hinaus wurde eine Sicherheitsleistung erhoben.

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Am 04.10.20, um 17:02Uhr, kam es auf der L 386, bei Kirchheimbolanden, zu einem Verkehrsunfall mit verletzter Person. Ein 20-Jähriger befuhr mit seinem Motorrad die L 386 von Bastenhaus kommend in Fahrtrichtung Kirchheimbolanden. In einer Rechtskurve verlor der Fahrer infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam im Straßengraben zum Liegen. Der Fahrer erlitt Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Der Verletzungsgrad ist noch nicht bekannt, lebensgefährliche Verletzungen bestehen nicht. Am Motorrad entstand leichter Sachschaden. Die L 386 war im Bereich der Unfallstelle für ca. 1 Stunde gesperrt.

Verkehrsunfall durch Unachtsamkeit beim Einbiegen

Simmertal

Der 55-jährige Fahrer eines Hyundai i30 bog am Sonntag gegen 12:55 Uhr vom Hammerweg nach links in die bevorrechtigte Bundesstraße 421 ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem aus Richtung Kellenbachtal kommenden Subaru Legacy, der von einem 58-jährigen Mann gefahren wurde. Die Insassen blieben unverletzt, an den Unfallfahrzeugen entstand hoher Schaden. Gegen den 55-Jährigen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Motorradfahrerin im Kellenbachtal gestürzt

Simmertal

Die 18-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades (125 ccm) war am Sonntag gegen 13:15 Uhr im Kellenbachtal auf der B 421 aus Richtung Simmertal kommend in Richtung Heinzenberg unterwegs. Kurz nach dem Campingplatz „Haumühle“ verlor sie, vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit, im Bereich einer langgezogenen Linkskurve auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über das Motorrad und kam zum Sturz. Hierbei zog sie sich mittelschwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Leichtkraftrad entstand erheblicher Schaden. Ausgelaufene Betriebsstoffe mussten durch die Straßenmeisterei beseitigt werden. Die 18-Jährige wird sich in einem Bußgeldverfahren verantworten müssen.

Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Eisenberg

Am 04.10.20, um 11:52Uhr, ereignete sich im Bereich Friedensstraße/Karl-Marx-Straße ein Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen. Ein 68-Jähriger befuhr mit seinem PKW die Friedenstraße in Richtung Martin-Luther-Straße. Im Kreuzungsbereich Friedenstraße/Karl-Marx-Straße missachtete er die Vorfahrt eines 21-jährigen PKW-Fahrers, welcher die Karl-Marx-Straße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der 21-Jährige und sein Beifahrer erlitten leichte Verletzungen und wurde in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht. Der 68-Jährige und seine Mitinsassen blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, ein PKW musste abgeschleppt werden.

Einbrüche in Weinhäuser

Kirschroth

In der Nacht zum Samstag kam es in der Ortslage von Kirschroth jeweils zu einem Einbruch in eine Vinothek sowie in die Räumlichkeiten eines Weinlokals. Gegen ca. 03:00 Uhr wurden zwei dunkel gekleidete Männer beobachtet, welche sich fußläufig von einer der Tatörtlichkeiten entfernten. Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Kirn oder die Außenstelle Bad Sobernheim (Tel.: 06751 / 8577047).

Widerstand nach Verkehrsunfallflucht

Bad Sobernheim B41

Nachdem eine 20-jährige PKW-Fahrerin aus dem Kreis Bad Kreuznach am 02.10.2020 gegen 02:10 Uhr zwischen den Anschlussstellen Steinhardt und Waldböckelheim auf der B41 einen Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursacht hatte, entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Frau konnte von einer Streife der Polizei Kirn im Rahmen der Fahndung an deren Wohnanschrift angetroffen werden. Bereits am 21.09.2020 wurde gegen die Unfallverursacherin nach einer Trunkenheitsfahrt ein Strafverfahren eingeleitet. Als ihr wegen des aktuellen Vorfalles die Entnahme einer Blutprobe angekündigt wurde, begann die 20-jährige körperlich gegen die eingesetzten Beamten vorzugehen und sie gleichzeitig dauerhaft zu beleidigen. Um den Angriff zu unterbinden, sollte die Person gefesselt werden, was aufgrund der heftigen Gegenwehr nur mit Mühe gelang. Während der Fahrt zur Blutprobe versuchte sie sich von den angelegten Handfesseln zu befreien und beleidigte fortwährend die eingesetzten Beamten. Bei der Blutentnahme widersetzte sich die Frau weiterhin, so dass sie zusätzlich an Beinen fixiert werden musste um dem Arzt die Blutentnahme zu ermöglichen. Eine Polizeibeamtin wurde während des Einsatzes leicht verletzt.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss – Fahrerin flüchtet von der Unfallstelle

Waldböckelheim – B 41 bei Waldböckelheim

Am 02.10.2020 gegen 01:20 Uhr wurde durch Unfallzeugen ein beschädigter PKW auf der B 41 bei Waldböckelheim in Fahrtrichtung Waldböckelheim festgestellt. Das Fahrzeug war offenbar von rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit der dortigen Leitplanke kollidiert. Die 20-jährige Unfallverursacherin entfernte sich nach derzeitigem Kenntnisstand mit Hilfe eines Bekannten zunächst von der Unfallstelle und kann kurze Zeit später durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Kirn zu Hause angetroffen werden. Nachdem eine Alkoholisierung von 1,04 Promille bei der jungen Dame aus Bad Sobernheim festgestellt werden konnte, wurde ihr Führerschein beschlagnahmt und ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Durch die Bergungsmaßnahmen des totalbeschädigten Fahrzeugs der Unfallverursacherin musste die B 41 kurzzeitig voll gesperrt werden.

Junge Dame bespuckt Polizeibeamten in den Diensträumen der PI Bad Kreuznach

Bad Kreuznach – Ringstraße

Am 01.10.2020 gegen 22:45 Uhr kam es in den Diensträumen der PI Bad Kreuznach zu einer Spuckattacke durch eine vermeintlich 15-Jährige. Die junge Frau war zuvor mit 2,41 Promille stark alkoholisiert in Bad Kreuznach durch die Polizeibeamten aufgegriffen worden. In den Diensträumen der PI Bad Kreuznach spuckte sie dann einem 23 Jahre alten Beamten der hiesigen Dienststelle ins Gesicht. Sie wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Neben dem Einleiten eines Strafverfahrens wegen Körperverletzung, sowie wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, ergaben sich auch Verdachtsmomente, dass die Dame deutlich älter als die zunächst angenommenen 15 Jahre ist. Weiterhin wurde ihr eine Blutprobe entnommen.