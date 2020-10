Unfall mit Alkohol am Steuer

Waldalgesheim

Sonntag, 04.10.2020 – 00:35 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen kam ein Auto in der Oberstraße in Waldalgesheim in Richtung Wochenendgebiet von der Fahrbahn ab und beschädigte mehrere Leitpfosten. Anschließend flüchtete das Fahrzeug von der Unfallstelle. Am Unfallort führte ein aufgefundenes Kfz.-Kennzeichen zur Verursacherin. Es stellte sich heraus, dass die 59-jährige Fahrerin erheblich dem Alkohol zugesprochen hatte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,85 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutprobe angeordnet. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Bingen-Dietersheim

Bingen

Am 01.10.2020 gegen 12:20 Uhr kommt es auf dem Naheradweg in Bingen-Dietersheim, kurz nach der Unterführung zur BAB 61 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 83-jährigen Fahrradfahrer und einem unbekannten Quad-Fahrer. Durch den Zusammenstoß fällt der 83-Jährige zu Boden und erleidet diverse Schürfwunden und Schmerzen im Bereich der Hüfte. Der in der Linkskurve überholende Quad-Fahrer entfernt sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich nach dem Gesundheitszustand des 83-Jährigen zu erkundigen und seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen und die eingetroffenen Ersthelfer werden gebeten sich bei der Polizei in Bingen zu melden.

Einbruch in Kiosk

Bacharach

Tatzeitraum: in der Nacht von 01.10.2020 – 02.10.2020

Bislang unbekannte Täter brachen am Kiosk des Fahrkartenverkaufs der Fahrgastschifffahrt die Zugangstür auf und entwendeten einen kleinen Bargeldbetrag. Die Tat dürfte im Zusammenhang mit dem Einbruch in die Gaststätte auf dem Campingplatz stehen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bingen in Verbindung zu setzen.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Bingen

Am Freitagabend, 02.10.2020, gegen 22:10 Uhr nutzte ein Anwohner der Bahnhofstraße in Bingen einen grünen Laser-Pointer, um diesen auf vorbeifahrende Autos zu richten. Hierbei wurde mehrfach ein Polizeifahrzeug der Bundespolizei angeleuchtet, dass die Straße entlang fuhr. Der Verantwortliche, ein 47-jähriger Mann, konnte im Nachgang in der Wohnung festgestellt und identifiziert werden. Gegen diesen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Einbruch in Gaststätte

Bacharach

Tatzeit: Nacht von Do. 01.10.2020 auf Fr. 02.10.2020

Über ein gekipptes Fenster drangen bislang unbekannte Täter in die Gaststätte auf dem Campingplatz in Bacharach ein und entwendeten Bargeld und Alkoholika. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Tel. 06721-9050

Unsachgemäße Abfallentsorgung von Altöl und Kühlmittel

Oppenheim

Ein Verkehrsteilnehmer stellt am Freitag-Nachmittag im Bereich der L 425, Abzweigung nach Gau-Bischofsheim in einem Gebüsch Fässer mit Altöl und Kühlmittel fest, welche unsachgemäß entsorgt worden sind.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.

Vollsperrung der Binger Straße wegen Reinigungsarbeiten

Mainz – Um 11:10 Uhr wird über Notruf eine Gefahrenstelle in der Binger

Straße gemeldet. Ein Eimer weiße Spezialfarbe ist auf die Straße gefallen und

sorgt für eine sehr rutschige Fahrbahn. Wegen Reinigungsarbeiten einer

Spezialfirma ist die Binger Straße seit 13:40 Uhr voll gesperrt. Im gesamten

Innenstadtbereich kommt es dadurch zu Verkehrsbehinderungen. Verkehrsteilnehmer

werden gebeten, die Binger Straße weitläufig zu umfahren. Derzeit dauern die

Reinigungsarbeiten noch an.

Verkehrsunfall am Münsterplatz – Zeugen gesucht!

Mainz – Montag, 05.10.2020, 07:20 Uhr

Am Montagmorgen kommt es gegen 07:20 Uhr am Münsterplatz zu einem

Verkehrsunfall, bei dem drei Menschen leicht verletzt werden. Ein Bus der Linie

55 befährt die Schillerstraße in Fahrtrichtung Bahnhofsstraße/Haltestelle

Münsterplatz. Ein Schaufelbagger der angrenzenden Baustelle befährt die Binger

Straße in Fahrtrichtung Große Bleiche und kreuzt somit den Fahrweg des Busses.

Im Kreuzungsbereich kommt es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Der

Bagger stößt mit dem eingeklappten Arm der Schaufel gegen die linke

Fahrzeugseite des Busses. Dabei werden insbesondere die Fenster des Busses

erheblich beschädigt. Der Bagger bleibt unbeschädigt.

Durch den Verkehrsunfall werden insgesamt drei Personen leicht verletzt. Der

59-jährige Fahrer des Linienbusses, als auch der 57-jährige Fahrer des

Schaufelbaggers erleiden einen leichten Schock. Letzterer erleidet zusätzlich

eine leichte Verletzung. Eine 29-Jährige stürzt im Bus durch die Notbremsung und

wird ebenfalls leicht verletzt. Alle Personen werden vor Ort durch

Rettungsgkräfte versorgt.

Zur Verkehrsunfallaufnahme sind die Große Bleiche und Binger Straße für circa 15

Minuten voll gesperrt. Dadurch kam der Linienverkehr auf diesen Straßen, als

auch auf der Bahnhofstraße und Schillerstraße zum Erliegen.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 in

Verbindung zu setzen:

Jugendgruppe mit Böllern beworfen

Jugenheim / Stadecken-Elsheim – Samstag, 03.10.2020, 23:00

Am Samstagabend feiert eine Jugendgruppe in den Weinbergen zwischen Jugenheim

und Stadecken-Elsheim Geburtstag. Gegen 23:00 Uhr kommt eine rivalisierende

Jugendgruppe von fünf Personen hinzu und bewirft die andere Gruppe mit Böllern.

Ein Böller trifft dabei eine 14-Jährige am Kinn. Sie wird leicht verletzt. Der

Name des Beschuldigten ist den Zeugen bekannt, er kann von den Polizeibeamten

bislang jedoch nicht angetroffen werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen

gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Mainz – Freitag, 02.10.2020, 07:40 Uhr

Eine 18-jährige Fahrradfahrerin befährt am Freitagmorgen die

Albert-Schweitzer-Straße auf Höhe des Uni-Sportplatzes in Richtung Saarstraße

auf der Fahrbahn. Als sie ein Auto in gleicher Fahrtrichtung überholt und den

Lenker ihres Fahrrads streift, kommt sie ins Straucheln und wechselt auf den

Geh-/Radweg. Dort überholt sie ein Fahrradfahrer. Hierbei soll dieser die

18-Jährige geschubst haben, sodass sie stürzt und verletzt wird. Sowohl Auto-

als auch Radfahrer entfernen sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Einbruchsdiebstahl in Gartenlauben

Mainz – Sonntag, 27.09.2020, 15:00 Uhr bis Freitag, 02.10.2020, 14:00 Uhr

Unbekannte Täter brechen zwischen Sonntag, 27.09.2020 und Freitag, 02.10.2020 in

zwei Gartenlauben ein. In beiden Fällen hebeln sie eine Tür auf und entwenden

nach derzeitigem Ermittlungsstand zwei Akkubohrmaschinen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Einbruchsdiebstahl in Restaurant

Mainz-Altstadt – Mittwoch, 02.10.2020, 00:00 Uhr bis 11:00 Uhr

Am frühen Mittwochmorgen brechen unbekannte Täter in ein Restaurant in der

Mainzer Altstadt ein. Sie hebeln eine Seitentür auf und entwenden ein

Portemonnaie mit Bargeld in Höhe eines niedrigen dreistelligen Betrages. Es

liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Auto aufgebrochen

Mainz – Donnerstag, 03.10.2020, 22:00 Uhr bis Freitag, 04.10.2020, 10:20

Uhr

Zwischen Donnerstagabend und Freitagvormittag brechen unbekannte Täter ein

Fahrzeug auf, das in der Paul-Denis-Straße geparkt ist. Sie schlagen die

Beifahrerscheibe ein und entwenden einen Geldbeutel, ein Ladekabel und einen

Adapter. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Feuer in Arztpraxis

Gegen 12:30 Uhr meldeten mehrere Anrufer Flammen und Rauchentwicklung aus einem Haus in Gonsenheim in der Nähe des Juxplatzes. Da nicht bekannt war, ob sich vielleicht noch Personen in dem Gebäude aufhielten, wurde durch die Leitstelle der Berufsfeuerwehr eine umfangreiche Alarmierung ausgelöst, die Kräfte der Berufsfeuerwehr von beiden Feuerwachen, die Freiwillige Feuerwehr Mainz-Gonsenheim sowie Polizei und Rettungsdienst beinhaltete.

Vor Ort stellten die ersten Einsatzkräfte fest, dass aus einer Arztpraxis im Hochparterre Rauch aus einem bereits aufgrund der Hitze geborstenem Fenster drang. Die eingeleiteten Löschmaßnahmen führten zu einem schnellen Erfolg, sodass bereits nach kurzer Zeit das Feuer unter Kontrolle war. Dennoch kam es durch die entstandene Hitze und den Rauch zu einem größeren Schaden in den gesamten Räumlichkeiten der betroffenen Praxis, welche deshalb erstmal nicht weiter nutzbar sein wird.

Durch die Feuerwehr wurden die darüber liegenden Praxisräume ebenfalls kontrolliert und belüftet.

Personen kamen durch das Feuer glücklicherweise nicht zu Schaden.

Zur Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr keine Aussagen getroffen werden. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenomme

Mehrfacher Rollerdiebstahl

Mainz, Hechtsheim – In der Nacht von Freitag, dem 02.10.2020 auf Samstag,

den 03.10.2020 wird in der Ortslage Mainz-Hechtsheim ein Roller von einem

Privatgrundstück entwendet. Der Roller (Kleinkraftrad, bis 45 km/h)war zuvor

bereits am 30.09.2020 als gestohlen gemeldet worden, war aber kurz darauf wieder

aufgefunden worden. Auch dieses Mal kann der Roller aufgefunden und dem

Eigentümer ausgehändigt werden. Da der Roller zu diesem Zeitpunkt nur noch per

„Kurzschließen“ gestartet werden kann, entschließt sich der Eigentümer, diesen

nach Hause zu schieben. Auf halber Strecke entschließt er sich aufgrund der

Erschwernis, den Roller abzustellen, um zu einem späteren Zeitpunkt den

restlichen Weg zurückzulegen. Als er zu seinem Roller zurückkehrt muss er

feststellen, dass dieser erneut gestohlen wurde. Nach dem nun dritten Diebstahl

des Rollers kann dieser bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht wieder aufgefunden

werden.

Versammlungen in Ingelheim am Tag der Deutschen Einheit – gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Ingelheim, der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Mainz

Mainz – Am Tag der Deutschen Einheit fanden am heutigen Samstagnachmittag

in Ingelheim mehrere Versammlungen statt. Neben einer Kundgebung der Partei „Die

Rechte“, haben verschiedene Organisationen aus Ingelheim und Rheinhessen

ebenfalls Versammlungen angemeldet. Diese richteten sich thematisch gegen den Aufzug der Partei „Die Rechte“.

Die Bundespolizei gewährleistete die sichere An- und Abreise der

Versammlungsteilnehmer mit der Bahn zum Veranstaltungsort in Ingelheim. Sowohl

die An- als auch die Abreisephase verliefen ohne relevante polizeiliche

Vorkommnisse.

Ab 13:00 Uhr ist durch die Polizei der Verkehr rund um die

Versammlungsörtlichkeit in der Bahnhofstraße gesperrt worden. Ab ca. 14:30 Uhr

versammelten sich bis zu 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der

Gegenversammlungen auf dem Sebastian-Münster-Platz. Hieran schloss sich ein

Aufzug an, der um 15:05 Uhr mit ca. 200 Teilnehmern startete. Die Teilnehmer

hielten sich hierbei an die erteilten Auflagen. Nach einer Abschlusskundgebung

wurde diese Versammlung um 16:19 Uhr beendet. Der Aufzug der Partei „Die Rechte“

konnte gegen 16:10 Uhr beginnen. Hieran nahmen insgesamt 15 Personen teil.

Aufgrund einer Blockade durch ca. 250 Gegendemonstranten an der geplanten

Aufzugsstrecke, wurde der Aufzug über eine Alternativstrecke geleitet. Durch die

Einsatzleitung der Polizei wurde zur Vermeidung eines erhöhten

Ansteckungsrisikos mit dem Coronavirus für Einsatzkräfte und andere Personen Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen § 21 VersG der StA Mainz vorgelegt. Bei

einer Zwischenkundgebung kam es zu Störungen seitens einiger Teilnehmer der

Gegenversammlungen. Durch die hierbei eingesetzten Sirenen erlitten acht

Polizeibeamte Verletzungen in Form von Beeinträchtigungen des Gehörs. Zudem kam

es zu Angriffen gegen Einsatzkräfte und Versuchen, Absperrungen zu übersteigen.

Mehrfach musste zudem auf die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln und dem

Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen hingewiesen werden. Verantwortliche konnten zu

einem späteren Zeitpunkt kontrolliert werden. Entsprechende Strafanzeigen wegen

Körperverletzung werden der StA Mainz vorgelegt. Nach einer Abschlusskundgebung

am Bahnhof, wurde die Versammlung der Partei „Die Rechte“ um 18:20 Uhr für

beendet erklärt. In Zusammenhang mit dieser Versammlung sind neun Verstöße gegen

Auflagen in Zusammenhang mit Hygieneregeln festgestellt worden. Weiterhin wird

durch die Polizei das Tragen von möglicherweise verfassungsfeindlichen Symbolen

strafrechtlich geprüft.

52 Neue im Polizeipräsidium Mainz, 20 verlassen das Präsidium

Mainz – Zum 1. Oktober 2020 sind im Zuge des landesweiten

Versetzungsgeschehens 12 Polizeibeamtinnen und 22 Polizeibeamte zum

Polizeipräsidium Mainz versetzt worden. Sie alle sind Absolventinnen und

Absolventen des 18. Bachelor Studienganges der Hochschule der Polizei. Darüber

hinaus beginnen 10 Kollegen und 6 Kolleginnen ihren Dienst am 7. Oktober 2020

bei uns, die zuvor beim Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, beim LKA

und den Polizeipräsidien Trier, Koblenz und Rheinpfalz (Ludwigshafen) eingesetzt

waren. Gänzlich neu bei der Polizei beginnen auch zwei Cyberanalysten ihren

Dienst im Polizeipräsidium Mainz. Diese werden speziell zur Bekämpfung der

Cyberkriminalität eingesetzt werden. Üblicherweise begrüßt Polizeipräsident

Reiner Hamm die neuen Kolleginnen und Kollegen persönlich in einer kleinen

Feierstunde im Polizeipräsidium und macht in seiner Ansprache deutlich, dass wir

für und mit den Menschen eine Bürgerpolizei sein wollen. Den Berufsanfängern

gibt er dabei regelmäßig mit auf den Weg, dass die Erfahrungen der vergangenen

Jahre gezeigt haben, dass unsere neuen Kolleginnen und Kollegen exzellent

ausgebildet und gut auf den Dienst vorbereitet sind. Er betont, dass Sie sich

hervorragend in eine starke Mannschaft integrieren werden. Zurzeit ist eine

Begrüßung in großer Runde aber leider nicht möglich. Diese übernahmen daher im

kleinen Kreis die Leiter der Direktionen im Polizeipräsidium Mainz, bei welchen

die „Neuen“ ab sofort auch ihren Dienst verrichten werden. Dazu gehören die

Polizeidirektionen Mainz, Bad Kreuznach und Worms, die Verkehrsdirektion Mainz

mit den beiden Autobahnstationen sowie die Kriminaldirektion Mainz. Das

Polizeipräsidium Mainz verlassen zum 1. Oktober insgesamt 20 Kolleginnen und

Kollegen, die zum Landeskriminalamt (15) und den Polizeipräsidien nach Trier

(3), Ludwigshafen (1) und Koblenz (1) versetzt werden.