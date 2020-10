Urintest positiv auf (fast) alles

Bellheim

Eine aufmerksame Anwohnerin meldete am Samstagabend ein ihr verdächtig vorkommendes Fahrzeug in einem Bellheimer Wohngebiet. Bei einer kurz darauf durchgeführten Verkehrskontrolle durch Beamte der Polizeiinspektion Germersheim konnte bereits beim Herantreten an das Fahrzeug Cannabis-Geruch wahrgenommen werden. Ein später freiwillig durchgeführter Urintest beim Fahrzeugführer verlief positiv auf fast alle aufgeführten Stoffgruppen – THC, Amfetamin, Metamfetamin und Opiate. Zudem konnten bei der anschließenden Durchsuchung des Autos weitere Betäubungsmittel und -utensilien aufgefunden werden. Da keiner der drei Fahrzeuginsassen den Besitz der Drogen einräumte, müssen sich alle wegen einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Gegen den Fahrzeugführer wurde zusätzlich ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs…

Germersheim

… war ein 41-jähriger Autofahrer am frühen Freitagmorgen in Germersheim. Schon beim Aushändigen der verlangten Fahrzeugdokumente zeigte der Mann stark verzögerte Reaktionen, welche auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Zudem konnte bei dem Mann Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Urintest verlief positiv auf Kokain. Ein ebenfalls durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,47 Promille.

Zu schnell und zu wenig „Grip“…

Germersheim

…waren die Ursachen eines Verkehrsunfalles am Donnerstagnachmittag auf der regennassen B9 bei Germersheim. Eine 60-jährige Autofahrerin befuhr die Anschlussstelle Germersheim-Süd in Richtung Karlsruhe. Da die Frau ihre Geschwindigkeit nicht dem zu diesem Zeitpunkt herrschenden Niederschlag anpasst haben dürfte, verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dieses drehte sich und kam neben der Fahrbahn im Grünstreifen zum Stehen. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnten die Beamten feststellen, dass die beiden Hinterreifen des Autos stark abgefahren waren. Dieser Umstand dürfte ebenfalls zu dem Unfall beigetragen haben. Die Frau wurde leichtverletzt mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Schulwegüberwachung

Lustadt

Am Donnerstagmorgen wurde durch die Polizei Germersheim, im Hinblick auf die Sicherheit der Kinder, eine Schulwegkontrolle durchgeführt. Im Rahmen der gesamten Kontrolle konnten keine Verstöße festgestellt werden.

Unfallflucht mit verletztem Motorradfahrer

Kandel – Am Freitagabend 02.10.2020 um 22:20 Uhr befuhr der Motorradfahrer die Juststraße in Kandel vom Kreisel bei Kandel-Mitte her kommend in Richtung Marktstraße. Etwa auf halber Strecke kam es mit einem entgegenkommenden PKW-Fahrer zu einer Berührung zwischen Außenspiegel und Lenker.

Aufgrund des Zusammenstoßes kam der Motorradfahrer zu Fall und verletzte sich an Schulter, Ellbogen und Bein. Er wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der PKW-Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Möglicherweise handelte es sich um einen dunklen Opel. Hinweise bitte an die Polizei in Wörth/Rhein.