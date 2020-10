Verkehrssicherheit erhöhen – Polizei Ludwigshafen kontrolliert

Ludwigshafen

Im Rahmen mehrerer Kontrollen der Polizei im Stadtgebiet Ludwigshafen kontrollierten mehrere Beamten in dem Zeitraum 01.10.2020 bis einschließlich Montag 05.10.2020 mehrere Verkehrsteilnehmer. Insgesamt wurden 109 Fahrzeuge hauptsächlich Pkw unter die Lupe genommen. Fünf Personen führten ein Fahrzeug unter der Wirkung von berauschenden Mitteln. Allen betroffenen Personen wurde die Weiterfahrt untersagt. 9 Fahrzeuge waren derart technisch verändert, dass die Betriebserlaubnis erlosch. Die Kontrollen führten auch dazu, dass 22 Ordnungswidrigkeiten und Verwarnungen ausgesprochen wurden. Ziel der Kontrollen war es die Fahrzeugsicherheit mit der bevorstehenden dunklen Jahreszeit zu erhöhen. Darüber hinaus lag der Fokus auf technische Veränderungen an Kraftfahrzeugen und Alkohol und Drogen im Straßenverkehr.

Einbruch in Gartenparzellen

Ludwigshafen

Unbekannte brachen in dem Zeitraum vom 02.10. bis 03.10.2020 in zwei Gartenparzellen einer Kleingartenanlage im Bereich der Horst-Schork-Straße ein. Aus den Parzellen wurden Werkzeug u.a. eine Kettensäge gestohlen. Die Höhe des Sachschadens kann bisher nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Einbruch in Haus

Ludwigshafen

In der Zeit vom 30.09.2020, 17:00 Uhr bis zum 03.10.2020, 17:30 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Von-Kieffer-Straße ein. Aus dem Haus wurden Haushaltsgegenstände im Wert von ca. 1000 Euro entwendet.

Wer hat verdächtige Personen in der Von-Kieffer-Straße gesehen oder kann Hinweise auf die/den Täter geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Bedrohung nach Streit

Ludwigshafen

Am Sonntagabend gegen 20:45 Uhr gerieten zwei Männer in einer Gaststätte in der Bleichstraße in Streit. Ein 59-jähriger Ludwigshafener bedrohte seinen Kontrahenten während des Streites mit einem Messer. Der Grund des Streites konnte nicht geklärt werden. Der 59-Jährige war deutlich alkoholisiert. Ihm wurde zur Feststellung der Schuldfähigkeit eine Blutprobe entnommen. Außerdem musste er die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

Spiegel abgerissen

Ludwigshafen

In der Zeit von Freitagabend bis Sonntagmittag beschädigten Unbekannte ein geparktes Auto in der Pfalzgrafenstraße, indem sie den linken Außenspiegel abrissen. Der blaue VW Golf war zu dieser Zeit gegenüber der Schule für Sozialwesen, Gesundheit und Hauswirtschaft geparkt. Der Schaden wird auf ca. 150 Euro geschätzt. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den/die Täter geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Einbruch in Keller

Ludwigshafen

In der Zeit von Freitagnachmittag bis Sonntagmorgen brachen Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus in der Karlsbader Straße ein Kellerabteil auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden zwei Werkzeugkoffer entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .