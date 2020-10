Speyer – Einbruch in Baumarkt

03.10 – 05.10.2020, 16:50 – 10:35 Uhr

Unbekannte Täter drangen über das Wochenende unberechtigt in einen Baumarkt in der Iggelheimer Straße ein und entwendeten dort Maschinen und andere Waren in einem Gesamtwert von schätzungsweise 60.000EUR. Aufgrund der derzeitigen Erkenntnisse geht die Polizei von mindestens drei Tätern aus, die das Diebesgut mit einem auf dem Baumarktgelände abgestellten Fahrzeug abtransportiert haben dürften. Konkrete Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen, denen im Tatzeitraum Samstag bis Montagmorgen verdächtige Personen / Fahrzeug auf dem Baumarktgelände aufgefallen sind, die mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Speyer – Versuchte schwere, räuberische Erpressung

04.10.2020, 19:00 Uhr

Eine 25-Jähriger Römerberger und sein 28-Jähriger Bruder wurden am Sonntag gegen 19 Uhr in der Wormser Landstraße vor einem Imbiss Opfer einer versuchten schweren räuberischen Erpressung. Die beiden Täter, ein 21-Jähriger und ein 24-Jähriger, beiden in Speyer wohnhaft, forderten diese dort zur Herausgabe von Geld auf. Als dem Ansinnen nicht nachkamen, zerbrachen die beiden Täter die von ihnen mitgeführten Glasflaschen und schlugen mit dem scharfkantigen Flaschen in Richtung der Geschädigten, ohne diese jedoch zu treffen. Zudem kam es zu verbalen Bedrohungen. Den Geschädigten gelang letztlich die Flucht. Die beiden stark alkoholisierten Tatverdächtigen konnten von der Polizei auf einem umliegenden Tankstellengelände angetroffen und widerstandslos festgenommen werden. Dabei wurde bekannt, dass der 24-jährige Tatverdächtige kurz zuvor versuchte in der Tankstelle Getränke zu stehlen, was jedoch unterbunden werden konnte. Beide Beschuldigte kamen in polizeilichen Gewahrsam und sollen am Montag bei Gericht vorgeführt werden.

Speyer – Verkehrsrowdie dreht mit Pkw Kreisel auf Kreuzung

04.10.2020, 16:59 Uhr

Einen Verkehrsteilnehmer, der mit seinem BMW auf der Kreuzung Industriestraße / Heinkelstraße mehrere „Donuts“ drehte, wurde der Polizei am Sonntag gegen 17 Uhr gemeldet. Das Fahrzeug und der Fahrer konnten zwar durch die Polizei vor Ort nicht mehr festgestellt werden. Allerdings konnte der Fahrer im weiteren Verlauf ermittelt und mit dem Vorwurf seines grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Verhaltens konfrontiert werden. Er räumte seine Fahrereigenschaft ein, will jedoch keine Kreisel gedreht, sondern lediglich „mit quitschenden Reifen angefahren sein“. Aufgrund der Angaben des Mitteilers leitete die Polizei dennoch ein Strafverfahren nach § 315d StGB gegen den 24-jährigen Fahrer aus Römerberg ein.

Speyer – Einbrüche in der Ludwigstraße

03.10 – 04.10.2020 In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde an einem Mehrparteienhaus in der Ludwigstraße eine Holztür aufgebrochen, die in dortiges Treppenhaus führt. Weitere Türen, die über das Treppenhaus erreichbar sind, wurden nicht angegangen. Entwendet wurde nach derzeitigem Erkenntnisstand nichts. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 500EUR.

An einem gegenüberliegenden Haus gelangten unbekannte Täter vermutlich über ein rückwärtiges Fenster unberechtigt in das Haus. Sie hebelten dort mehrere Büro- und Schranktüren von dortigen Büroräumlichkeiten auf. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit unbekannt. Der Sachschaden hier beträgt ca. 1000EUR.

Die Polizei sucht Zeugen, denen zur Tatzeit in der Ludwigstraße zwischen Kleiner Gailergasse und Zeppelinstraße verdächtige Personen / Fahrzeuge aufgefallen sind. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Speyer – Versuchter Einbruch in Ladengeschäft in der Innenstadt

01.10.2020 Der Betreiber eines Ladengeschäftes in der Gutenbergstraße stellte am 01.10.2020 eine Hebelspur an einem Fenster seines Geschäftes fest. Offensichtlich versuchten unbekannte Täter in unbekanntem Tatzeitraum durch Aufhebeln vergeblich, in das Geschäft zu gelangen. Hierbei verursachten sie einen Schaden von ca. 150EUR an dem Fenster. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor. Die Polizei sucht Zeugen, denen verdächtige Personen in der Gutenbergstraße aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.