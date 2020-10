Drohnen gefährlich nahe an Flugplatz gesteuert

Ramstein-Miesenbach (ots) – Zwei Drohnen sind am Freitag im Bereich der Ramstein

Air Base gesichtet worden. Zeugen meldeten am späten Abend der Polizei

Flugobjekte im Bereich des Freizeitbads und in der Nähe des Reichwald-Stadions.

Die verantwortlichen Piloten konnten nicht ausfindig gemacht werden. Die Polizei

ermittelt wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen die Luftverkehrsordnung

(LuftVO). In einem Umkreis von 1,5 Kilometern um Flugplätze ist der Betrieb

eines sogenannten unbemannten Fluggeräts ohne Erlaubnis verboten. Es drohen

empfindliche Bußgelder.

Im Zeitraum von 1. Januar bis 12. August 2020 verzeichnete das Polizeipräsidium

Westpfalz 27 Vorfälle, bei denen Drohnen Anlass eines polizeilichen Einsatzes

waren. In sechs Fällen konnten die Piloten der Flugobjekte ermittelt werden.

Lediglich drei der festgestellten Drohnenflüge stellten keinen Verstoß gegen die

LuftVO dar.

Die Auswertung beim Polizeipräsidium Westpfalz ergab, dass in 18 Fällen

Wohngrundstücke überflogen wurden. Vier Fälle fallen sind im Bereich von

militärischen Anlagen, drei weitere im Bereich des US Militärflughafens in

Ramstein zu verzeichnen. Die übrigen beiden Vorfälle beziehen sich auf den

Betrieb von Drohnen im Bereich der Autobahn 6 und eines Naturschutzgebietes.

Ein deutlicher Schwerpunkt der Drohnenflüge liegt im Bereich der

Polizeiinspektion Landstuhl, in deren Gebiet auch die Ramstein Air Base liegt.

Mit sechs Fällen gleichauf liegt auch der Bereich in der Zuständigkeit der

Polizeiinspektion Dahn.

Der Erwerb einer Drohne wird immer günstiger, die Flugobjekte immer

leistungsfähiger. Sie können grundsätzlich von Jedermann gesteuert werden. Doch

der Betrieb einer Drohne birgt auch Gefahren. Beim Überflug von Wohngrundstücken

können Drohnen oder Teile des Fluggeräts herabstürzen und Menschen verletzen

oder Sachen beschädigen. Drohnen stellen eine Gefahr für den Bahn-, Schiffs-,

Luft- und Straßenverkehr dar. Fahrzeugführer können abgelenkt oder zu

gefährlichen Manövern gezwungen werden. Es kann zu Kollisionen kommen. Eingriffe

in den Bahn-, Schiffs-, Luft- und Straßenverkehr bleiben nicht ohne rechtliche

Konsequenzen. Es drohen empfindliche Geld- oder sogar Freiheitsstrafen.

Sind Drohnen mit einer Kamera ausgerüstet und fertigt der Pilot damit Bilder aus

der Luft, kann schnell auch der höchstpersönliche Lebensbereich anderer

betroffen sein. Nach dem Strafgesetzbuch drohen auch in diesem Fall Geld- oder

Freiheitsstrafen. Werden diese Bilder auch noch veröffentlicht oder

beispielsweise in den Sozialen Medien verbreitet, droht ein Strafverfahren wegen

des Verdachts des Verstoßes gegen das Kunst- und Urheberrecht.

Damit das Fliegen einer Drohne weiterhin Spaß macht und sich der Pilot nicht

strafbar macht, sind beim Betrieb unbemannter Luftfahrtsysteme und Flugmodellen

einige Regeln zu beachten. Diese hat das Bundesministerium für Verkehr und

digitale Infrastruktur (BMVI) in einer Drohnen-Verordnung (Verordnung zur

Regelung des Betriebs von unbemannten Fluggeräten) geregelt. Die wichtigsten

Regeln hat das BMVI in einem Flyer anschaulich zusammengefasst. Sie finden das

Dokument in der Anlage dieser Pressemitteilung. Informationen haben wir auch

unter https://s.rlp.de/r-5YQ zusammengestellt. |erf

Betrunken Auto gefahren

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat in der Nacht zum Montag in der Pariser

Straße einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen.

Während einer allgemeinen Verkehrskontrolle fiel den Beamten auf, dass der

27-Jährige nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. 0,7

Promille lautete das Testergebnis. Um eine Weiterfahrt zu verhindern wurden der

Führerschein und der Fahrzeugschlüssel vorerst sichergestellt.

Der Fahrer kann beides auf der Polizeidienststelle abholen, wenn er wieder

nüchtern ist. |elz

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Eine 69-Jährige wurde am frühen Sonntagmorgen in der

Spittelstraße von einer Polizeistreife angehalten. Grund: Trotz herrschender

Dunkelheit, hatte die Frau kein Licht an.

Bei der Kontrolle gab die Autofahrerin zunächst an, ihren Führerschein zu Hause

vergessen zu haben. Nach wiederholtem Nachfragen gab die Fahrerin zu, keinen

Führerschein zu besitzen. Auf Grund des vorangegangenen Fahrverhaltens wurde ihr

zudem ein Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergab einen Wert von 0,18 Promille.

Um eine Weiterfahrt zu verhindern wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Auf die Frau kommt nun eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu.

|elz

Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Kaiserslautern (ots) – Bei einem Verkehrsunfall in Kaiserslautern verletzte sich

am Freitagvormittag ein 23-jähriger Fahrradfahrer schwer.

Der Mann befuhr den Anwohnerweg in Richtung Davenportplatz. Auf der Straße

„Davenportplatz“ fuhr ein 29-Jähriger mit seinem Auto in Richtung

Theodor-Heuss-Straße.

Nach Angaben von Zeugen versuchte der Fahrradfahrer den Zebrastreifen mit

zügiger Geschwindigkeit zu überqueren und kollidierte dabei mit dem Auto. Beim

Sturz zog er sich Verletzungen im Kopfbereich zu.

Rettungssanitäter versorgten den 23-Jährigen und brachten ihn anschließend zur

weiteren Kontrolle in ein Krankenhaus. |elz

Betrunkener E-Scooterfahrer

Kaiserslautern (ots) – Weil er Schlangenlinien fuhr, wollte am Sonntagmorgen

eine Streife in der Logenstraße den Fahrer eines E-Scooters zur

Verkehrskontrolle anhalten.

Da deutlicher Atemalkoholgeruch bei dem 27-jährigen Fahrer wahrnehmbar war,

wurde ihm ein Atemalkoholtest angeboten. Der Test ergab einen Wert von 1,61

Promille. Der Mann musste darauf den Elektroroller vor Ort stehen lassen und für

die Entnahme einer Blutprobe mit zur Dienststelle kommen.

Sein Führerschein wurde sichergestellt; auf den 27-Jährigen kommt eine

Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu. |elz

Was ist Samstagnacht in der Altstadt passiert?

Kaiserslautern (ots) – Das ermittelt zurzeit die Polizei Kaiserslautern.

Am Sonntagmorgen wurden die Beamten zu einem Verletzten in ein Krankenhaus in

Kaiserslautern gerufen. Der diensthabende Arzt konnte aufgrund der schweren

Verletzungen eine Gewalttat nicht ausschließen. Erinnern kann sich der

Geschädigte nicht mehr. Er weiß nur noch, dass er Samstagnacht in der Altstadt

unterwegs war und Alkohol zu sich genommen hat.

Die Pförtnerin gab an, dass der Mann durch eine unbekannte Frau in einem weißen

Fiat Sprinter in das Krankenhaus gebracht wurde. Die Frau hätte ihn im

Treppenhaus ihrer Wohnanschrift gefunden. Auch sie wird als Zeugin gesucht.

Weitere Anhaltspunkte gibt es zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Die Polizei sucht

daher Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können. Haben Sie etwas Auffälliges

am Samstagmorgen in der Altstadt beobachtet? Hinweise bitte an die Telefonnummer

0631 369-2250. |elz

Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Sonntagmorgen wollte eine Streife am Altenhof

den Fahrer eines E-Scooters zur Verkehrskontrolle anhalten. Bei Erkennen der

Situation versuchte der Mann sich der Kontrolle zu entziehen und mit dem

E-Scooter zu flüchten. Einige Meter später ließ er den Roller stehen und setzte

seine Flucht fußläufig fort. In der Eisenbahnstraße wurde er schließlich

eingeholt und zwecks Verkehrskontrolle festgesetzt. Da deutlicher

Atemalkoholgeruch bei dem 18-jährigen Fahrer wahrnehmbar war, wurde ihm ein

Atemalkoholtest angeboten. Der freiwillige Test ergab einen Wert von 1,04

Promille. Nach einem Atemalkoholtest auf der Dienststelle, wurde der 18-Jährige

entlassen. Er wird sich wegen der Trunkenheitsfahrt in einem Bußgeldverfahren

verantworten müssen.|esb1

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Kaiserslautern (ots) – Der 31-jährige Beschuldigte befuhr am Samstagabend gegen

22:30 Uhr die Pfaffenbergstraße mit seinem Kompaktwagen in Richtung

Zollamtstraße. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und

kollidierte dort mit einem Stromkasten und dem Zaun einer Schule. Im Rahmen der

Verkehrsunfallaufnahme ergab ein Atemalkoholtest bei dem Mann einen Wert von

1,83 Promille. Nach der Blutentnahme auf der Dienststelle wurde der Beschuldigte

entlassen. Sein PKW war unfallbedingt nicht mehr fahrbereit und musste

abgeschleppt werden.|esb1

Vermeintlicher PKW-Diebstahl

Kaiserslautern (ots) – Am Samstagvormittag meldete ein 80-jähriger Mann aus dem

Stadtgebiet das Fehlen seines Fahrzeuges. Der Eigentümer ging davon aus, dass

sein SUV im Laufe der Nacht aus seiner Garage entwendet worden war. Zum

Zeitpunkt der Meldung befand sich das Fahrzeug jedoch längst in sicherer

Verwahrung. Bereits gegen 05:30 Uhr des Tages wurde das Fahrzeug nämlich von

einer Streife in Kaiserslautern einer Verkehrskontrolle unterzogen. Am Steuer

dabei der Enkelsohn des eingangs genannten Mannes. 17 Jahre alt, nicht im Besitz

einer Fahrerlaubnis und mit 0,36 Promille alkoholisiert. Keine Frage, dass die

Fahrt damit zu Ende war und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt wurde. Nach

einem Atemalkoholtest auf der Dienststelle, wurde der 17-Jährige in die Obhut

eines Angehörigen entlassen. Auf den jungen Mann kommen nun Strafverfahren wegen

Fahren ohne Fahrerlaubnis und dem unbefugten Gebrauch eines Fahrzeuges zu. Sein

womöglich ordnungswidriges Handeln in Form eines Verstoßes gegen das

Alkoholverbot für Fahranfänger dürfte im Strafverfahren aufgehen.

Fahrzeugschlüssel und Fahrzeug konnten zwischenzeitlich dem rechtmäßigen

Besitzer zugeführt werden.|esb1

Verkehrsunfall mit tödlich verletztem E-Scooter-Fahrer, erneuter Zeugenaufruf

Kaiserslautern (ots) – Am Donnerstagabend, 24.09.2020, gegen 20:50 Uhr, kam es

in der Donnersbergstraße in Kaiserslautern zu einem schweren Verkehrsunfall, bei

dem der Fahrer eines E-Scooters nach einer Kollision mit einem Pkw an seinen

Verletzungen verstarb.

Im Rahmen von Ermittlungen ergaben sich nun Hinweise auf einen weißen

Kastenwagen, besetzt mit einer männlichen Person, der an der Unfallstelle

gehalten haben soll. Dieser habe sich jedoch noch vor Eintreffen der Polizei von

der Unfallstelle entfernt.

Es wird nun erneut um Hinweise zu dem Unfall gebeten, ebenso zu dem besagten

Kastenwagen, da es sich bei dem Fahrer um einen wichtigen Zeugen handeln könnte.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der Telefonnummer

0631 369-2150 oder per E-Mail an pikaiserslautern1@polizei.rlp.de entgegen.|esb1

Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Ein 15-jähriger Geschädigter befuhr am Freitagmorgen um

kurz vor acht mit seinem Mountainbike den Bürgersteig im Rauschenweg. Er wollte

an der Kreuzung Rauschenweg/Aufdem Bännjerrück diese überqueren. Ein zunächst

anhaltender PKW fuhr wieder an und traf den Jugendlichen am Fuß. Der 15-Jährige

wurde dadurch leicht verletzt, der Kraftfahrzeugführer entfernte sich unerlaubt

von der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 bittet in dieser

Sache um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-2250.|esb1

Brand im Krankenhaus

Landstuhl (ots) – Am frühen Samstagmorgen kam es im Krankenhaus Landstuhl zu

einem größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Im 6. Obergeschoss geriet ein

Lagerraum in Brand der von der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Ein Arzt atmete

Rauchgas ein und erlitt leichte Verletzungen. Im betroffenen Stockwerk befanden

sich keine Patienten. Eine Evakuierung war nicht erforderlich. Es entstand

Sachschaden in sechsstelliger Höhe.

Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus. Ein 31-Jähriger aus dem

Landkreis Kaiserslautern konnte noch am Brandort festgenommen werden. Der

Tatverdächtige leistete Widerstand. Er wurde in eine psychiatrische Klinik

eingeliefert. Zwei Polizeibeamte erlitten leichte Verletzungen.|pvd

Bedrohungslage

Kaiserslautern (ots) – Ein psychisch auffälliger, 42-jähriger Mann trat am

Freitagabend kurz nach 21 Uhr zunächst an einer Gaststätte am Stiftsplatz in

Erscheinung, indem er dort Gäste im Außenbereich ungebührlich ansprach und

belästigte. Der Mann konnte durch die Polizei vor Ort nicht mehr angetroffen

werden. Später wurde die Person als Randalierer an einer anderen Gaststätte und

schließlich vor einem Bekleidungsgeschäft in der Fußgängerzone gemeldet. Dort

hatte der Mann Kunden und Mitarbeiter angeschrien und ein Schild umgeworfen. Dem

Mann wurde ein Platzverweis erteilt, er begab sich daraufhin in seine

nahegelegene Wohnung. In der Wohnung bedrohte der 42-jährige Beschuldigte seinen

57-jährigen, ehemaligen Lebensgefährten wenig später unter Vorhalt eines

Küchenmessers. Zuvor hatte er dem Mann bereits angekündigt, dass er ihn

umbringen werde. Der 57-jährige Geschädigte konnte aus der Wohnung flüchten. Der

Beschuldigte wurde von SEK-Kräften überwältigt und vom Ordnungsamt in die

Psychiatrie eingewiesen. Verletzt wurde niemand.|esb1

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Kaiserslautern (ots) – Um 03:15 Uhr befuhr am Samstagmorgen ein 21-Jähriger mit

seinem Kleinbus die Kaiserstraße in Richtung Stadtmitte. Er kam mit seinem

Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort mit einem ordnungsgemäß

geparkten PKW zusammen, der durch den Aufprall etwa 25 Meter weit nach vorne

versetzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, weiterhin

wurden zwei Verkehrszeichen beschädigt und eine Ölspur verursacht.

Unfallursächlich dürften Müdigkeit und Alkoholgenuss des 21-Jährigen gewesen

sein, ein freiwilliger Atemalkoholtest durch ihn ergab 1,46 Promille. Dem Mann

wurde auf der Dienststelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen, sein

Führerschein wurde sichergestellt. Auf den jungen Mann kommt ein Strafverfahren

wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu.|esb1

Schlechtes Versteck

Kaiserslautern (ots) – In der Rudolf-Breitscheid-Straße fiel einer Funkstreife

gegen 03:00 Uhr am Samstagmorgen ein in Schlangenlinien fahrender Fahrradfahrer

auf. Nach der polizeilichen Aufforderung zum Anhalten, flüchtete der Mann.

Wenige Minuten später wurde er in einem Gebüsch entdeckt, in welchem er

versuchte, sich zu verstecken. Beim Herantreten der Polizeikräfte flüchtete er

weiter zu Fuß, wurde jedoch schnell eingeholt und zur Verhinderung einer

weiteren Flucht gefesselt. Der 30-jährige Mann war deutlich alkoholisiert und

äußerte spontan, dass er doch nur sechs Weinschorle getrunken habe, einen

Atemalkoholtest verweigerte er dagegen. Dem Mann wurde auf der Dienststelle

durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen, das von ihm benutzte Fahrrad wurde

sichergestellt. Neben einem Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, kommt auf

den 30-Jährigen ein Strafverfahren wegen Beleidigung zu, da er einen Beamten im

Laufe des Einsatzes mehrfach beleidigte.|esb1