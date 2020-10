Ludwigshafen: Stadtnotizen 05.10.2020

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

VHS-Vortrag: Eigenverantwortung von Patienten mit Multipler Sklerose

In Kooperation mit AMSEL (Aktion Multiple Sklerose Erkrankter Landesverband der DMSG in Baden-Württemberg) und der DMSG (Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Landesverband Rheinland-Pfalz) bietet die Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen am Freitag, 9. Oktober 2020, um 19 Uhr ein Vortrag zum Thema „Eigenverantwortung von Patienten mit Multipler Sklerose (MS)“ an. Multiple Sklerose-Betroffene können ihr Verhalten im Verlauf der Erkrankung sowie ihr körperliches und seelisches Wohlbefinden selbst positiv beeinflussen. Um diese Eigenverantwortung geht es im Vortrag von Dr. Martin Rösener. Er ist niedergelassener Facharzt für Neurologie und Psychiatrie in Stuttgart und ärztlicher Beirat von AMSEL. Der Vortrag ist kostenfrei, eine Anmeldung jedoch erforderlich. Bei allen Veranstaltungen hält sich die VHS an die aktuell geltenden Vorgaben im Hinblick auf die Coronavirus-Pandemie. So ist beispielsweise die Teilnehmendenzahl pro Veranstaltung beschränkt und die Kontaktdaten werden erfasst. Anmeldungen nimmt die VHS unter der Telefonnummer 0621 504-2238 entgegen oder online auf www.vhs-lu.de.

Ortsvorsteherbüro Ruchheim geschlossen

Das Ortsvorsteherbüro Ruchheim ist in der Zeit von Montag, 12. Oktober 2020, bis einschließlich Freitag, 23. Oktober 2020, geschlossen.

VHS: Smartphone und Tablet (Android) im Alltag

Am Donnerstag, 15. Oktober 2020, beginnt in der Stadtbibliothek Ludwigshafen ein Grundkurs „Smartphone und Tablt (Android) im Alltag“, der von der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen organisiert wird. Der Kurs findet an drei Donnerstagvormittagen jeweils von 10.15 bis 13.15 Uhr im Ideenw3rk im zweiten Stock der Stadtbibliothek in der Bismarckstraße statt. Die Gebühr beträgt 67 Euro. Smartphones bieten eine Fülle von Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten. Das Betriebssystem Android ist das meist verbreitete Betriebssystem für Smartphones und Tablets. Während des Kurses werden die wichtigsten Funktionen und Programme („Apps“) vorgestellt. Die Teilnehmenden lernen im Kurs, wie sie die Geräte individuell einrichten, Musik, Fotos, Videos oder Termine verwalten, im Internet über WLAN surfen oder E-Mails empfangen und weitere Apps installieren. Zielgruppe sind Einsteiger, die noch nicht lange ein Smartphone oder Tablet besitzen. Anmeldungen nimmt die VHS unter Telefon 0621 504-2238 entgegen oder online auf www.vhs-lu.de.

Den Ruhestand planen mit der VHS

Auf den Ruhestand kann man sich vorbereiten, damit man, vor allem in finanzieller Hinsicht, selbigen dann auch als „Ruhestand“ erleben kann. Volker Herbel ist „Ruhestandsplaner“. Er hält am Dienstag, 20. Oktober 2020, um 18.30 Uhr an der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen einen Vortrag zum Thema Ruhestandsplanung und beantwortet dabei unter anderem folgende Fragen: Was bedeutet Ruhestandsplanung und wann sollte ich damit beginnen? Wie baue ich die Ruhestandsplanung auf? Was bedeuten „Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht“ und warum sind diese wichtig? Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 0621 504-2238 oder online auf der Seite www.vhs-lu.de.

Illegale Gaststätte geschlossen

Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat Donnerstagnacht, 1. Oktober 2020, eine illegal betriebene Gaststätte geschlossen und Anzeichen für eine rechtswidrige Vermittlung von Wetten entdeckt. Gegen 21.30 Uhr fielen einer KVD-Patrouille in der Prinzregentenstraße mehrere Personen in einem Lokal auf, an dessen Fenstern Blenden Blicke in den Innenraum verhindern sollten. Nach mehrmaligem Klopfen wurden die Einsatzkräfte eingelassen und verlangten die gaststättenrechtlichen Unterlagen. Obwohl sich im Laufe der Kontrolle drei verschiedene Personen als Verantwortliche für die Gaststätte ausgaben, konnten keine entsprechenden Unterlagen vorgelegt und auch nicht die Inhaberverhältnisse geklärt werden. Die KVD-Streife entdeckte ferner Anzeichen für die illegale Vermittlung von Sportwetten, die offenbar mittels eines Laptops getätigt worden waren. Die Einsatzkräfte verständigten daraufhin die Polizei und übergaben ihr die im Zuge des Einsatzes kontrollierten Ausweise. Der KVD stellte den Schlüssel zum Lokal sicher und versiegelte die Gaststätte.

Fundbüro nur am Dienstag offen

Das Fundbüro ist in dieser Woche krankheitsbedingt nur am Dienstagvormittag, 6. Oktober 2020, von 8 bis 12 Uhr geöffnet.