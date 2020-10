Darmstadt

Drei Raubüberfälle am Wochenende – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Über das vergangene Wochenende (02. bis 04.10.) wurden im Stadtgebiet drei junge Männer überfallen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Auf die Habseligkeiten eines 18-Jährigen hatten es drei Täter Freitagabend, kurz vor 23 Uhr, im Herrngarten abgesehen. Sie schubsten ihn in eine Ecke und traten ihn. Dabei wurde er aufgefordert, Geld und sein Handy herauszugeben. Als Passanten vorbeikamen, ließen die Unbekannten von ihm ab und verfolgten ihn anschließend noch bis in die Mollerstraße, wo sie aber von ihm abließen.

Täterbeschreibung:

Die Täter waren 16-18 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß und trugen einen weißen, einen grauen und einen schwarzen Jogginganzug. Einer der Gruppe hatte einen Dreitagebart.

Kabellose Kopfhörer wurden Samstagabend gegen 19 Uhr einem 14-Jährigen geraubt. Dieser ging in Begleitung eines Freundes den Ida-Seele-Weg entlang, bis er von einem Unbekannten aus einer fünfköpfigen Gruppe zu Boden gestoßen und bedroht wurde. Der Täter forderte den Jugendlichen auf, seine Taschen leer zu machen, woraufhin er dem circa Gleichaltrigen ein Paar Bluetoothkopfhörer zeigte. Nachdem ihm die aus der Hand gerissen wurden, entfernte sich die Fünfergruppe in Richtung Borsdorffstraße.

Täterbeschreibung:

Der Haupttäter wurde laut Täter “Kabir” gerufen. Dieser war circa 15 Jahre alt, hatte Locken mit kurz geschorenen Seiten, trug einen grauen Mund-Nase-Schutz, einen roten Pullover mit einer Weste darüber und Jeans.

Seine Begleiter waren ebenfalls alle männlich, in ähnlichem Alter und einer von ihnen soll auf den Namen “Jazab” gehört haben.

Die dritte Tat ereignete sich am Sonntagabend gegen 23:30 Uhr. Der 19-Jährige wurde mittels eines Messers bedroht sowie zu Boden getreten. Daraufhin entriss man ihm seine Bauchtasche, in der sich unter Anderem circa 300 Euro Bargeld sowie ein Handy befunden haben. Die Täter flohen in Richtung Kirschenallee und sollen dort in einen weißen Kleinwagen gestiegen sein. Danach fuhren sie in unbekannte Richtung fort.

Täterbeschreibung:

Die beiden Angreifer sollen 14-20 Jahre alt gewesen sein. Einer sei dunkel-, der andere hellhäutig gewesen.

Die Polizei sucht zu allen drei Fällen Zeugen! Sachdienliche Hinweise bitte direkt an die Polizei in Darmstadt (Kommissariat 35) unter der Telefonnummer 06151/969-0.

Eingeworfene Scheiben bei zwei Asia-Märkten

Darmstadt (ots) – Gleich zweimal hatten es Unbekannte in der Nacht zum Samstag (03.10.) auf Asia-Märkte abgesehen. In der Rheinstraße sowie in der Saalbaustraße warfen die Täter mit Steinen je eine Scheibe der dortigen Asia-Märkte ein und verursachten einen Gesamtschaden von über 1.000 EUR.

Ob die Taten im Zusammenhang stehen ist zurzeit noch unklar. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Sachdienliche Hinweise bitte direkt an die Polizei in Darmstadt (06151/969-0).

Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Darmstadt (ots) – Ein Einbrecher hatte es Samstagmittag (03.10.) auf ein Lebensmittelgeschäft in der Gutenbergstraße abgesehen.

Nach ersten Ermittlungen schlug er mittels eines Steins eine Fensterscheibe ein und gelangte so ins Ladeninnere. Hier durchwühlte er die Schränke, fand aber augenscheinlich nichts Stehlenswertes. Beim Verlassen des Ladens, erneut durch das Fenster, wurde er durch eine Zeugin beobachtet, die unverzüglich die Polizei verständigte.

Die alarmierte Streife konnte daraufhin im Tatortbereich einen 26-Jährigen festnehmen. Während die Beamten ihn ergriffen, verlor der Verdächtige mehrere Plomben mit einem Pulver, das sich im Nachgang als Kokain herausstellte.

Der Mann muss sich nun in Strafverfahren wegen Einbruchs sowie Drogenbesitzes verantworten.

Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt-Kranichstein (ots) – Am Mittwoch 30.09.2020 entfernte sich ein Unfallverursacher im Altheimweg unerlaubt vom Unfallort.

Der Besitzer einer grauen Mercedes A-Klasse parkte gegen 9 Uhr sein Fahrzeug auf dem Parkplatz seines Wohnhauses. Als er gegen 13 Uhr zurückkam, stellte er fest, dass es an der hinteren Stoßstange Kratzer aufwies, die vermutlich durch ein anderes Auto verursacht wurden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2000 Euro. Zu Typ und Farbe des Täterfahrzeugs ist nichts bekannt.

Die Polizei sucht Zeugen! Sachdienliche Hinweise bitte an das 3. Polizeirevier in Darmstadt unter der Nummer 06151/969-0.

Drogenfund im Kinderzimmer

Darmstadt (ots) – Nach einer Personenkontrolle muss sich ein 17-Jähriger wegen Drogenhandels verantworten. Die Beamten trafen den jungen Mann Samstagabend (03.10.) im Rahmen einer Fahndung wegen eines Raubes im Ida-Seele-Weg (wir berichteten) an und wollten ihn kontrollieren. Daraufhin rannte er los.

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und stellten den Verdächtigen in der Grundstraße. Sie durchsuchten ihn und fanden Utensilien, die auf einen Drogenhandel schließen ließen. Nach richterlicher Anordnung wurde daraufhin sein Kinderzimmer in der elterlichen Wohnung durchsucht. Hier wurden knapp 20 Gramm Haschisch, die bereits verkaufsfertig verpackt waren, gefunden.

Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten. Es stellte sich heraus, dass er mit dem Raub nichts zu tun hatte.

Darmstadt-Dieburg

Kriminelles Vorhaben scheitert – Polizei sucht Zeugen

Alsbach-Hähnlein (ots) – Ein Bürogebäude in der Jahnstraße rückte am Samstagabend (3.10.), gegen 20.40 Uhr, in das Visier Krimineller.

Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten die Unbekannten zunächst mit mehreren Hebelversuchen ins Innere des Gebäudes zu gelangen. Die Türen und Fenster hielten dem kriminellen Vorhaben stand, woraufhin sie ersten Erkenntnissen zufolge eine Scheibe einschlugen. Daraufhin löste der Alarm aus. Die Unbekannten sollen daraufhin mit einem roten Volkswagen in Richtung Melibokusstraße geflüchtet sein. Der hierbei entstandene Schaden beläuft sich insgesamt auf mehrere Tausend Euro.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zum roten Volkswagen geben? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Trio macht sich an Fahrzeugen zu schaffen – Polizei nimmt zwei 15-jährige Tatverdächtige fest

Seeheim-Jugenheim (ots) – In der Nacht zum Samstag (3.10.) machte sich ein Trio an mehreren geparkten Fahrzeugen in der Schulstraße zu schaffen. Im Zuge der Fahndung konnte die Polizei zwei der drei Tatverdächtigen vorläufig festnehmen.

Anwohner meldeten gegen 4.45 Uhr den Sachverhalt der Polizei. Ersten Erkenntnissen zufolge, sollen sie Ausschau nach unverschlossenen Fahrzeugen gehalten und hieraus Gegenstände entwendet haben. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung, konnte eine Streife der Polizeistation Pfungstadt drei Männer feststellen. Zwei von ihnen stoppten die Ordnungshüter, der Dritte flüchtete in unbekannte Richtung. Auch eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Flüchtigen verlief ergebnislos. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen stellten die Beamten bei den 15-jährigen Tatverdächtigen mehrere Gegenstände fest, die offenbar aus den angegangenen Wägen stammten. Diese wurden sichergestellt. Die beiden Tatverdächtigen mussten die Ordnungshüter mit zur Polizeistation begleiten, wo sie im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut ihrer Eltern übergeben wurden. Wie viele Fahrzeuge in das Visier des Trios geraten sind, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat seinen Wagen in diesem Bereich abgestellt und im Anschluss das Fehlen von persönlichen Gegenständen festgestellt? Diese und weitere Zeugen, werden gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer 06157/95090 zu melden.

Brand eines Wohnhauses – Löscharbeiten dauern an

Otzberg-Hering (ots) – Beim Brand eines Wohnhauses in Otzberg-Hering (wir haben berichtet) am Montag (05.10.2020) ist nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von mindestens 250.000 bis 300.000 EUR entstanden. Es besteht Einsturzgefahr. Die im Haus anwesenden Personen konnten sich selbstständig ins Freie begeben. Sie wurden nicht verletzt.

Die Erstmeldung ging bei der Polizei um 02.19 Uhr von der Rettungsleitstelle ein. Die Brandstelle kann noch nicht begangen werden. Hinweise auf die Ursache können noch nicht gegeben werden. Feuerwehr und THW sind weiterhin vor Ort.

Außenspiegel mehrerer Fahrzeuge beschädigt – Wer kann Hinweise geben?

Pfungstadt-Eschollbrücken (ots) – Zeugen stellten in der Nacht zum Samstag (3.10.) an mehreren geparkten Wägen in der Nebengasse beschädigte Außenspiegel fest und meldeten den Sachverhalt der Polizei. Nach derzeitigem Kenntnisstand beschädigten Unbekannte an mindestens fünf Fahrzeugen den linken Außenspiegel. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Der hierbei entstandene Schaden ist derzeit noch unbekannt.

Hinweise werden an die Ermittlungsgruppe der Polizei in Pfungstadt unter der Telefonnummer 06157/95090 erbeten.

Schwarzes E-Bike gestohlen – Wer kann Hinweise geben?

Münster (ots) – Kriminelle entwendeten im Zeitraum zwischen Samstagabend (3.10.) und Sonntagmorgen (4.10.) ein schwarzes E-Bike in der Austraße. Über ein Tor gelangten die Unbekannten in den Hof des Wohnhauses. Dort hatten sie es auf das schwarze E-Bike des Herstellers “Kalkhoff” abgesehen. Wie sie mit dem gesicherten Rad flüchten konnten, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Wer in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zum Aufenthalt des hochwertigen Bikes geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/96560 zu melden.

Groß-Gerau

Nach Auseinandersetzung in Obdachlosenheim 71-Jähriger verstorben

Büttelborn (ots) – Nach einer Auseinandersetzung in einem Obdachlosenheim in der Mainzer Straße am 19.09.2020, ist der von seinem Kontrahenten durch Messerstiche schwer verletzte 71-jährige Mann am Sonntag 04.10.2020 in einem Krankenhaus verstorben. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Kommissariats 10 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei dauern derweil an.

Gegen den 36 Jahre alten Tatverdächtigen wurde nach der Tat die Untersuchungshaft angeordnet. Der Mann befindet sich derzeit in einer Justizvollzugsanstalt. Hinweis an die Medienvertreter: Weitere Auskünfte zum Sachverhalt erteilt ausschließlich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt.

45 Ecstasy-Pillen im Auto – Polizei stößt auf Cannabisplantage

Groß-Gerau (ots) – Nach einer Fahndung kontrollierten Beamte der Polizeistation Groß-Gerau am Samstagabend (03.10.), gegen 19.00 Uhr, im Bereich des Brückenwegs in Berkach einen 30-Jährigen. Der Mann soll nach derzeitigem Ermittlungsstand zuvor in eine private Streitigkeit in der Wallerstädter Straße verwickelt gewesen und anschließend mit seinem Fahrzeug davon gefahren sein.

Der 30-Jährige befand sich bei der Kontrolle außerhalb seines in der Nähe abgestellten Fahrzeugs. Die Ordnungshüter bemerkten rasch, dass der Mann unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend rund eine Promille an. Im Auto fanden die Polizisten zudem 45 Ecstasy-Pillen und eine kleine Menge Marihuana. Weiterhin bemerkten sie einen Schlagstock und eine voll funktionsfähig verbaute Sondersignalanlage samt Blaulicht. Das Fahrzeug, die Drogen und der Schlagstock wurden sichergestellt. Der 30-Jährige wurde wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr vorläufig festgenommen und musste anschließend eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Im Rahmen von der Staatsanwaltschaft Darmstadt angeordneter Durchsuchungen zweier Wohnungen, an denen der vorläufig Festgenommene wohnhaft bzw. gemeldet ist, stießen die Beamten im Keller eines Wohnhauses in Groß-Gerau auf eine professionelle Cannabisanlage mit insgesamt 64 Pflanzen mit einer Höhe bis zu einem Meter sowie rund 500 Gramm Marihuana und mehrere nach dem Waffengesetz verbotene Gegenstände. Die Ermittlungen zu den exakten Besitzverhältnissen der Drogen und Waffen dauern derweil an.

Dem 30-Jährigen drohen nun unter anderem Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- sowie gegen das Waffengesetz.

Einbrecher werden überrascht – 71-jähriger Bewohner attackiert

Riedstadt-Wolfskehlen/Goddelau (ots) – Ein Wohnhaus in der Kinzigstraße in Wolfskehlen, geriet in der Nacht zum Sonntag 04.10.2020 gegen 0.35 Uhr, in das Visier von zwei Kriminellen. Die Unbekannten drangen über die Terrasse in das Gebäude ein und wurden hierbei anschließend von einem 71-jährigen Bewohner überrascht. Einer der Einbrecher schlug den Mann und verletzte ihn hierbei leicht. Das Duo flüchtete anschließend vom Tatort.

Gegen 1.30 Uhr ereignete sich in der Hügelstraße in Goddelau dann ein weiterer Einbruch in ein Wohnhaus. Zwei Unbekannte schlugen die Scheibe der Terrassentür ein, nachdem sie zuvor vergeblich versuchten die Tür aufzuhebeln. Auch hier wurden die Kriminellen vom Bewohner überrascht und flohen erneut.

Eine Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Ergebnis. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang der beiden Taten.

Die Flüchtigen sind 1,80 bis 1,85 Meter groß. Einer der Männer trug eine schwarze Lederjacke und vermutlich wurde einer der Einbrecher bei der Auseinandersetzung mit dem Bewohner in Wolfskehlen im Gesicht verletzt.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Polizei kontrolliert – Über 40 Plomben Marihuana und Haschisch beschlagnahmt

Rüsselsheim (ots) – Auf einem brachliegenden Parkplatz im Grundweg kontrollierten Beamte der Polizeistation Rüsselsheim am Freitagabend (02.10.), gegen 23.00 Uhr, insgesamt sieben Personen im Alter zwischen 16 und 20 Jahren. Im Bereich eines selbst errichteten Unterstands, in dem sich die jungen Leute aufhielten, stellten die Ordnungshüter insgesamt 42 Plomben mit Marihuana und Haschisch sowie ein Tütchen mit Amphetamin fest.

Bei einem 20 Jahre alten Mann fanden sie zudem weitere Kleinstmengen der Drogen sowie Utensilien, die auf einen Handel mit Betäubungsmitteln hinwiesen. Die Drogen wurden von der Polizei beschlagnahmt.

Die Ermittlungen zu den Eigentümern der aufgefundenen Drogen dauern an. Den 20-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Pizzeria überfallen – Kripo sucht Zeugen

Rüsselsheim (ots) – Zwei Unbekannte betraten am Sonntagabend 04.10.2020 gegen 23.50 Uhr, eine Pizzeria am Berliner Platz. Einer der Kriminellen sprühte sofort Reizgas auf eine Angestellte sowie den Inhaber des Lokals. Das Duo trat und schlug in der Folge auf den 42-jährigen Restaurantbetreiber ein und entriss dem Mann anschließend mehrere hundert Euro. Die Täter flüchteten mit der Beute zu Fuß vom Tatort.

Die beiden Angegriffenen wurden leicht verletzt und wurden vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief bislang ergebnislos.

Täterbeschreibung:

Einer der Flüchtigen ist 20-25 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß. Er hat ein südländisches Erscheinungsbild und war bei Tatbegehung mit einem dunklen “Buff” maskiert und trug einen Jogginganzug. Sein Begleiter ist etwas größer und etwa im gleichen Alter. Er machte einen sportlichen Eindruck.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

85-jähriger Senior geht Trickbetrügern auf den Leim – Mehrere tausend Euro erbeutet

Mörfelden-Walldorf (ots) – Seit Mitte September haben Trickbetrüger einen 85 Jahre alten Senior ins Visier genommen und so insgesamt über 10.000 Euro erbeutet. Mehrfach meldeten sich die Kriminellen bis zum Freitag (02.10.) telefonisch bei dem Mann aus Mörfelden-Walldorf und gaukelten ihm vor, eine hohe Geldsumme gewonnen zu haben. Um den Gewinn zu erhalten, müsse er vor der Transaktion jedoch noch Bearbeitungsgebühren überweisen. Der 85-Jährige ging den Unbekannten auf den Leim und tätigte mehrere Geldüberweisungen von insgesamt über 10.000 Euro. Erst später fiel dem Senior der Schwindel auf.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor solchen Maschen. Seien Sie stets misstrauisch, wenn Sie über Telefon von einem Gewinn erfahren und dafür erst Geld überweisen müssen. Generell gilt: Wer an keinem Gewinnspiel teilgenommen hat, kann auch nichts gewinnen!

Einbruch in Schule

Groß-Gerau (ots) – Die Nordschule in der Danziger Straße geriet über das vergangene Wochenende (02.-05.10.) in das Visier von Einbrechern. Die Täter hebelten einen Heizungsraum auf und entwendeten dort einen Feuerlöscher. Mit ihrem Versuch die Tür zu einem weiteren Raum aufzuhebeln, scheiterten sie allerdings. Die Unbekannten hinterließen mit ihrem rabiaten Vorgehen einen Schaden von rund 1500 Euro.

Hinweise werden erbeten an die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750.

Zwei Autos aufgebrochen – Wer hat etwas bemerkt?

Riedstadt-Goddelau (ots) – An einem im Wiesenweg geparkten Suzuki sowie einem der Hügelstraße abgestellten Citroen, wurden in der Nacht zum Sonntag (04.10.) Scheiben eingeschlagen. Gestohlen wurde aus den Fahrzeuginnenräumen jedoch nichts.

Hinweise von Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Gestohlenes Fahrrad im Internet angeboten – Polizei nimmt 34-Jährigen fest

Groß-Gerau (ots) – Den Diebstahl ihres an einem Fahrradständer am Dornberger Bahnhof angeschlossenen Fahrrads, stellte eine junge Frau am Freitagnachmittag (02.10.), gegen 15.00 Uhr, fest.

Einen Tag später, am Samstag (03.10.), entdeckte sie ihr Rad dann auf einer Verkaufsplattform im Internet. Sie verständigte die Polizei. Die Ordnungshüter fädelten anschließend für den Nachmittag einen “Scheinkauf” mit dem Anbieter ein, welcher später auch am vereinbarten Treffpunkt erschien. Nach erfolgter Begutachtung des gestohlenen Fahrrads durch Zivilbeamte, inklusive entsprechender Preisverhandlung, nahmen die Polizisten den 34 Jahre alten Verkäufer vorläufig fest und stellten das Rad sicher. Den 34-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls.

Verkehrsunfallflucht nach Überholvorgang

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am 02.10.2020 um 17:21 Uhr befuhr die Geschädigte mit ihrem Suzuki Swift die B486 von Rüsselsheim kommend in Richtung Mörfelden. Auf Höhe des Schützenhauses wurde sie von einem unbekannten Pkw überholt. Beim Wiedereinordnen vor der Geschädigten touchierte der unbekannte Pkw das Fahrzeug der Geschädigten. Bei dem Überholvorgang soll noch ein drittes Fahrzeug beteiligt gewesen sein, welches wiederum den Unfallverursacher überholte.

Anschließend hielten die Unfallbeteiligten kurz am Fahrbahnrand.

Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch vor dem Austausch der Personalien von der Unfallstelle. Beteiligte und Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich mit der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Tel.-Nr.: 06105 40060 in Verbindung zu setzen.

Brand eines Warenlagers

Groß-Gerau (ots) – Der Brand der Lagerhalle in Groß-Gerau ist von der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht worden. Am Samstag 03.10.2020, 05:07 Uhr brennt die 150 Meter lange und 50 Meter breite Lagerhalle weiterhin. Ein Einsturz der Halle kann nicht ausgeschlossen werden.

Entgegen der Erstmeldung handelt es sich nicht um ein Möbellager, sondern um eine Lagerhalle einer Speditionsfirma. In dem U-förmigen Areal sind insgesamt drei Firmen untergebracht. Zur Höhe des Sachschadens kann derzeit keine genaue Aussage getroffen werden. Sie liegt vermutlich bei mehreren 10 Tsd. Euro.

Insgesamt waren 177 Feuerwehrleute aus Groß-Gerau und Umgebung im Einsatz. Ebenso THW, DRK und mehrere Polizeistreifen. Personenschaden ist nicht entstanden. Die Bahnstrecke von Groß-Gerau in Richtung Weiterstadt (östlich) und in Richtung Riedstadt (südlich), ist derzeit immer noch gesperrt.

Der Güter- und Nahverkehr ist beeinträchtigt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Kreis Bergstraße

Aufgebrochen und gestohlen – Kriminelle habe es auf Wohnanhänger abgesehen

Biblis (ots) – Kriminelle haben sich zwischen Donnerstag (1.10) und Freitag (2.10,) auf einem landwirtschaftlichen Gelände außerhalb von Biblis und an der angrenzenden Straße “Am Bruchweiher” herumgetrieben und dabei zwei Wohnanhänger aufgebrochen und einen gestohlen. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf mehr als 3000 Euro und hofft auf Zeugen, die Hinweise geben können.

Gewaltsam wurden von den zwei aufgebrochenen Anhängern die Türen aufgehebelt und verschiedenes Wohnmobiliar, wie Fernsehgeräte, Klimaanlagen gestohlen. Nachdem die Diebe den Zaun und das Tor überwunden hatten, knackten sie die Diebstahlssicherung des weißen Wohnanhängers der Marke Hobby und zogen ihn vom Grundstück.

Wer den Diebstahl oder das Treiben auf dem Gelände beobachtet hat sowie Hinweise zum derzeitigen Abstellort des gestohlenen Anhängers mit dem Kennzeichen HP-EG 708 geben kann, wendet sich bitte an die Polizeistation Lampertheim-Viernheim. Telefon: 06206/ 94400.

Bürstadt: Einbrecher im Bekleidungsgeschäft lösen Alarm aus

Bürstadt (ots) – Ohne Beute sind Kriminelle aus einem Bekleidungsgeschäft in der Mainstraße, kurz nach dem Kreisel in Richtung Bundesstraße 44 geflohen, nachdem sie unbeabsichtigt den Alarm ausgelöst hatten. Für den Einbruch, der zwischen Samstagabend (3.10) und Montagmorgen (5.10) verübt wurde, wurde ein Fenster eingeschlagen.

Der Sachschaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt. Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, wendet sich bitte beim Fachkommissariat K 21/ 22 in Heppenheim. Telefon: 06252 / 7060.

Taschendieb greift bei über 80-Jährigen zu

Bensheim (ots) – Gezielt hat ein Taschendieb eine über 80 Jahre alte Frau am Montagmorgen (5.10) für sein kriminelles Handeln ausgesucht und so 100 Euro erbeuten können. Der 21 bis 30 Jahre alte Täter verfolgte nach ersten Ermittlungen die Frau in einen Discountmarkt in der Wormser Straße. Im Geschäft konnte er gegen 11.15 Uhr unbemerkt den auf den Rücken getragenen Rucksack der Frau öffnen und die Geldbörse herausziehen und verschwinden.

Täterbeschreibung:

Der Taschendieb ist zwischen 1,71 Meter und 1,80 Meter groß und schlank. Er trug eine schwarze Nike-Kappe, eine schwarzgraue Daunenjacke mit braunen Innenfutter, einen gestreiften Pullover, Jeanshosen sowie schwarze Schuhe. Sein Gesicht war mit einem weißen Mundschutz verdeckt. Zudem führte er eine schwarze Umhängetasche mit sich.

Wer hat den 21 bis 30 Jahre alten Täter gegen 11.15 Uhr zwischen der Frankensteinstraße und dem Hohenweg bemerkt? Hinweise zu ihm nehmen Kriminalbeamte des Kommissariats 21/ 22 in Heppenheim entgegen. Telefon: 06252 / 7060.

Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Neckarsteinach (ots) – Am Sonntagabend (04.10.), gegen 20 Uhr, kam es auf der Landstraße 535 zwischen Neckarsteinach und Schönau zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein 40 Jahre alter Skoda-Fahrer aus Neckarsteinach die L535 aus Richtung Neckarsteinach kommend in Richtung Schönau. In Höhe einer dortigen Kläranlage geriet der Wagenlenker auf regennasser Fahrbahn im Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden Pkw (Dacia) einer 51-Jährigen aus Bammental. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der Dacia im Weiteren gegen die Leitplanke geschoben.

Bei dem Unfall wurden der Skoda-Fahrer, sowie die drei Insassen des Dacias teils schwer verletzt und mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden.

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Sachverständiger hinzugezogen. Während der Unfallaufnahme war die Strecke für mehr als vier Stunden voll gesperrt.

Odenwaldkreis

Einbrecher im Eichelsweg erbeuten Geld und Schmuck

Kirchbrombach-Brombachtal (ots) – Ein Wohn-/ Geschäftshaus im Eichelsweg, Bereich der Gabelung zum Bad Königer Weg, wurde von Einbrechern in der Nacht zum Sonntag 03.10.-04.10.2020 heimgesucht. Mit Schmuck und Bargeld in Höhe von über 2.000 Euro konnten die Täter flüchten.

Nach ersten Ermittlungen machten sich die Täter an der straßenabgewandten und nicht einsehbaren Seite des Gebäudes zu schaffen und brachen dort eine Kellertür auf. Von dort aus drangen sie in die Räume der Arztpraxis ein und durchsuchten mehrere Büros. Im Weiteren wurde eine Wohnung im Obergeschoß aufgebrochen und nach Wertsachen abgesucht. Mit ihrer Beute, unter der sich neben Geld auch Schmuck befindet, verließen die Täter das Gebäude.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Erbach geführt, die auch Hinweise zu den geflüchteten Tätern unter der Rufnummer 06062 / 9530 entgegennehmen.

