Marburg: 18-Jähriger mit Kopfverletzung im Krankenhaus – Zeugenaufruf

(ots) – Die Polizei sucht nach einer Auseinandersetzung von Samstagfrüh 03.10.2020 gegen 01.30 Uhr nach Zeugen. Dabei erlitt ein 18-jähriger Stadtallendorfer eine Kopfplatzwunde. In der Reitgasse waren offenbar mehrere Personen in Streit geraten. Ein Unbekannter schlug plötzlich mit einem festen Gegenstand gegen den Kopf des 18-jährigen, so dass dieser zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus musste.

Täterbeschreibung:

Eine Personenbeschreibung des Angreifers liegt der Polizei nicht vor, aber er soll offenbar einer

4-köpfigen Gruppe angehören. Die Personen waren zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß.

Sie sollen kurze schwarze Haare mit rasierten Seiten und einen Vollbart haben.

Eine Person hatte ein auffälliges Tattoo am Hals. Eine andere trug eine auffällige weiße Pelzjacke. Drei Personen waren mit weißen T-Shirts bekleidet.

Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet und kann Hinweise auf den Tatverdächtigen geben.

Wohin ist die Gruppe gegangen? Hinweise bitte an die Polizeistation in Marburg unter 06421/406-0.

Raub auf Tankstelle – Kriminalpolizei sucht Zeugen

Marburg (ots) – Am Montag 05.10.2020 gegen 01.20 Uhr überfiel ein Mann eine Tankstelle in der Emil-von-Behringstraße. Der Täter bedrohte den Angestellten mit einem Messer und Pfefferspray und verlangte die Herausgabe von Bargeld. Der Verkäufer sollte das Geld in einen weißen Beutel stecken. Der Angestellte blieb bis auf den Schock unverletzt. Der Verdächtige verließ das Tankstellengelände und flüchtete in Richtung Brunnenstraße.

Der Mann ist zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß und vermutlich Deutscher. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke, schwarzweiße Schuhe, vermutlich eine Jeans, Handschuhe und einen schwarz-weißen Mundschutz.

Wer hat zur Tatzeit an der Tankstelle in der Emil-von Behring-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat die beschriebene Person eventuell vorher oder auch nachher gesehen?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg unter 06421/406-0.

Biedenkopf: Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung

(ots) – Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern kam es am Samstag im Sackpfeifenweg. Gegen 03.15 Uhr gerieten zwei in Biedenkopf lebende Männer im Alter von 28 und 52 Jahren in Streit.

In dessen Verlauf schlug der 52-jährige seinem Kontrahenten gegen den Kopf. Der 28-Jährige fiel daraufhin wohl gegen die Scheibe einer Haustür, welchen infolgedessen zerbrach.

Er erlitt eine Kopfverletzung, die durch Rettungssanitäter versorgt wurde.

Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet und kann Angaben zum Geschehen machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf unter 06461/9295-0.

Cölbe: Schwerer Unfall auf der B 3 – Mann nach Frontalzusammenstoß verstorben

Zu einem tragischen Unfall kam es am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße 3 bei Cölbe. Ein 70-Jähriger Mann aus Rauschenberg verstarb bei dem Unfall. Der Senior fuhr gegen 14.05 Uhr mit seinem BMW von Schönstadt in Richtung Schwarzenborn. Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet er im Verlauf einer Kurve in den Gegenverkehr und prallt dort frontal mit einem LKW zusammen, der von einem 60-jährigen Mann aus dem Schwalm-Eder-Kreis gesteuert wurde.

Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle, der LKW-Fahrer kam mit einem Schock ins Krankenhaus. Zahlreiche Einsatzfahrzeuge der Hilfs- und Rettungsdienste sowie der Polizei waren im Einsatz.

Die Bundesstraße musste mehrere Stunden lang voll gesperrt werden. Rundfunkwarnmeldungen informierten über die Vollsperrung. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 30.600 Euro.

Marburg: Kradfahrer und Sozius nach Unfall schwerverletzt

Zwei Schwerverletzte und ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Freitag (02. Oktober) gegen 12.05 Uhr ereignet hat. Ein 23-jähriger Kradfahrer und seine 18-jährige Sozia waren auf der Kreisstraße 38 zwischen Cappel und Moischt unterwegs. Im Verlauf einer Kurve verlor der Fahrer offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug. Sein Fahrzeug streifte ein Verkehrsschild und beide stürzten daraufhin zu Boden. Mit schweren Verletzungen mussten sie in ein Krankenhaus gebracht werden.

Neben der Unfallaufnahme durch die Polizei hatte auch ein Sachverständiger seine Arbeit aufgenommen. Er soll den Unfallhergang rekonstruieren. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Neustadt: Werkzeuge aus Tischlerei gestohlen

Auf Werkzeuge aus einer Tischlerei in der Straße “Am Mühlgraben” hatten es Unbekannte offenbar abgesehen. Sie hebelten zwischen 17.00 Uhr am Freitag (02. Oktober) und 13.15 Uhr am Samstag (03. Oktober) eine Tür auf. Aus dem Betrieb fehlen mehrere Werkzeug- und Elektromaschinen im Wert von etwa 15.000 Euro.

Wer hat im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Cölbe: Einbruch in Schönstadt

Unbekannte brachen zwischen 19.00 Uhr am Donnerstag (01. Oktober) und 18.20 Uhr am Samstag (03. Oktober) in ein Vereinsheim in der Straße “Zum Junkernwald” ein. Sie verschafften sich offenbar Zugang über ein gekipptes Fenster. In dem Gebäude hebelten die Einbrecher einen Schrank auf.

Nach ersten Erkenntnissen flüchteten sie vermutlich ohne Beute.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg unter 06421/406-0.

Münchhausen: Bürocontainer aufgebrochen

In der Battenberger Straße hebelten Unbekannte die Tür eines Bürocontainers auf. Zwischen 14.30 Uhr am Freitag und 09.00 Uhr am Samstag schlugen die Einbrecher zu.

Angaben zum Diebesgut können momentan noch nicht gemacht werden.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Stadtallendorf: Daimler-Benz zerkratzt

Der beschädigte Daimler stand am Freitag (02. Februar) nur eine Stunde auf dem Parkplatz des Kaufparks in der Herrenwaldstraße. Unbekannte zerkratzten das Auto zwischen 16.30 und 17.30 Uhr über die gesamte Fahrzeuglänge auf der linken Seite.

Der Schaden an der schwarzen B-Klasse (B 180) wird auf über 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Stadtallendorf unter 06428/9305-0.

Stadtallendorf: Opel zerkratzt

In der Posenerstraße zerkratzte ein Unbekannter am Sonntag, 04. Oktober, zwischen 03.00 und 10.00 Uhr einen geparkten Opel. Der Schaden auf der linken Seite wird auf etwa 800 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Stadtallendorf unter 06428/9305-0.

Marburg: Verlorenes Holzscheit führt zu Unfall

Ein verlorenes Holzscheit führte am Freitagnachmittag auf der Landstraße 3289 zu einem Unfall.

Eine 38-jährige Amönburgerin war gegen 16.30 mit ihrem Audi auf der Landstraße von Schröck nach Roßdorf unterwegs. Kurz nach der Ortschaft Schröck kam ihr ein PKW mit beladenem Anhänger entgegen. Plötzlich fiel ein Holzscheit auf die Fahrbahn der Amöneburgerin.

Trotz Vollbremsung konnte die Fahrerin ein Zusammenstoß mit dem Holzstück nicht vermeiden.

Es kam zum Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Autofahrer. Wer war gegen 16.30 Uhr auf der Landstraße 3289 mit seinem Fahrzeuggespann von Roßdorf nach Schröck unterwegs? Welcher PKW-Fahrer hatte in seinem Anhänger Holz transportiert? Wer kann Angaben zu dem Fahrzeuggespann geben?

Hinweise bitte an die Polizeistation in Marburg unter 06421/406-0.

Neustadt: Verkehrsschild beschädigt – Grauer PKW nach Unfallflucht

Die Polizei sucht nach einer Verkehrsunfallflucht von Samstagnachmittag (03. Oktober) nach einem grauen Verursacherfahrzeug. Gegen 15.30 Uhr war der unbekannte Autofahrer mit seinem PKW auf der Bahnhofsstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Plötzlich kam er von seiner Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Der Unbekannte hielt kurz an und flüchtete dann doch, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen.

Bei dem Unfall hatte der Verursacher offenbar sein Kennzeichen verloren. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass es seit August als gestohlen gemeldet war und sucht nun nach weiteren Zeugen. Wer hat den Unfall beobachtet? Wohin ist der graue PKW gefahren?

Wieviel Personen saßen in dem Fahrzeug? Wer kann Angaben zum Fahrer machen?

Hinweise bitte an die Polizeistation in Stadtallendorf unter 06428/9305-0.

Marburg: Scheibe eingeschlagen

1.000 Euro Sachschaden hinterließen ein Unbekannte nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Katharina-Eifel-Weg. Zwischen 20.00 Uhr am Donnerstag (01. Oktober) und 09.55 Uhr am Freitag (02. Oktober) schlugen die Einbrecher eine Scheibe der Haustür ein und durchsuchten anschließend das Haus. Mit mehreren Bankkarten flüchteten die Diebe.

Wer hat im möglichen Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg unter 06421/406-0.

Cölbe: PKW aufgebrochen und durchsucht

Offenbar ohne Diebesgut flüchtete ein Dieb nach einem PKW-Aufbruch in der Oberrospher Straße in Reddehausen. Der Unbekannte brach zwischen 16.30 Uhr am Sonntag (04. Oktober) und 06.15 Uhr am Montag (05. Oktober) einen grauen Ford auf. Anschließend durchsuchte der Langfinger das Fahrzeug und flüchtete. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg unter 06421/406-0.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen