Gießen: Trickdiebe ergaunern Bargeld von 84-Jähriger

(ots) – Bereits am vergangenen Donnerstag 01.10.2020 gaben sich 2 Unbekannte als Handwerker aus und verschafften sich Zutritt zu der Wohnung einer 84-Jährigen. Gegen 12:00 Uhr klingelten die beiden Männer in dem Mehrfamilienhaus im Anneröder Weg. Während der Eine die Dame geschickt ablenkte, stahl der zweite Mann unbemerkt eine orangene Geldkassette mit 2.000 Euro Bargeld.

Der erste Unbekannte soll etwa 185 cm groß und rund 40 Jahre alt sein. Er war dick, hatte helle Haut und kurze, blonde, gelockte Haare. Er sprach akzentfreies Deutsch. Der Mann trug graue Arbeitskleidung und Handschuhe.

Der Zweite war etwa 35 Jahre alt, 180 cm groß und von kräftiger Statur. Er hatte schwarze, kurze Haare und einen sonnengebräunten Teint. Auch er sprach deutsch ohne Akzent. Wie der erste Unbekannte trug auch er Handschuhe und Arbeitskleidung.

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-2555.

Gießen: Diebesduo erbeutet Handy von 18-Jährigem

Freitag auf Samstagnacht 03.10.2020 um 04:00 Uhr, fragten zwei Unbekannte auf dem Gießener Marktplatz einen 18-jährigen Mann nach der Uhrzeit. Der aus Lich stammende 18-Jährige nahm sein Handy aus der Hosentasche um nach der Uhrzeit zu schauen. Plötzlich entriss einer der unbekannten Männer das iPhone 11 und fuhr mit einem Fahrrad davon. Der zweite Unbekannte schubste den 18-Jährigen zu Boden und flüchtete ebenfalls.

Der Schaden beläuft sich auf 800 Euro. Der junge Mann verletzte sich nicht. Hinweise zu den dreisten Dieben nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555 entgegen.

Gießen: Unter Alkohol- und Drogeneinfluss auf gestohlenem Rad unterwegs

(ots) – In der Nacht zu Montag 05.10.2020 kontrollierten Gießener Polizisten gegen 03:00 Uhr, einen 20-jährigen Fahrradfahrer in der Marburger Straße. Der syrische Radfahrer stand offenbar unter Alkoholeinfluss. Der Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,58 Promille. Zudem hatte er offensichtlich Drogen konsumiert. Ein durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf den Konsum von THC. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Ordnungshüter eine geringe Menge Marihuana. Die Drogen stellten die Polizisten sicher.

Der 20-jährige, in Gießen lebende Syrer gab zudem an, das Mountainbike von einem Freund gestohlen zu haben. Das Bike hat einen Wert von 150 Euro.

Auf den jungen Mann kommen nun Strafanzeigen wegen Diebstahls, Besitz von Betäubungsmittel und dem Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss, sowie Alkoholeinfluss zu.

Gießen: In Kellerraum eingebrochen

Irgendwann, zwischen Dienstag (29.09.2020), 12:00 Uhr und Donnerstag (01.10.2020), 19:50 Uhr verschafften sich dreiste Diebe Zutritt zu einem Kellerraum in dem Mehrfamilienhaus in der Bernhard-Itzel-Straße. Dort stahlen die Unbekannten neben einer Bohrmaschine, einer Kreissäge und einer Stichsäge noch weitere Werkzeuge. Der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Tel.: (0641) 7006-2555.

Gießen: Einbrecher haben es auf Alkohol abgesehen

Offensichtlich auf Alkohol hatten es unbekannte Diebe abgesehen. Zwischen Samstag (03.10.2020), 17:00 Uhr und Sonntag (04.10.2020), 04:30 Uhr drangen die Unbekannten in ein Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße ein. In den Kellerräumen brachen die Diebe vier Lattenverschläge auf und stahlen mehrere Flaschen Bier. Der Schaden beläuft sich auf 200 Euro.

Hinweise an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Tel.: (0641) 7006-2555.

Gießen: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Ein 35-jähriger aus Gießen fuhr am Sonntagabend (04.10.2020), um 18:45 Uhr den Leihgesterner Weg aus Richtung des Aulwegs kommend in Richtung Friedrichstraße und beabsichtigte nach links in die Fichtestraße einzubiegen. Hierbei übersah der McLaren-Fahrer den ihm entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten 31-Jährigen mit seinem Citroen C2. Der weiße McLaren 720S krachte frontal in den silbernen Citroen des in einem Lindener Ortsteil wohnhaften Mannes.

Beide Autos wurden erheblich an der Front beschädigt. Ein Rettungswagen brachte den leichtverletzten C2-Fahrer in ein umliegendes Krankenhaus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 28.500 Euro.

Grünberg: Geldbörse gestohlen

135 Euro Schaden sind nach dem Diebstahl von zwei Geldbörsen zu verzeichnen. Die 44-jährige Ukrainerin erledigte am Freitag (02.10.2020), um 16:00 Uhr ihren Einkauf in einem Lebensmittelmarkt in der Gießener Straße. Ihre Handtasche legte sie in den Einkaufswagen. Während des Einkaufs verwickelte ein Mann die 44-Jährige in ein Gespräch.

An der Kasse bemerkte sie, dass ihre Handtasche geöffnet war und zwei Geldbörsen fehlten.

Eine Zeugin gab Hinweise auf eine Gruppe von 6-7 Männern, die mit einem weißen Kleinbus den Parkplatz des Einkaufsmarkes verließen. Hinweise zu den Männern und dem weißen Kleinbus erbittet die Polizeistation Grünberg unter Tel.: (06401) 9143-0.

Mehrere Unfallfluchten:

Langgöns: Felge beschädigt

Am Samstag (26.09.2020), um 10:48 Uhr, fuhr ein 28-jähriger Mercedes-Fahrer den Rottweg aus Richtung Holzheimer Straße in Richtung Meisenring. In Höhe der Hausnummer 22 kam ihm ein silberner Audi A4 entgegen. Dieser umfuhr einen geparkten Anhänger. Der 28-Jährige aus Langgöns stammende Mann bremste seinen schwarzen C180 stark ab, um einen Frontalcrash zu verhindern.

Dabei krachte der Benz mit der Felge vorne rechts gegen die rechte Bordsteinkante.

Der Audi-Fahrer flüchtete von der Unfallstelle. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 150 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Gießen: Beim Abbiegen Lkw touchiert

An der Kreuzung Heuchelheimer Straße / Gottlieb-Daimler-Straße und der Auffahrt zur Bundesstraße 429 Richtung Lahnfelddreieck hielt ein Lkw samt Anhänger auf der rechten Fahrspurt die zur Auffahrt zur B 429 dient, an der “rot-zeigenden” Ampelanlage. Ein 59-jähriger VW-Fahrer hielt mit seinem blauen Crafter auf der Geradeausspur links neben dem Laser.

Als die Ampelanlage für den Lkw grün zeigte, fuhr dieser los und beschädigte beim Abbiegen die rechte Fahrzeugseite des VW´s. Der Unfallfahrer flüchtete.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Unfall am Mittwoch (30.09.2020) um 11:30 Uhr beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Lkw geben?

Hinweise an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Gießen: Peugeot 308 cc gestreift

2.000 Euro Schaden hinterließ der unbekannte Unfallfahrer an einem weißen Peugeot. Der weiße 308 cc parkte zwischen Montag (28.09.2020), 18:00 Uhr und Dienstag (29.09.2020), 18:30 Uhr auf dem Bewohnerparkplatz in der Straße “Löbershof” 10. In diesem Zeitraum fuhr ein Unbekannter gegen den Fahrzeugschweller hinten rechts. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Gießen: Mountainbiker bleibt durch Sprung von Rad unverletzt

Ein 14-jähriger Mountainbiker überquerte am Freitag (02.10.2020) die für ihn grünzeigende Ampelanlage der Licher Straße an der Ecke Heinrich-Fourier-Straße auf seinem Rad. Plötzlich bemerkte der aus Fernwald stammende Radfahrer einen herannahenden Lkw. Der Teenager sprang von seinem Bike und blieb unverletzt. Der Laster kollidierte mit Mountainbike. Der Lkw-Fahrer reduzierte zunächst seine Geschwindigkeit, fuhr dann aber weiter. Der Schaden am Bike wird mit 100 Euro beziffert.

Die Gießener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat den Unfall um 10:25 Uhr beobachtet? Wer kann Angaben zu dem flüchtigen orangefarbenen 7,5 Tonnen oder dessen Fahrer machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Pohlheim-Holzheim: Unfallflüchtiger hinterlässt 1.000 Euro Schaden

Zwischen 20:00 Uhr am Donnerstag (01.10.2020) und 15:00 Uhr am Freitag (02.10.2020) touchierte ein unbekannter Unfallfahrer einen am Fahrbahnrand parkenden blauen Fiat. Der Fiat Barchetta stand in der Butzbacher Straße in Höhe der Hausnummer 8. Der Unfallfahrer hinterließ Dellen und Kratzer an der linken hinteren Fahrzeugseite.

Die Reparatur wird rund 1.000 Euro kosten.

Hinweise an die Polizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-3555.

