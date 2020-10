Korbach: Die Polizei-News

Mehrere Reusen aus der Orke gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Dalwigksthal (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 03./04.10.2020 haben unbekannte Täter mehrere Flusskrebsreusen aus der Orke, zwischen Dalwigksthal und Münden unterhalb der Aarmündung, entwendet. Die Reusen waren zu Forschungszwecken in der Orke ausgelegt worden.

Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Frankenberg Tel.: 06451-7203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Sachbeschädigungen – Polizei sucht Zeugen

Volkmarsen (ots) – Am Samstag 03.10.2020 gegen 22 Uhr wurde in Volkmarsen im Steinweg bei einem Malerbetrieb eine Schaufensterscheibe eingeworfen. Unbekannter Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von 1.000 Euro.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Arolsen,

Tel.: 05691-9799-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Berndorf (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag, 02./03.10.2020, wurde in Berndorf in der Jahnstraße die dortige Schule durch unbekannte Täter aufgesucht und auf der Zuwegung zum Haupteingang eine Laterne mit Gewalt umgebogen und dabei auch der Sockel abgerissen.

Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Korbach

Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Burgwald-Bottendorf/L 3076 (ots) – Am Freitagnachmittag 02.10.2020 kam es auf der L3076/Gemarkung Burgwald-Bottendorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 31-jähriger Pkw-Fahrer tödlich verletzt wurde.

Wie die vor Ort eingesetzten Polizeibeamten der Polizeistation Frankenberg berichten, befuhr der

31-jährige die L 3076 aus Richtung Frankenberg kommend, in Fahrtrichtung Rosenthal. In Höhe des Abzweig zur K 99 kam der Pkw des 31-jährigen in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Hierbei wurde der 31-jährige Fahrer tödlich verletzt.

Er befand sich allein im Fahrzeug befand.

Die L 3076 war für ca. 1,5 Stunden vollgesperrt. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache werden durch die zuständige Polizeistation Frankenberg geführt.

Diebstahl von Motorrad mit Reifenschaden – Polizei bittet um Hinweise

Burgwald (ots) – Am Sonntag 04.10.2020 gegen 18 Uhr, war ein 43-jähriger Motorradfahrer aus Burgwald mit seiner roten MV Augusta F4 mit dem amtlichen Kennzeichen KB-XY 65 auf der B 252 von Ernsthausen in Richtung Bottendorf unterwegs. Während der Fahrt bemerkte er einen Reifenschaden am Hinterrad, fuhr daraufhin sofort auf einen Parkplatz und stellte sein Motorrad ordnungsgemäß verschlossen dort ab. Anschließend organisierte er den Abtransport und kehrte mit einem Anhänger gegen 20 Uhr an den Abstellort zurück.

Leider musste er feststellen, dass seine Maschine zwischenzeitig gestohlen wurde. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die den unrechtmäßigen Abtransport beobachtet haben.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an Polizeistation Frankenberg Tel.: 06451-7203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

